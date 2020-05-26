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Чаговец все еще находится в больнице, на тренировках «Минска» около 20 футболистов

26.05.2020 10:25 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщает «Прессбол», защитник Евгений Чаговец продолжает лечение в больнице.

Отмечается, что у его состояние не вызывает тревоги. Защитник ожидает результатов третьего теста на коронавирус.

В то же время «Минск» возобновил тренировки. В них принимает участие около 20 человек.

Напомним, ранее Tribuna.com сообщала, что «Минск» на прошлой неделе возобновил тренировки и в них участвовало менее десяти футболистов. 

Как сообщил сотрудник АБФФ Дмитрий Герчиков в эфире телеканала «Беларусь 5» ожидается, что «Минск» после двухнедельной паузы сыграет со «Слуцком».

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 26 мая – более 5,43 миллионов случаев. Более 2,18 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 345 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 37144 (+946 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 14449 (+294) человек выздоровели и 204 умерли (+5 за сутки).

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает «Прессбол», защитник Евгений Чаговец продолжает лечение в больнице.
 
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