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Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

26.05.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре недели борьбы с болезнью. 55-летняя жительница Столбцов пришла в себя после месяца на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

Мария Третьяк была госпитализирована 11 апреля. Обследование показало двустороннюю пневмонию. Вскоре состояние пациентки ухудшилось. Врачам пришлось ввести женщину в кому и подключить к аппарату ИВЛ. Десятки специалистов боролись за жизнь пациента каждый день. Сейчас Мария Владимировна чувствует себя хорошо, идет на поправку.

Репортаж Вадима Смоляка.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

О таких пациентах обычно говорят: у них второй день рождения. Но у этой пациентки прямо накануне праздника произошел отнюдь не торжественный момент. Полтора месяца назад Мария Третьяк из Столбцовской больницы поступила в столичную реанимацию с острой пневмонией. Диагноз осложнил коронавирус и целый список сопутствующих заболеваний.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог Минской центральной районной больницы:
Поступила с дыхательной недостаточностью в реанимацию, где прогрессивно состояние ухудшалось. Пациентка была заинтубирована, переведена на аппарат искусственной вентиляции легких, на котором она находилась четыре недели. Постепенно состояние пациентки улучшалось, и постепенно снижались параметры ИВЛ. И с улучшением без аппаратной поддержки переведена для дальнейшего долечивания в инфекционное отделение.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

Первое, что Мария Владимировна помнит после пробуждения – парад по радио. Глаза открыла 9 Мая. Как ни банально, День Победы стал символом преодоления всех невзгод в долгой и упорной борьбе с вирусом. Поняла: врачи с первой минуты все делали правильно.

Она провела на ИВЛ четыре недели. Что говорит белоруска, которая перенесла коронавирус в сложной форме

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

Марии Владимировне предстоит долгий курс реабилитации. После долгого времени без физических нагрузок стало трудно двигаться без ходунков. Благодаря ежедневной помощи врачей женщина идет на поправку семимильными шагами, хоть и передвигается пока еще небольшими.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

Вот такие сдвиги у нас благодаря нашим врачам.

Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ

Вадим Смоляк, корреспондент:
Когда Мария Владимировна сможет уверенно ходить без поддержки, ее отпустят домой. Это история одного простого человека, но урок для других: жить дальше можно и нужно, даже заглянув страху в глаза.

Люди в материале: Самвел Мурадян, Мария Третьяк, Вадим Смоляк

 
 
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Новости Беларуси. Четыре недели борьбы с болезнью. 55-летняя жительница Столбцов пришла в себя после месяца на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в...
 
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