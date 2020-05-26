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Марцел Личка: «Желания работать в Беларуси больше нет»
26.05.2020 15:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-главный тренер брестского «Динамо»
– Как вам жилось в Беларуси?
– Мне было комфортно в
– Какой уровень футбола в этой стране?
– В стране есть 4 большие и важные команды –
– Какие планы на будущее?
– Я открыт для предложений. Если скажут, что есть возможность работать в Аргентине, то я буду там. Хочу работать главным тренером. Это могут быть варианты в Чехии или в другой стране. Но сейчас коронавирус. Если бы не эта ситуация, то я уже, наверное, работал бы. Из-за пандемии все планы изменились. Посмотрим, как будет дальше. Если бы существовала возможность поработать в Украине, я бы не отказался.
– Можете вернуться в Беларусь?
– Желания работать в Беларуси больше нет.
– Но продолжаете следить за этим чемпионатом?
– Да, я в курсе результатов брестского «Динамо». При случае смотрю матчи, – сказал Личка.
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Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о жизни в Беларуси.
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