|
«Невозможно выполнить». Россия просит белорусские власти ослабить требования к транзитным дальнобойщикам
26.05.2020 16:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минтранс России обратился в Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси по поводу требований к транзитным перевозчикам. Письмо
Напомним, речь о требованиях к дальнобойщикам, которые
Российские перевозчики говорят, что выполнить требования во многих случаях не представляется возможным: стоянок для отдыха водителей мало и вместимость их небольшая.
Что касается времени проезда по Беларуси, то «очереди на подъездах к государственным пунктам пропуска не позволяют уложиться в отведенное для транзита время».
Кроме того, по информации перевозчиков, отсчет времени, затраченный на транзитный проезд по территории Беларуси, заканчивается только после завершения таможенного оформления в пункте пропуска. При этом только расстояние по наиболее востребованному маршруту (от пункта «Редьки» до пункта «Козловичи») составляет 612 км и проехать его возможно не менее, чем за 24 часа.
В письме отмечается, что водителей все чаще привлекают к административной ответственности, а таможенные органы Беларуси в связи с этим направляют руководителям оштрафованных водителей уведомления о возможности применения таможенного сопровождения ко всем транспортным средствам предприятия. Перевозчики говорят, что эта мера уже широко применяется к российским фурам. При этом затраты транспортных компаний на услуги таможенного сопровождения составляют 40−45 тысяч российских рублей (1,3 — 1,5 тысячи белорусских рублей).
Российские перевозчики просят белорусские власти расширить количество мест для стоянки и отдыха, исключить из времени транзита время, которое проводится в очереди на границе, а также исключить применение обязательного таможенного сопровождения ко всем транспортным средства компании, водитель которой был привлечен к административной ответственности.
Кроме того, российские перевозчики направили письмо в МИД России с просьбой поставить вопрос о соразмерности требований перед белорусскими властями.
Стоит отметить, что ранее AUTO.TUT.BY писал, что белорусские дальнобойщики
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Невозможно выполнить». Россия просит белорусские власти ослабить требования к транзитным дальнобойщикам
Министерство транспорта Российской Федерации обратилось в МИД России и в Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси по вопросу устранения избыточных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)