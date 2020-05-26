Марцел Личка: «Желания работать в Беларуси больше нет»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер брестского «Динамо» рассказал о жизни в Беларуси.

– Как вам жилось в Беларуси?

– Мне было комфортно в . Очень хороший город, чистый. У белорусов немного другой менталитет. Люди несколько замкнуты в себе, не очень идут на контакт. Когда я только приехал в Брест, мне было трудно общаться с местными жителями. Но когда зарекомендовал себя, в этом плане стало намного проще. Со своей стороны пытался освоить язык, культуру, традиции страны, где я жил.

– Какой уровень футбола в этой стране?

– В стране есть 4 большие и важные команды – , Брест, и «Динамо» Минск, которые имеют большие традиции. У этих команд хороший уровень, они бы не затерялись в чемпионатах Польши или Чехии. Находились бы в верхней части турнирной таблицы, боролись бы за еврокубковые места. Другие белорусские команды – слабее.

– Какие планы на будущее?

– Я открыт для предложений. Если скажут, что есть возможность работать в Аргентине, то я буду там. Хочу работать главным тренером. Это могут быть варианты в Чехии или в другой стране. Но сейчас коронавирус. Если бы не эта ситуация, то я уже, наверное, работал бы. Из-за пандемии все планы изменились. Посмотрим, как будет дальше. Если бы существовала возможность поработать в Украине, я бы не отказался.

– Можете вернуться в Беларусь?

– Желания работать в Беларуси больше нет.

– Но продолжаете следить за этим чемпионатом?

– Да, я в курсе результатов брестского «Динамо». При случае смотрю матчи, – сказал Личка.

Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения