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Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом, сообщил сегодня на пресс-конференции главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец.

Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом
«Мы во многом переориентировали наши исследования для борьбы с коронавирусной инфекцией. В НАН разработан комплексный план проведения научных исследований, который включает разработки практически всех наших отделений. Планируем с использованием приемов биоинформатики, супервычислительных компьютерных систем работать над поиском новых потенциально эффективных препаратов для борьбы с коронавирусом. Это позволяет существенным образом сократить сроки в цепочке поиска химических соединений, их синтеза и проведения испытаний», — сказал Андрей Иванец.

В Академии наук создан химико-фармацевтический кластер, который активно работает в первую очередь над созданием молекулярно-диагностических препаратов и лекарственных средств. На базе Института биоорганической химии НАН выпускаются наборы реагентов ДНК-ВК, которые используются РНПЦ эпидемиологии и микробиологии для диагностики целого ряда инфекций, в том числе COVID-19. Что касается Института физико-органической химии НАН, там уже разработаны технологии по модификации ПЦР-анализа на основе синтетических олигонуклеотидов. В ОДО «Праймтех» в сотрудничестве с этим институтом организовано производство панели для анализа четырех мишеней коронавирусной РНК.

Химики работают в том числе над получением новых фильтрующих материалов для очистки жидких и газовых сред. «В частности, разрабатываются волокнистые иониты. В настоящее время они используются для адсорбции вирусов из водных сред. Мы проводим исследования по адаптации данных материалов, чтобы использовать их для очистки воздуха от вирусов, включая вирус COVID-19», — отметил главный ученый секретарь.

БЕЛТА. 

 
 
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Суперкомпьютеры помогут белорусским ученым в поиске препаратов для борьбы с коронавирусом, сообщил сегодня на пресс-конференции главный ученый секретарь...
 
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