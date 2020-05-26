ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко планировал посетить новый комплекс по техническим видам спорта в Стайках, легкоатлетов и футбольное «Динамо», но мероприятие перенесли на более поздний срок

26.05.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, сегодня в Стайках планировался визит президента Беларуси Александр Лукашенко.

Сообщалось о том, что Лукашенко приедет оценить новый комплекс по техническим видам спорта, который был построен в Стайках.
 
Напомним, комплекс перенесен в Стайки из Боровой, где ранее базировался стадион «Заря», на котором проходили мотогонки, мотобол и другие соревнования, а также располагалась детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта. На месте стадиона «Заря» появится жилая застройка.
 
Председатель ДОСААФ Иван Дырман сообщил о том, что проект в Стайках реализуется совместно с инвестором. «Это будет один из лучших объектов для технических видов спорта. Специалисты из Польши и России готовы оказывать нам помощь, чтобы этот комплекс мог принимать соревнования самого высокого уровня», – сказал Дырман.
 
Также ожидалось, что Лукашенко встретится с легкоатлетами, которые находятся на сборе в Стайках в связи с коронавирусом, и футболистами минского «Динамо», база которого находится на территории комплекса.
 
О дате нового визита Лукашенко не сообщается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси на 26 мая за сутки – 915 заражений и 4 смерти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика