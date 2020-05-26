Хроника пандемии: почти 5,5 миллионов зараженных и более 346 тысяч жертв

В мире зафиксировано почти 5,5 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные на утро 26 мая Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Вылечились более 2,2 млн человек, умерли — более 346 тысячи человек.
Первое место по количеству зараженных прочно закрепилось за США. Там зарегистрировано более 1,66 млн заболевших, более 98 тысяч человек умерли, поправились более 379 тысяч человек.
На втором месте в мире по масштабам заражения населения Бразилия. К настоящему моменту в стране насчитывается более 374 тысяч заразившихся и более 23 тысяч летальных исходов, поправились более 153 тысяч человек. Президент Бразилии Жаир Болсонару выступал против введения карантинных мер и называл болезнь «гриппиком» вплоть до конца апреля. И после этого риторика Болсонару сильно не изменилась, а опросы общественного мнения в Бразилии показывают, что почти половина населения выступают за импичмент.
На третьем месте по количеству зараженных — Россия. Там зафиксировано более 353 тысяч зараженных, из них 3633 — с летальным исходом, выздоровели более 118 тысяч человек. Только в Москве за последние сутки скончались 76 тысяч человек.
В Великобритании (4-е место в мире: более 262 тысяч зараженных/почти 37 тысяч жертв и более тысячи выздоровевших — такое небольшое количество выздоровевших объясняется тем, что зараженные в стране лечатся дома и в госпиталь попадают только в случае серьезного ухудшения, чаще всего сразу в интенсивную терапию, а статистика учитывает только выписанных из больниц пациентов), темпы заражения падают уже четвертый день. За последние сутки коронавирусом заразились более 1,6 тысяч человек (днем ранее - 2,4 тысячи человек, еще ранее - 3,0 тысячи, еще ранее -3,3 тысячи человек). Для сравнения, на пике фиксировалось более 8,7 тысяч человек в день.
Европа тем временем отходит от пандемии коронавируса. Во многих странах смягчают карантин, вводят послабления. Например, Греция открыла острова (но туристов на них пока не ждут), Испания ждет туристов с 1 июля, а Черногория готова впустить туристов из некоторых стран уже с 1 июня (но белорусов пока в списке нет).
У нашей страны-соседки Польши зафиксировано 21 631 случаев заражения, умерли 1007 человека, поправились — 9276. За последние сутки выявили 305 случаев заражения коронавирусом и не зафиксировано ни одного летального исхода.
В Украине (21 245 зараженных / 623 жертвы / 7 234 человек выздоровели), по словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, около 20% заразившихся - 4 112 человек - медики. По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что украинские больницы не были готовы к пандемии коронавируса: не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок, не были просчитаны маршруты доставки больных.
В Литве (1 635 зараженных / 63 жертвы / 1 138 выздоровевших) за последний сутки коронавирусом заразились 12 человек. Карантинные меры в стране действуют до 31 мая, но глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что карантин предложат продлить и летом. Лучше всего ситуация с коронавирусом у другой нашей страны-соседки Латвии (1 049 зараженных / 22 жертвы / 712 выздоровевших) - прирост за последние сутки составил 2 человека.
В Беларуси, по данным на 25 мая, 37 144 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки — 946 случаев. Выздоровели и выписаны 14 449 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 204 пациента (плюс пять за последние сутки).