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«Предупреждали врача свекрови, но сказали ждать». Семья заболела COVID-19, но теста добилась лишь после КТ

26.05.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две недели назад минчанка Наталья и ее муж Евгений заболели COVID-19. Почти одновременно у них поднялась температура, появился сухой кашель и пропало обоняние. Несмотря на типичную симптоматику, тест на коронавирус им не сделали, хоть и отправили на больничный, рассказывает собеседница. Только после того как компьютерная томография показала: у обоих супругов — воспаление легких — мазок у них все же взяли.


Иллюстрационный снимок. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Ровно в это же время у свекрови Натальи случился инсульт. «Мы позвонили ее врачу, чтобы предупредить: возможно, их пациентка стала контактом первого уровня, если не носителем. На что нам ответили: „Мы не имеем права брать анализ, так как она не является подтвержденным контактом“, — вспоминает Наталья и задается вопросом: — То есть пока у тебя не появится пневмония, тест никто не возьмет?»

Тест у свекрови Натальи все-таки взяли. На следующий день она умерла. Еще спустя два дня, уже после похорон, стало известно, что свекровь тоже была заражена COVID-19.

«Да, случаются погрешности, и очень грустно, что они исчисляются в жизнях людей»

Наталья с мужем Евгением живут в Минске, обоим — до 30 лет. Ее свекровь жила в Молодечно, ей было 60. На выходные, 9−10 мая, вся семья встречалась. После этого, во вторник, 12 мая, Наталья почувствовала себя плохо.

— С самого начала было похоже, что это не обычная простуда. Температура поднялась до 38, появился кашель. Я вызвала врача на дом. Он выписал направление на рентген легких и дал больничный.

В этот же день у свекрови Натальи случился инсульт. Ее госпитализировали в больницу в Молодечно.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В четверг, рассказывает Наталья, температура поднялась до 38,8, пропало обоняние. Такие же симптомы появились и у ее мужа.

— Мы опять вызвали врача. Он дал больничный мужу и выписал антибиотики. На вопрос, почему у нас не берут мазок, если у обоих — идентичные симптомы, хотя обычно ни я, ни муж на иммунитет не жаловались, врач ответил, что пока у нас не подтвердится пневмония, брать мазок они не имеют права. Якобы тесты делают только контактам первого уровня или при пневмониях.

Наталья сходила в поликлинику и сделала рентген. Он показал, что легкие чистые. Врач тоже не услышал хрипов, но температура продолжала расти, рассказывает собеседница.

— Когда ночью я проснулась от боли в груди, то поняла, что что-то не так, и это серьезно. На следующий день мы с мужем сами решили поехать на КТ.

Компьютерная томография показала одностороннюю пневмонию у Натальи, двустороннюю — у ее мужа Евгения.

— Только после этого у нас взяли мазки на коронавирус. У меня в пятницу, 15 мая, у мужа — в понедельник. Температура у него держалась на уровне 39,8. Врач сказал, что это, скорее всего, коронавирус, и предложил ему госпитализироваться. Естественно, после этого мы решили связаться с врачом свекрови и предупредить, что, возможно, она является контактом первого уровня или носителем. И знаете, какой был ответ? «Мы не имеем права брать анализ, так как она не является подтвержденным контактом первого уровня и у нее нет симптомов». В итоге врач сказал ждать наших результатов. Мы уже просто молились, чтобы они были положительными, и таким образом выявить возможное скрытое течение у свекрови. Потому что человек лежит после инсульта, со слабым иммунитетом, оба сына и невестка — с вирусной пневмонией. Но брать мазок без списков санэпидемстанции или выявленной пневмонии не положено.


Иллюстрационный снимок. ​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В следующий вторник, 19 мая, Наталье сообщили результат ее теста — он оказался положительным. В тот же день у ее свекрови взяли анализ.

— А в среду, 20 мая, она умерла, — рассказывает Наталья. — Да, у нее было ослабленное здоровье, да, инсульт имеет процент смертности. Но не исключено же, что он мог стать осложнением короновирусной инфекции. Не исключено, что при переводе в реанимацию, можно было продлить ее жизнь на неопределенный срок. Да, врачи сейчас трудятся не покладая рук, оказывая помощь гражданам. Но случаются погрешности, и очень грустно, что они исчисляются в жизнях людей. Не факт, что это происходит по вине врачей, возможно, потому что есть это сформулированное «не положено»?

По словам Натальи, свекровь похоронили в открытом гробу. Ни один из сыновей попрощаться с ней не смог. На следующий день после похорон они узнали, что тест на коронавирус у нее также был положительный.

Кого сейчас тестируют на коронавирус?

Наличие коронавирусной инфекции в Беларуси определяют по мазку методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), с недавнего времени еще делают и тесты на антитела, чтобы выявить — человек переболел, еще болеет или здоров.

В самом начале эпидемии в Беларуси тестировали приезжающих из определенных стран, сейчас круг лиц, кому проводят лабораторную диагностику, изменился.

Как рассказал TUT.BY врач общей практики одной из поликлиник, сегодня тестируются несколько групп населения:

  • контакты 1-го уровня тех, кто уже заболел и у кого подтвердился диагноз COVID-19;
  • пациенты с нетяжелой или тяжелой пневмонией;
  • медики, которые работают с зараженными или контактировали с уже инфицированными коллегами.

Людей, у которых наблюдается типичная для COVID-19 симптоматика, среди них нет.

По наблюдениям врача, одна из самых массовых групп тестирования — это контакты первого уровня, то есть люди, с которыми больше всего контактировали заболевшие и которые обязательно должны быть в списках санэпидемслужб.

Раньше, рассказывал TUT.BY врач, тестировали тяжелые и среднетяжелые пневмонии, теперь, согласно приказу Минздрава от 24 апреля 2020 года, тесты на коронавирус делают и при нетяжелой пневмонии.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанка Наталья и ее муж заболели COVID-19. Мазок у них взяли лишь после того, как КТ показала наличие пневмонии у обоих. В это же время в больнице с инсультом оказалась...
 
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