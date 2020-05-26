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Чехия открыла границу с Германией и Австрией и возобновила международное авиасообщение

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чехия открыла границу с Германией и Австрией и возобновила международное авиасообщение
 
Чехия 26 мая открыла все пограничные переходы с Германией и Австрией, в том числе железнодорожные. Об этом сообщает «Радио Прага».
Контроль на границах будет осуществляться выборочно. При этом туристам въезд в страну пока запрещен. Граждане, прибывающие в Чехию, обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус.Начиная с 26 мая въезд на территорию Чехии разрешен гражданам государств, входящих в состав Евросоюза, и иностранцам, проживающим в ЕС на постоянной основе. Время пребывания в Чехии ограничено 72 часами, цель поездки — бизнес или посещение родственников. Иностранцы обязаны указать адрес пребывания в Чешской Республике.

С утра 26 мая также возобновилось международное воздушное движение в рамках Шенгенского пространства в чешских аэропортах Брно-Туржаны, Карловы Вары, Острава-Мошнов, Пардубице и Прага-Кбелы.

Чехам и словакам разрешили свободно перемещаться между двумя государствами без предъявления теста на COVID-19 и соблюдения 14-дневного карантина. Время пребывания в соседнем государстве ограничено 48 часами.

Как сообщалось, в Чехии с 25 мая снято большинство социальных ограничений, действовавших с середины марта из-за распространения коронавируса. При условии соблюдения строжайших требований возобновили работу гостиницы и пансионы, фитнес-центры и сауны, рестораны и кафе. Посетителей мест общепита обязали соблюдать между собой социальную дистанцию, даже находясь за столиками, и носить медицинские маски, снимать их разрешено только во время еды.

По последним данным, в Чехии подтверждено 9 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 317 человек.

 
 

 
 
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  Чехия 26 мая открыла все пограничные переходы с Германией и Австрией, в том числе железнодорожные. Об этом сообщает «Радио Прага». Контроль на границах будет...
 
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