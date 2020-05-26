Новое правительство и пенсии, печаль Василисы, иск Чижу и кому приготовиться по COVID - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С начала июня границы откроет Черногория , с 1 июля двухнедельный карантин при въезде снимает Испания . Хорошие новости — но не для нас. Поэтому давайте пока просто вспомним, чем еще страна и мир жили вчера, и посмотрим на это красивое фото — хоть на нем мы можем увидеть море.





СКОРО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства (а мы быстренько вспомнили, как оно менялось с середины 1990-х ). Об этом он заявил вчера на совещании в Минске по экономическим и политическим вопросам. «Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство». А вот у нашего аналитика Юрия Дракохруста другое мнение, зачем Лукашенко это делает .





Стало известно, что кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал Виктору Бабарико пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. К то же это ?

пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. К ? Кстати, читать больше о Лукашенко, Бабарико, Цепкало и других претендентах на пост президента можно в нашем Telegram-канале о выборах . Присоединяйтесь, там интересно!

ВАЖНОЕ О КОРОНАВИРУСЕ

Число заразившихся коронавирусом в мире стремится к 5,5 млн , в Беларуси их уже более 37 тысяч . Умерли у нас, по официальным данным, 204 человека.

коронавирусом в мире , в Беларуси их уже . Умерли у нас, по официальным данным, 204 человека. Александр Лукашенко вчера рассказал, в каких регионах с коронавирусом уже справились и каким — стоит приготовиться . «Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало . Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та».

. «Коек предостаточно. . Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та». Вот у нас история семьи, где папу с коронавирусом госпитализировали — и он выжил, а его сына — нет, и он умер. Теперь минчанин просит Минздрав разобраться: «Ему было 36 лет, и умер он от коронавируса. У нас с ним были одинаковые симптомы, у него даже тяжелее, чем у меня. Возникает всего лишь один вопрос: почему с одинаковыми симптомами меня госпитализировали, а его — нет ?»





ВАЖНОЕ НЕ ТОЛЬКО О КОРОНАВИРУСЕ





Ну и о культуре. Она в Беларуси традиционно выживает непросто. Сейчас, когда перед многими отраслями встала задача дотянуть до осени (при оптимистичном сценарии), в креативной индустрии задаются вопросом, как не закрыться навсегда. Почитайте четыре очень разные истории о том, как организации и культурные площадки адаптируются к новой реальности.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

Вчера был Международный день пропавших детей — и мы вспомнили несколько случаев, когда дети, хоть и через десятки лет, но вернулись домой. Эти истории (среди них есть и белорусские) похлеще голливудских фильмов .





А помните работников «Витебскмясомолпрома», которые все просят и просят Лукашенко освободить их гендиректора? Вот уже четвертое письмо написали президенту . «Не позвольте работникам милиции и следователям надругаться над нашим гендиректором. Представители силовых структур, воплощая свои амбиции, всячески пытаются сломать судьбу порядочному и законопослушному человеку, успешному руководителю ». Виталий Касперович год отсидел в СИЗО, теперь он под домашним арестом, скоро его снова начнут судить. И мы не знаем, что у него там с коррупцией, но такой народной любви и поддержке многие руководители бы позавидовали — наверное, с ним хорошо работать.

. «Не позвольте работникам милиции и следователям надругаться над нашим гендиректором. Представители силовых структур, воплощая свои амбиции, всячески ». Виталий Касперович год отсидел в СИЗО, теперь он под домашним арестом, скоро его снова начнут судить. И мы не знаем, что у него там с коррупцией, но такой народной любви и поддержке многие руководители бы позавидовали — наверное, с ним хорошо работать. А вообще в стране, говорят, работу найти сложно . «А сейчас из-за коронавируса искать еще труднее — стало меньше вакансий», — говорит минчанка Наталья, которая уже год не может трудоустроиться. Узнали, где вакансий в последнее время стало действительно меньше, а в каких сферах, наоборот, наблюдается прирост, а также спросили у тех, кто ищет работу, легко ли сейчас трудоустроиться . Говорят, довольно часто причиной отказа в трудоустройстве для нанимателей становится возраст. И если раньше неохотно брали тех, кому за 50, «то сейчас бывает, что и в 36 тебе говорят нет, потому что тебе уже 36».

. «А сейчас из-за коронавируса искать еще труднее — стало меньше вакансий», — говорит минчанка Наталья, которая уже год не может трудоустроиться. Узнали, где вакансий в последнее время стало действительно меньше, а в каких сферах, наоборот, наблюдается прирост, а также спросили у тех, кто ищет работу, . Говорят, довольно часто причиной отказа в трудоустройстве для нанимателей становится возраст. И если раньше неохотно брали тех, кому за 50, «то сейчас бывает, что и в 36 тебе говорят нет, потому что тебе уже 36». Вот у нас очень страшная история. В августе 2018 года в аварии погибла сотрудница МВД — 24-летний Ирина Жук. Вместе с коллегами она ехала в командировку на служебном Opel — и случилась авария. Родители Ирины считают, что все произошло потому, что на дорогу выпустили неисправную машину. Но наказания за это никто не понес, а положенных после гибели сотрудника милиции выплат семья Ирины долго добивалась через суд . Нас еще в этой истории удивило, как человечно ответил отцу в официальной переписке нынешний министр Караев, кстати.

— 24-летний Ирина Жук. Вместе с коллегами она ехала в командировку на служебном Opel — и случилась авария. Родители Ирины считают, что все произошло потому, что на дорогу выпустили неисправную машину. Но наказания за это никто не понес, а положенных после гибели сотрудника милиции выплат семья Ирины . Нас еще в этой истории удивило, как человечно ответил отцу в официальной переписке нынешний министр Караев, кстати. Ну, а сыну Илона Маска все же поменяли имя. Увы, но менее странным оно не стало .

СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ О СПОРТЕ

На неделе журнал Forbes намерен опубликовать новый список самых высокооплачиваемых спортсменов, однако уже анонсировал одну из сенсаций. Японская теннисистка Наоми Осака за последние 12 месяцев заработала больше, чем кто-либо среди женщин в спорте — 37,4 млн долларов. Это, например, больше суммы призовых белоруски Виктории Азаренко за всю карьеру! А ведь Осаке — всего 22! SPORT.TUT.BY рассказывает о том, как Наоми стала такой богатой и как она тратит свои деньги . А ведь на ее месте могла быть наша Арина!..





Все новости понедельника, 25 мая

Кстати. Если увидите в соцсетях сообщение о том, что в ролик Тимы Белорусских якобы требуются «сексапильные девушки» — не ведитесь. Ну вы видели хоть один его клип с девочками в белье? Да и Тима подтверждает — фейк . А с фейками в нашей стране боролись и будут бороться !

Хорошего дня, друзья! Берегите себя и по возможности оставайтесь дома.

Ваша редакция