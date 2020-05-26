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Никита Ремезов: «У четверти «Немана» точно подтвердился коронавирус. У большинства все прошло практически без симптомов»
26.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Никита Ремезов рассказал о переходе из
– Как возник вариант перехода в «Шахтер» сразу всей тройкой? Обсуждали это решение друг с другом?
– После плей-офф на меня вышли представители «Шахтера». Я ответил, что мне этот вариант интересен. Позже, общаясь с ребятами, узнал, что предложения из
– Чем еще подкупило предложение Солигорска?
– Страна маленькая, с ребятами из разных команд общаемся. Знаем, что в «Шахтере» есть финансовая стабильность, отсутствие задержек с выплатами. Это тоже важно. Плюс выступление команды в Континентальном кубке, высокие цели на следующий сезон.
– А в Гродно предлагали остаться?
– Да. Сразу после окончания чемпионата поступило предложение. Было и еще несколько вариантов. Но обсудили с семьей и выбрали Солигорск.
– У вас ведь в «Немане» делали тесты на коронавирус?
– Да, когда стало известно, что у финских легионеров был положительный результат, то остальных ребят тоже проверили, и их родных. У четверти нашей команды точно подтвердился вирус. Хотя у большинства все прошло практически без симптомов. Многие даже ничего не заподозрили бы, если бы не было тестов. Но при этом если ты заражен, то, сам того не зная, можешь ходить и разносить инфекцию. Коварный вирус. Дай бог, чтобы он проходил у всех как можно легче. А еще лучше его вообще не подхватить, – сказал Ремезов.
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Никита Ремезов: «У четверти «Немана» точно подтвердился коронавирус. У большинства все прошло практически без симптомов»
Нападающий Никита Ремезов рассказал о переходе из «Немана» в «Шахтер».
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