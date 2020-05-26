Оказывают содействие в раскрытии преступлений

Источник материала: Клiч Радзiмы

Государственный комитет судебных экспертиз, образован на основании указа Президента от 22 апреля 2013 года с целью обеспечения независимой экспертной деятельности и повышения ее эффективности, был создан на базе экспертных подразделений правоохранительных органов, МЧС, здравоохранения и Вооруженных Сил. Высококвалифицированные специалисты, новейший научный потенциал, обновление материально-технической базы — всё это вкупе позволило новой структуре за короткий период времени подняться на качественно новый уровень.

Браславский межрайонный отдел является одним из территориальных подразделений комитета судебных экспертиз и осуществляет свою деятельность на территории двух районов — Браславского и Шарковщинского. Большинство шарковчан имеют слабое представление о работе данного отдела, поэтому его начальник майор юстиции Виталий Даргель рассказывает, что межрайонный отдел состоит из экспертно-криминалистического сектора и судебно-медицинских экспертиз. Их сотрудники проводят различные виды исследований, выводы которых являются доказательствами по делу. Специалисты межрайонного отдела также несут службу в составе следственно-оперативных служб, оказывают помощь правоохранительным органам в осмотре мест происшествий, поиске, обнаружении, фиксации и изъятии различных видов следов. Участвуют сотрудники отдела и в дактилоскопической регистрации граждан, проводят идентификацию лиц и многое другое.

Только за 2019 год сотрудники Браславского межрайонного отдела провели более ста криминалистических и трехсот судебно-медицинских экспертиз, приняли участие в проведении свыше 340 осмотров мест происшествий, из которых около 80 по уголовным делам. В ходе осмотров мест происшествий и соответственных процессуальных действий изымались различные объекты и следы — рук, орудий взлома, обуви, транспортных средств, биологические следы. Результаты исследования изъятых следов способствовали раскрытию более 23 преступлений, совершенных на территории Браславского и Шарковщинского районов.

Экспертная служба развивается вместе с техническим прогрессом, но достичь высоких результатов невозможно без высококвалифицированных специалистов. В Браславском межрайонном отделе работает сплоченный коллектив специалистов, использующий в своей повседневной работе передовые научные достижения, современную технику и спецоборудование. Поэтому он качественно выполняет свою функцию и вносит достойный вклад в раскрытие противоправных деяний.