«Первая такая кофейня в Беларуси». Колясочник из Лиды открыл в столице необычное заведение

Источник материала: Tut.by

В самом центре Минска, на Романовской слободе, 8, заработала необычная кофейня «Инклюзивный бариста», у которой нет аналогов в Беларуси. Открыл заведение известный белорусский активист-колясочник Александр Авдеевич. TUT.BY одним из первых заглянул в кофейню и рассказывает, сколько здесь стоит кофе и почему это одно из самых необычных заведений Минска.



Бариста Наташа и создатель кофейни Саша

«В Серебрянке такая кофейня воспринималась бы как комната реабилитации инвалидов»

В здании Белагропромбанка на Немиге открылась крохотная кофейня на 13 «квадратов», где одновременно смогут уместиться не более четырех посетителей и выпить кофе спешелти сортов. Фишка заведения в том, что оно инклюзивное, то есть полностью доступное для людей с инвалидностью. Более того, у всех работников кофейни тоже есть инвалидность.

Руководитель проекта — активист из Лиды Саша Авдевич. Он говорит, что не только в Беларуси, но и, возможно, в мире подобных кофеен нет. А еще рассказывает, в чем заключается идея проекта:

— Наша затея была, во-первых, в том, чтобы показать, что люди с инвалидностью тоже могут заниматься бизнесом от начала и до конца, невзирая на какие-то физические ограничения. Во-вторых, мы хотим доказать, что этот бизнес конкурентоспособен. В-третьих, надеемся, что это может перерасти в полноценную инклюзивную профессию.





Кофейня стала результатом социального проекта «Инклюзивный бариста», которому уже около двух лет. Еще в 2018 году Саша вместе с командой ездил по Беларуси и обучал ребят с инвалидностью профессии бариста. Планировалось, что после обучения они будут устраиваться в местные кофейни:

— Но это не увенчалось успехом, — делится активист. — Часто в кофейнях нам говорили: «У нас нет [адаптированного] туалета, пандуса или лифта для людей с инвалидностью». В общем, были моменты, за которые не все хотели браться.

Тогда Саша решился открыть собственную кофейню, где бы все бариста были на колясках и где был бы решен вопрос безбарьерности. На открытие своего заведения у него ушел год. Активист шутит:

— Я живу на таких скоростях, что для меня год — это супердолго: за это время можно три раза поменять жизнь, сменить пол или уйти в другую религию. Я понимал, что мой проект может быть востребованным и интересным, но все упиралось в место. Открой такую кофейню в Серебрянке — и она бы воспринималась как комната реабилитации инвалидов.





Собеседник решил запускать проект где-то в центре, ведь кофейня — это место социализации людей. Ему хотелось, чтобы здесь тусовались люди с инвалидностью и без из разных районов Минска. В итоге Саше повезло найти подходящее место.

Парень рассказывает, что на одном из мероприятий ПРООН (Программа развития ООН. — Прим. ред.), где он раньше работал, активист познакомился с представителями Белагропромбанка, рассказал им о своей идее. Банк предложил ему несколько вариантов для будущей кофейни, но Сашу зацепило именно небольшое пространство на Романовской Слободе — в здании самого банка. Раньше здесь была детская комната для клиентов, но затем она стала бесхозной.

Эта площадка понравилась команде, во-первых, потому, что здесь есть уборная для людей на коляске и отдельный лифт.

К тому же банк был готов пойти на уступки по вопросу аренды:

— Так как банк является собственником помещения, мы смогли договориться на минимальную арендную плату, которую я бы мог покрывать даже за счет своей пенсии по инвалидности.

Открывал кофейню Саша исключительно за свои деньги, без кредитов или краудфандинга. У него были сбережения на кругосветное путешествие, куда он и планировал сейчас отправиться, но коронавирус внес в его планы корректировки. Всего на открытие кофейни, делится собеседник, ушло около восьми тысяч долларов, хотя первоначально рассчитывали на сумму куда меньше. Вопрос, открываться или нет во время пандемии, у ребят не стоял: был только такой вариант, иначе бы пришлось потерять это место.

Дизайном кофейни занималась молодой полоцкий архитектор Татьяна Терещенко. Девушка с нуля сделала проект помещения, учитывая доступность всего рабочего пространства.





«Что написано на чашках, поймут только незрячие. Потому что у них есть такая суперспособность»

Кроме Саши, сейчас в кофейне работают еще два человека: бариста и директор. Кофе для посетителей готовит Наташа — у нее аномалия развития спинного мозга и позвоночника; ниже пояса, говорит девушка, нет никакой чувствительности. Директором, а также аниматором и ответственным за пиар работает Вася — парень с синдромом Дауна.

Саша уверен, что те, кто здесь трудится, будут восприниматься не как люди, которым нужно сочувствовать, а как профессионалы, которые предоставляют услуги.

Кофейня открыта всего неделю, и пока что, делится руководитель, фиксированных зарплат для работников нет. Прибыль складывается из количества проданных чашек кофе. Когда наладится клиентопоток, команда планирует взять на работу еще одного бариста. Всего за пару дней на кофе в «Инклюзивного бариста» заглянули уже более пятидесяти человек.

Если вы решите выпить кофе на месте, а не взять его навынос, вам его нальют в специальную керамическую кружку, на которую нанесен шрифт Брайля.

— Что написано на этих чашках, поймут только незрячие или слабовидящие люди. Потому что у них есть такая суперспособность, — объясняет Саша. — Скоро такие кружки появятся в продаже.





Кроме того, что «Инклюзивный бариста» — кофейня, это еще и тренинговый центр. Прямо здесь любой человек с инвалидностью может пройти бесплатный курс обучения приготовлению кофе, а потом, возможно, и трудоустроиться сюда. Обучать желающих будет Наташа — она не только бариста, но и профессиональный коуч, который учит ребят профессии инклюзивного кофевара уже больше года. За неделю работы заведения два человека с инвалидностью уже прошли тренинг.

Саша говорит, что очень верит в проект, а в будущем планирует расширяться до сети кофеен. У него есть идея сделать универсальную франшизу, которая позволит открыть подобные кофейни в регионах. Тогда бы, говорит Саша, была возможность сделать людей с инвалидностью более видимыми: научить их готовить кофе и дать им престижную сегодня профессию бариста. А еще, возможно, в целом изменить образ человека с инвалидностью, которого сегодня чаще рассматривают как приспособленца или попрошайку на улицах.

Некоторые позиции из меню:

Эспрессо — 2 рубля

Капучино — 3 рубля

Flat White — 4 рубля

Людям с инвалидностью в «Инклюзивном бариста» предлагают бонус -50% на любой заказ. Для работников банка также сделали скидку: они платят за кофе на один рубль меньше.



Сейчас такой сет стоит 5 рублей. Фото предоставлено героем

На первой неделе работы ребята заказывали круассаны в одной из минских пекарен и продавали их по 4 рубля. Буквально вчера они купили печку и теперь сами пекут свежие десерты. Стоимость круассана с джемом равна 2 рублям.

— Теперь мы будем выпекать «свежак» прямо здесь — планируем поставить на сет «круассан + джем» цену меньше, чем у ближайших конкурентов. У них 1,70 рубля, а мы будем продавать по 1,5 рубля.

Когда: с 9.00 до 19.00, с понедельника по пятницу

Где: ул. Романовская Слобода, 8

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