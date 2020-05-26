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Соблюдается ли масочный режим на рынке в Кореличах, выяснилось во время рейда

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В минувшую пятницу рынок в райцентре стал площадкой для рейда.

Соблюдается ли масочный режим на рынке в Кореличах, выяснилось во время рейда

Напомним, ранее главный санитарный врач района Александр Германюк заявил, что и продавцы, и покупатели на рынке не соблюдают масочный режим и правила социального дистанцирования.

Комиссия в составе главного специалиста сектора экономического анализа отдела экономики Кореличского райисполкома Инны Выдрицкой, заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом Кореличского райЦГЭ Валентины Бузюк, помощника врача-гигиениста Валентины Баравиковой, помощника врача-эпидемиолога Татьяны Партоль и младшего участкового инспектора Кореличского РОВД Андрея Носова отправилась на рыночную площадь, чтобы проверить, как торговцы соблюдают рекомендации врачей в целях недопущения распространения коронавируса.

Соблюдается ли масочный режим на рынке в Кореличах, выяснилось во время рейда

Уже на первых минутах рейда стало понятно: для многих рекомендации Минздрава – чистая формальность и маска на лице не ради защиты, а для того, чтобы у комиссии не было претензий. Оказывается, банальное согласие надеть маску и перчатки действует только до того момента, пока комиссия не отойдет дальше. А ведь важно понять, что средства защиты нужны не для того, чтобы избежать штрафа, а для собственного здоровья и безопасности окружающих.

Соблюдается ли масочный режим на рынке в Кореличах, выяснилось во время рейда

– Согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Минздрава Республики Беларусь 10 апреля 2020 г. № 37, п. 42.3.6.2. «на объектах торговли обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения», является обязательным, – говорит Валентина Бузюк. – За нарушение этого правила нарушители могут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа на физических лиц – до 30 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей – до 200 базовых величин, на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

К слову, среди беспечных торговцев, не соблюдающих правила, были и те, кто тут же спешил исправиться: надевал маску и перчатки, шел в аптеку за антисептиком, но встречались и те, кто считает, что эти меры не нужны и не эффективны.

– Кореличский райисполком в период пандемии требует от Кореличского филиала Гродненского облПО, являющегося собственником рынка в райцентре, усилить контроль за выполнением рекомендаций Кореличского районного центра гигиены и эпидемиологии в части обеспечения продавцов на рынках средствами индивидуальной защиты и наличия дезинфицирующих средств в торговых палатках и на торговых местах рынка, – резюмирует Инна Выдрицкая.

Соблюдается ли масочный режим на рынке в Кореличах, выяснилось во время рейда

Елизавета АЙКЯН
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В минувшую пятницу рынок в райцентре стал площадкой для рейда. Напомним, ранее главный санитарный врач района Александр Германюк заявил, что
 
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