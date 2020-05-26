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Исследователи развеяли миф о мутациях коронавируса
26.05.2020 15:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что обнаруженные мутации коронавируса SARS-CoV-2 не усугубляют его опасность. Работа исследователей
Специалисты проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов и разработали модель эволюционного дерева. Затем ученые проследили, становится ли какая-либо мутация более частой в каждой его ветви.
Оказалось, что ни одна из изученных мутаций не улучшает способность SARS-CoV-2 к распространению и заражению. Также ученые выяснили, что ряд мутаций не оказывает никакого эффекта, а многие изменения в геноме вредны для самого вируса.
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Ученые из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что обнаруженные мутации коронавируса SARS-CoV-2 не усугубляют его опасность. Работа...
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