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Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ
26.05.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре недели борьбы с болезнью. 55-летняя жительница Столбцов пришла в себя после месяца на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мария Третьяк была госпитализирована 11 апреля. Обследование показало двустороннюю пневмонию. Вскоре состояние пациентки ухудшилось. Врачам пришлось ввести женщину в кому и подключить к аппарату ИВЛ. Десятки специалистов боролись за жизнь пациента каждый день. Сейчас Мария Владимировна чувствует себя хорошо, идет на поправку.
О таких пациентах обычно говорят: у них второй день рождения. Но у этой пациентки прямо накануне праздника произошел отнюдь не торжественный момент. Полтора месяца назад Мария Третьяк из Столбцовской больницы поступила в столичную реанимацию с острой пневмонией. Диагноз осложнил коронавирус и целый список сопутствующих заболеваний.
Самвел Мурадян, врач-анестезиолог-реаниматолог Минской центральной районной больницы:
Первое, что Мария Владимировна помнит после пробуждения – парад по радио. Глаза открыла 9 Мая. Как ни банально, День Победы стал символом преодоления всех невзгод в долгой и упорной борьбе с вирусом. Поняла: врачи с первой минуты все делали правильно.
Марии Владимировне предстоит долгий курс реабилитации. После долгого времени без физических нагрузок стало трудно двигаться без ходунков. Благодаря ежедневной помощи врачей женщина идет на поправку семимильными шагами, хоть и передвигается пока еще небольшими.
Вот такие сдвиги у нас благодаря нашим врачам.
Вадим Смоляк, корреспондент:
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Глаза открыла 9 Мая. История белоруски, которая справилась с коронавирусом после 4 недель на аппарате ИВЛ
Новости Беларуси. Четыре недели борьбы с болезнью. 55-летняя жительница Столбцов пришла в себя после месяца на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщили в...
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