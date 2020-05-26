ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молдова с 26 мая возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Молдова с 26 мая возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение

Молдова с 26 мая возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, прекращенное из-за эпидемии коронавируса. Такое решение вечером 25 мая опубликовала Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью, сообщает молдавское издание News Maker.

Персонал, выполняющий пассажироперевозки, должен быть обеспечен защитными и дезинфицирующими средствами, проходить ежедневную проверку состояния здоровья в начале рабочих смен. В течение дня работники должны самостоятельно следить за своим здоровьем и сообщать об этом работодателю, отмечает молдавский новостной портал «СП».

Расписание рейсов будет составлено таким образом, чтобы предотвратить загруженность маршрутов. Количество пассажиров в транспорте должно строго соответствовать сидячим местам. Пассажиры должны носить защитные маски. При посадке перевозчики будут проверять температуру пассажиров, которая не должна превышать 37 градусов. На конечных остановках будет также проверяться температура пассажиров, а все поверхности в салонах должны быть продезинфицированы.

Отменен также обязательный 14-дневный карантин для некоторых категорий граждан, въезжающих в страну. Это касается членов дипломатических миссий и их семей, обучающихся за рубежом студентов, членов экипажей самолетов и поездов, водителей, перевозящих грузы, лиц, путешествующих по причинам, связанным со здоровьем, и их сопровождающих, а также граждан, путешествующих по работе и проезжающих транзитом.

По данным на 26 мая, в Молдове зафиксировано 7147 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3802 человека, умер 261 человек.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молдова с 26 мая возобновляет международное автобусное и железнодорожное сообщение, прекращенное из-за эпидемии коронавируса. Такое решение вечером 25 мая...
 
Новости дня
Новости
 
«Новое и лучшее». Концерт Инны Афанасьевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика