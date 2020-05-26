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Лукашенко планировал посетить новый комплекс по техническим видам спорта в Стайках, легкоатлетов и футбольное «Динамо», но мероприятие перенесли на более поздний срок
26.05.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
Сообщалось о том, что Лукашенко приедет оценить новый комплекс по техническим видам спорта, который был построен в Стайках.
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Лукашенко планировал посетить новый комплекс по техническим видам спорта в Стайках, легкоатлетов и футбольное «Динамо», но мероприятие перенесли на более поздний срок
Как стало известно Tribuna.com, сегодня в Стайках планировался визит президента Беларуси Александр Лукашенко.
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