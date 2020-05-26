«Невозможно выполнить». Россия просит белорусские власти ослабить требования к транзитным дальнобойщикам

Источник материала: Tut.by

Минтранс России обратился в Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси по поводу требований к транзитным перевозчикам. Письмо размещено на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков России. Соседи называют ограничения «избыточными» и просят об их устранении.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Напомним, речь о требованиях к дальнобойщикам, которые разработали для борьбы с завозом и распространением коронавируса. Ограничения действуют с 19 марта и в основном сводятся к следующему: останавливаться для отдыха, питания и заправки можно только в определенных пунктах (их перечень несколько раз дополнялся), а покинуть территорию страны нужно в течение 24 часов по кратчайшему маршруту. Нарушителям грозит штраф от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

Российские перевозчики говорят, что выполнить требования во многих случаях не представляется возможным: стоянок для отдыха водителей мало и вместимость их небольшая.

Что касается времени проезда по Беларуси, то «очереди на подъездах к государственным пунктам пропуска не позволяют уложиться в отведенное для транзита время».

Кроме того, по информации перевозчиков, отсчет времени, затраченный на транзитный проезд по территории Беларуси, заканчивается только после завершения таможенного оформления в пункте пропуска. При этом только расстояние по наиболее востребованному маршруту (от пункта «Редьки» до пункта «Козловичи») составляет 612 км и проехать его возможно не менее, чем за 24 часа.

В письме отмечается, что водителей все чаще привлекают к административной ответственности, а таможенные органы Беларуси в связи с этим направляют руководителям оштрафованных водителей уведомления о возможности применения таможенного сопровождения ко всем транспортным средствам предприятия. Перевозчики говорят, что эта мера уже широко применяется к российским фурам. При этом затраты транспортных компаний на услуги таможенного сопровождения составляют 40−45 тысяч российских рублей (1,3 — 1,5 тысячи белорусских рублей).

Российские перевозчики просят белорусские власти расширить количество мест для стоянки и отдыха, исключить из времени транзита время, которое проводится в очереди на границе, а также исключить применение обязательного таможенного сопровождения ко всем транспортным средства компании, водитель которой был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, российские перевозчики направили письмо в МИД России с просьбой поставить вопрос о соразмерности требований перед белорусскими властями.

Стоит отметить, что ранее AUTO.TUT.BY писал, что белорусские дальнобойщики тоже жаловались на жесткие требования по транзиту.