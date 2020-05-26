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Швеция столкнулась с серьезным экономическим кризисом из-за отказа от карантина

26.05.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Уровень безработицы в Швеции вырос, хотя в стране не вводили карантин из-за коронавируса.

Уровень безработицы в Швеции вырос в апреле больше, чем ожидалось, так как последствия коронакризиса продолжали наносить ущерб крупнейшей экономике стран Северной Европы, сообщает Bloomberg.

Статистическое управление Швеции сообщило, безработица в стране без учета сезонных колебаний выросла до 8,2%. Такой рост обеспечен резким сокращением отработанных часов, в основном в гостиничной и ресторанной индустрии. С учетом сезонных колебаний скорректированный показатель безработицы составил 7,9% против 6,7% месяцем ранее.

Если ситуация не улучшится в ближайшее время, безработица может вырасти до 17%, считают экономисты Bloomberg. Именно так вырос бы уровень безработицы, если бы все работники, отправленные в вынужденный отпуск в ближайшее время не вернутся к работе.

По прогнозу экспертов в 2020 году ВВП Швеции упадет на 4%, а в 2021-м — увеличится на 3,5%. Безработица может вырасти до 9% в 2020-2021 годах. Тем не менее, если кризис затянется и усугубится, то в текущем году ВВП королевства рухнет на 10%, а безработица до 2021 года вырастет до 13,5%.

Шведские власти в борьбе с коронавирусом опираются на «добровольную и личную ответственность» жителей страны. Правительство закрыло границы для иностранцев, не живущих в Евросоюзе, а жителей попросили не собираться более 50 человек в одном месте.

Официальный Стокгольм также рекомендовал перевести старшеклассников и студентов на дистанционное обучение, однако младшие школьники и детсадовцы продолжают посещать занятия. Магазины и кафе остаются в Швеции открытыми.

При этом в стране выявили 33 843 случая COVID-19, на 100 тыс. человек приходится 338 заболевших. Число умерших от коронавирусной инфекции составляет более 4 тыс. человек.

 
 
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Уровень безработицы в Швеции вырос, хотя в стране не вводили карантин из-за коронавируса.
 
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