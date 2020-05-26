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Гидроксихлорохин против COVID-19: ВОЗ приостановила испытания лекарства Трампа
26.05.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Всемирная организация здравоохранения временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарств от COVID-19, пишет
Решение ВОЗ связано с
При этом в ВОЗ подчеркнули, что гидроксихлорохин и хлорохин продолжают считаться безопасными при лечении малярии и аутоиммунных заболеваний.
Президент США Дональд Трамп
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При этом в ВОЗ подчеркнули, что гидроксихлорохин и хлорохин продолжают считаться безопасными при лечении малярии и аутоиммунных заболеваний.
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