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Новое правительство и пенсии, печаль Василисы, иск Чижу и кому приготовиться по COVID - все за вчера

26.05.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С начала июня границы откроет Черногория, с 1 июля двухнедельный карантин при въезде снимает Испания. Хорошие новости — но не для нас. Поэтому давайте пока просто вспомним, чем еще страна и мир жили вчера, и посмотрим на это красивое фото — хоть на нем мы можем увидеть море.


СКОРО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

  • Александр Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства (а мы быстренько вспомнили, как оно менялось с середины 1990-х). Об этом он заявил вчера на совещании в Минске по экономическим и политическим вопросам. «Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а там родственников, любимых и прочих понапихал в это правительство». А вот у нашего аналитика Юрия Дракохруста другое мнение, зачем Лукашенко это делает.


  • Стало известно, что кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал Виктору Бабарико пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Кто же это?
  • Кстати, читать больше о Лукашенко, Бабарико, Цепкало и других претендентах на пост президента можно в нашем Telegram-канале о выборах. Присоединяйтесь, там интересно!

ВАЖНОЕ О КОРОНАВИРУСЕ

  • Число заразившихся коронавирусом в мире стремится к 5,5 млн, в Беларуси их уже более 37 тысяч. Умерли у нас, по официальным данным, 204 человека.
  • Александр Лукашенко вчера рассказал, в каких регионах с коронавирусом уже справились и каким — стоит приготовиться. «Коек предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та».
  • Вот у нас история семьи, где папу с коронавирусом госпитализировали — и он выжил, а его сына — нет, и он умер. Теперь минчанин просит Минздрав разобраться: «Ему было 36 лет, и умер он от коронавируса. У нас с ним были одинаковые симптомы, у него даже тяжелее, чем у меня. Возникает всего лишь один вопрос: почему с одинаковыми симптомами меня госпитализировали, а его — нет


  • А как там медики скорых? На Бобруйской станции скорой помощи, работники которой писали президенту, — новый главврач (хотелось бы еще знать, что со старым), гродненские тоже написали в Администрацию президента — и у них тоже немало претензий, а полоцкие рассказали нам, как денежный вопрос портит людей — даже таких святых, как врачи: теперь для получения максимальных выплат сотрудники «просто охотятся за вызовами с COVID-19» — а это, в свою очередь, порождает конфликты между ними.
  • Кстати, вчера по теме доплат медикам высказался и Александр Лукашенко: «Ну что там эта бобруйская скорая помощь? Ну, сто, сто двадцать человек. Если они действительно работают и связаны с этими процессами эпидемическими, так надо поддержать людей. Это копейки для страны».
  • Турбизнес обратился к министру здравоохранения за разъяснениями, как работать летом во время пандемии. Его представители считают, что этот туристический сезон «будет, мягко говоря, непростым»: «Обязательство „карантинного заточения“ туристов, вернувшихся с отдыха, усложняет возобновление нормальной жизни в туризме». Все подробности — здесь. Ждем ответа Караника.
  • А вы пока пересмотрите свои свадебные фото — такого столпотворения на регистрации, может, еще долго не увидите: пока из-за коронавируса расписаться можно будет в присутствии не более 10 человек.

ВАЖНОЕ НЕ ТОЛЬКО О КОРОНАВИРУСЕ

  • Лукашенко вчера подписал Декрет № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи». Вот здесь можно почитать, кого освободят от налога на помощь, а кто отдаст в бюджет 0,5% с нее.
  • В Беларуси появился новый вид пенсии по возрасту. Здесь поясняем, что это за выплаты и кого они коснутся.
  • Средняя зарплата в стране в апреле упала — и она все еще не «по пиццот». Просела она и в столице. Зато Витебщину подтянули.
  • Бизнесмену Юрию Чижу «прилетел» новый иск — на этот раз… от жены. Недавно, напомним, группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление о банкротстве. А со Светланой-то они что делят?
  • Прокурор попросил 25 лет колонии парню, убившему матушку из Озаричей. Рассказываем, что на это сказал батюшка.
  • А помните Парсу? Это студент из Ирана, который стал первым в Беларуси пациентом с коронавирусом. О своей болезни он узнал в конце февраля, а за день до этого они с его девушкой Полиной подали заявление в ЗАГС. «Наша любовь сильнее любого вируса, поэтому мы не стали отменять свадьбу», — рассказывает Парса, который вчера женился. Рассказываем, как это было.
  • А медвежонка, который прибился к дому фермера, забрали в заповедник. «Мне говорят, что это зверь, а не человек. Но она для меня ребенок. Эх…» — глубоко вздыхает Николай, который за месяц успел сильно привязаться к Василисе. «Сказали мне либо отдать добровольно, либо будут изымать через прокуратуру. Я поставил подпись, что не возражаю. Хоть и подписывать эти документы было очень тяжело. А не подписал бы — не знаю, что было бы… Я сражался, как мог. Но все равно на душе тяжело. Для меня это маленький кусочек жизни. В тот день плакали все — и дети, и внучка». Очень грустная история.


  • Ну и о культуре. Она в Беларуси традиционно выживает непросто. Сейчас, когда перед многими отраслями встала задача дотянуть до осени (при оптимистичном сценарии), в креативной индустрии задаются вопросом, как не закрыться навсегда. Почитайте четыре очень разные истории о том, как организации и культурные площадки адаптируются к новой реальности.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

  • Вчера был Международный день пропавших детей — и мы вспомнили несколько случаев, когда дети, хоть и через десятки лет, но вернулись домой. Эти истории (среди них есть и белорусские) похлеще голливудских фильмов.


  • А помните работников «Витебскмясомолпрома», которые все просят и просят Лукашенко освободить их гендиректора? Вот уже четвертое письмо написали президенту. «Не позвольте работникам милиции и следователям надругаться над нашим гендиректором. Представители силовых структур, воплощая свои амбиции, всячески пытаются сломать судьбу порядочному и законопослушному человеку, успешному руководителю». Виталий Касперович год отсидел в СИЗО, теперь он под домашним арестом, скоро его снова начнут судить. И мы не знаем, что у него там с коррупцией, но такой народной любви и поддержке многие руководители бы позавидовали — наверное, с ним хорошо работать.
  • А вообще в стране, говорят, работу найти сложно. «А сейчас из-за коронавируса искать еще труднее — стало меньше вакансий», — говорит минчанка Наталья, которая уже год не может трудоустроиться. Узнали, где вакансий в последнее время стало действительно меньше, а в каких сферах, наоборот, наблюдается прирост, а также спросили у тех, кто ищет работу, легко ли сейчас трудоустроиться. Говорят, довольно часто причиной отказа в трудоустройстве для нанимателей становится возраст. И если раньше неохотно брали тех, кому за 50, «то сейчас бывает, что и в 36 тебе говорят нет, потому что тебе уже 36».
  • Вот у нас очень страшная история. В августе 2018 года в аварии погибла сотрудница МВД — 24-летний Ирина Жук. Вместе с коллегами она ехала в командировку на служебном Opel — и случилась авария. Родители Ирины считают, что все произошло потому, что на дорогу выпустили неисправную машину. Но наказания за это никто не понес, а положенных после гибели сотрудника милиции выплат семья Ирины долго добивалась через суд. Нас еще в этой истории удивило, как человечно ответил отцу в официальной переписке нынешний министр Караев, кстати.
  • Ну, а сыну Илона Маска все же поменяли имя. Увы, но менее странным оно не стало.

СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ О СПОРТЕ

  • На неделе журнал Forbes намерен опубликовать новый список самых высокооплачиваемых спортсменов, однако уже анонсировал одну из сенсаций. Японская теннисистка Наоми Осака за последние 12 месяцев заработала больше, чем кто-либо среди женщин в спорте — 37,4 млн долларов. Это, например, больше суммы призовых белоруски Виктории Азаренко за всю карьеру! А ведь Осаке — всего 22! SPORT.TUT.BY рассказывает о том, как Наоми стала такой богатой и как она тратит свои деньги. А ведь на ее месте могла быть наша Арина!..


Все новости понедельника, 25 мая

Кстати. Если увидите в соцсетях сообщение о том, что в ролик Тимы Белорусских якобы требуются «сексапильные девушки» — не ведитесь. Ну вы видели хоть один его клип с девочками в белье? Да и Тима подтверждает — фейк. А с фейками в нашей стране боролись и будут бороться!

Хорошего дня, друзья! Берегите себя и по возможности оставайтесь дома.

Ваша редакция

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! С начала июня границы откроет Черногория, с 1 июля двухнедельный карантин при въезде снимает Испания. Хорошие новости - но не для нас. Поэтому давайте...
 
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