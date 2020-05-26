Как изменилась работа белорусских предприятий в условиях пандемии COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 14 с половиной тысяч человек выздоровели на сегодняшний день в Беларуси от коронавируса. Об этом сообщает агенство БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения республики. Чтобы уберечь людей от инфекции, на нескольких предприятиях Минска сотрудников перевели на удаленку. Но есть и те, кто вынужден ходить на работу. Какие меры безопасности они соблюдают при этом, узнала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Екатерина Фицкевич за день тратит полфлакона антисептика . Контролер за день проверяет билеты почти у тысячи пассажиров. Их сейчас, правда, стало меньше, но это не повод не соблюдать правила.

«Было страшно, когда все это началось. Было страшно за себя, за свою семью. Но потом все постепенно проходило», – рассказала контролер пассажирского транспорта Екатерина Фицкевич.

А в банках, чтобы не было очередей, наладили онлайн-запись. Все специалисты на личном приеме работают в масках и в перчатках. В залах все поверхности обрабатывают антисептиками. Банкоматы протирают каждые два часа.

«В банке создан оперативный штаб для принятия решений по предотвращению и минимизации последствий от короновирусной инфекции. Также разработан алгоритм действий по выявлению контактов первого уровня»., – подчеркнул заместитель председателя правления банка Сергей Лунегов.

На автозаправках специальные прозрачные щитки разделили кассиров и клиентов. На полу сделали разметки, чтобы автолюбители соблюдали дистанцию. На входе антисептик. В местном кафе столики отодвинули друг от друга на безопасное расстояние.

«Мы проводили и постоянно проводим дополнительную обработку, уборку и проветривание помещений. Раздали всем сотрудникам памятки о соблюдении дистанции. Сейчас эти правила носят не рекомендательный, а обязательный характер», – указал заместитель директора сети автозаправочных станций Дмитрий Лещинский.



В новом формате работают в супермаркетах и аптеках. Тренажерные залы сдают в аренду спортинвентарь и проводят свои занятия онлайн. Рестораны привозят заказы на дом. Недовольных нет: придерживаться правил безопавности в условиях пандемии для всех уже стало нормой.

В непростом положении оказались туриндустрия и гостиничный бизнес. Сейчас правительство разрабатывает меры по их поддержке.