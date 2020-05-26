Источник материала: Вороновская газета





Молдова с 26 мая возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, прекращенное из-за эпидемии коронавируса . Такое решение вечером 25 мая опубликовала Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью, сообщает молдавское издание News Maker.

Персонал, выполняющий пассажироперевозки, должен быть обеспечен защитными и дезинфицирующими средствами, проходить ежедневную проверку состояния здоровья в начале рабочих смен. В течение дня работники должны самостоятельно следить за своим здоровьем и сообщать об этом работодателю, отмечает молдавский новостной портал «СП».

Расписание рейсов будет составлено таким образом, чтобы предотвратить загруженность маршрутов. Количество пассажиров в транспорте должно строго соответствовать сидячим местам. Пассажиры должны носить защитные маски. При посадке перевозчики будут проверять температуру пассажиров, которая не должна превышать 37 градусов. На конечных остановках будет также проверяться температура пассажиров, а все поверхности в салонах должны быть продезинфицированы.

Отменен также обязательный 14-дневный карантин для некоторых категорий граждан, въезжающих в страну. Это касается членов дипломатических миссий и их семей, обучающихся за рубежом студентов, членов экипажей самолетов и поездов, водителей, перевозящих грузы, лиц, путешествующих по причинам, связанным со здоровьем, и их сопровождающих, а также граждан, путешествующих по работе и проезжающих транзитом.

По данным на 26 мая, в Молдове зафиксировано 7147 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3802 человека, умер 261 человек.

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