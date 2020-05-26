Лукашенко планировал посетить новый комплекс по техническим видам спорта в Стайках, легкоатлетов и футбольное «Динамо», но мероприятие перенесли на более поздний срок

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com , сегодня в Стайках планировался визит президента Беларуси Александр Лукашенко.

Сообщалось о том, что Лукашенко приедет оценить новый комплекс по техническим видам спорта, который был построен в Стайках.



Напомним, комплекс перенесен в Стайки из Боровой, где ранее базировался стадион «Заря», на котором проходили мотогонки, мотобол и другие соревнования, а также располагалась детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта. На месте стадиона «Заря» появится жилая застройка.



Председатель ДОСААФ Иван Дырман сообщил о том, что проект в Стайках реализуется совместно с инвестором. «Это будет один из лучших объектов для технических видов спорта. Специалисты из Польши и России готовы оказывать нам помощь, чтобы этот комплекс мог принимать соревнования самого высокого уровня», – сказал Дырман.



Также ожидалось, что Лукашенко встретится с легкоатлетами, которые находятся на сборе в Стайках в связи с коронавирусом, и футболистами минского «Динамо», база которого находится на территории комплекса.



О дате нового визита Лукашенко не сообщается.