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В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет

26.05.2020 12:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья. Соответствующее предупреждение распространила во вторник Японская ассоциация педиатров, пишет ТАСС.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отмечается, что у детей до двух лет узкие дыхательные пути и ношение маски может сильно затруднить дыхание и привести к удушью. Кроме того, это может создать дополнительную нагрузку на сердце, а в жаркую погоду создает дополнительный риск теплового удара. «Жар не покидает маску, и есть высокий риск теплового удара. Также у детей часто возникает рвота, что в свою очередь может вызвать пневмонию и удушье», — заявил глава ассоциации Акира Камикава.

В Японии продаются медицинские маски небольшого размера, предназначенные для детей. Обычно на их упаковке указано, что ношение допустимо в основном с трех лет, отдельные производители иногда пишут в рекомендациях к использованию масок «для детей старше двух лет».

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая.

Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране — в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

 
 
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Ассоциация педиатров предупредила, что у детей до двух лет узкие дыхательные пути и ношение маски может сильно затруднить дыхание и привести к удушью.
 
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