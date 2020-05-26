Никита Ремезов: «У четверти «Немана» точно подтвердился коронавирус. У большинства все прошло практически без симптомов»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Никита Ремезов рассказал о переходе из в «Шахтер».

– Как возник вариант перехода в «Шахтер» сразу всей тройкой? Обсуждали это решение друг с другом?

– После плей-офф на меня вышли представители «Шахтера». Я ответил, что мне этот вариант интересен. Позже, общаясь с ребятами, узнал, что предложения из поступили еще Артему Кислому и Роману Малиновскому. И в итоге возможность перехода всей тройкой стала одним из ключевых факторов нашего решения. Все-таки вместе будет легче освоиться в новом коллективе, да и времени на притирку не потребуется, если будем выходить в одном звене.

– Чем еще подкупило предложение Солигорска?

– Страна маленькая, с ребятами из разных команд общаемся. Знаем, что в «Шахтере» есть финансовая стабильность, отсутствие задержек с выплатами. Это тоже важно. Плюс выступление команды в Континентальном кубке, высокие цели на следующий сезон.

– А в Гродно предлагали остаться?

– Да. Сразу после окончания чемпионата поступило предложение. Было и еще несколько вариантов. Но обсудили с семьей и выбрали Солигорск.

– У вас ведь в «Немане» делали тесты на коронавирус?

– Да, когда стало известно, что у финских легионеров был положительный результат, то остальных ребят тоже проверили, и их родных. У четверти нашей команды точно подтвердился вирус. Хотя у большинства все прошло практически без симптомов. Многие даже ничего не заподозрили бы, если бы не было тестов. Но при этом если ты заражен, то, сам того не зная, можешь ходить и разносить инфекцию. Коварный вирус. Дай бог, чтобы он проходил у всех как можно легче. А еще лучше его вообще не подхватить, – сказал Ремезов.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь