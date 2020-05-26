«Зеленые» зоны и строгий контроль: как страны СНГ и Грузия противостоят пандемии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Некоторые страны Содружества смягчают ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. Где-то уже готовятся к курортному сезону, а где-то, наоборот, ужесточают наказание за нарушение правил безопасности, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Власти Армении призывают граждан соблюдать «масочный режим». Каждый человек на улице, в транспорте и внутри помещения должен носить медицинскую маску. Глава правительства заявил, что большинство новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на предприятиях, в банках и объектах сферы обслуживания. Никол Пашинян также подчеркнул нарушители будут строго наказываться, физические лица заплатят 20 долларов, юридические – от 200 до 500 долларов.

«Мы должны установить строжайший контроль над соблюдением правил безопасности. Кафе, рестораны, банки, предприятия, которые не будут соблюдать правила, будут оштрафованы и закрыты на 24 часа. При повторном нарушении их деятельность будет приостановлена на месяц. Также будем публиковать названия этих объектов, чтобы люди не пользовались их услугами», – заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Всего один заболевший коронавирусом за сутки. Такого в Грузии не было с начала марта. Вылечились 72% инфицированных – 526 человек. Всего их было более 700. Кахетия, Аджария и Гурия – теперь так называемые «зеленые» зоны. Там нет ни одного пациента с COVID-19. Кстати, именно эти регионы могут первыми принять туристов. Сезон откроется первого июля. К этому времени гостиницы, рестораны и кафе подготовят к встрече зарубежных гостей. Внутренний туризм стартует с 15 июня. Откроются летние кафе и рестораны. Там легче соблюдать дистанцию и правила безопасности.

«Спасибо врачам» – в Беларуси пройдет благотворительный онлайн-пробег. Его организатор – Федерация легкой атлетики. Регистрация для участия уже открыта. Стартовый взнос чуть больше восьми долларов. Продолжительность дистанции неважна, поддержать акцию можно в любой точке мира с 1 по 10-ое июня. Деньги направят на покупку индивидуальных средств защиты для врачей. «К большому сожалению, массовые спортивные соревнования отменены. Мы с добрым сердцем передадим все денежные средства, которые через этот благотворительный забег соберем», – отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.