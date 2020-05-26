Гидроксихлорохин против COVID-19: ВОЗ приостановила испытания лекарства Трампа

Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19, пишет Meduza со ссылкой на Reuters .



Фото: Reuters

Решение ВОЗ связано с недавним исследованием , которое показало, что использование этих лекарств непосредственно или в сочетании с антибиотиками повышает риск смертности от коронавируса. В организации подчеркнули, что продолжат изучать все доступные на данный момент материалы.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что гидроксихлорохин и хлорохин продолжают считаться безопасными при лечении малярии и аутоиммунных заболеваний.

Президент США Дональд Трамп сообщал , что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции. Трамп подчеркивал, что врач при Белом доме, с которым он проконсультировался, был не против приема этого препарата. 25 мая Трамп заявил, что прекратил прием препарата.