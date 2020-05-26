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Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета

Это уже традиция, которой не один год, когда в распределении выпускников медицинских вузов участвует лично министр здравоохранения. В Гродно направление на свое первое рабочее место получили будущие врачи, окончившие медуниверситет. Еще раньше распределение состоялось в Белорусском государственном медицинском университете, в ближайшее время пройдет в Витебске и Гомеле. Такое внимание будущим сотрудникам сферы уделяют не случайно.
 
Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета

– Вопрос обеспеченности системы здравоохранения медицинскими кадрами – в числе приоритетных и находится на личном моем контроле, – отметил Владимир Караник.

 
Как ранее говорилось, особый подход на распределении – к тем, кто сегодня работает в учреждениях здравоохранения. В этом смогли убедиться сами выпускники.
 
– В Гродно порадовало, что много студентов работают. Это касается и 5, и 6 курсов. Списки у нас есть по всем университетам. Они на контроле у Главы государства. Мы понимаем, что те, кто на сегодняшний момент не ушел или пришел в систему и оказывает медицинскую помощь, это люди, которые останутся с нами всегда. Естественно, мы отдаем им приоритет по месту работы, специальностям. Потому что это люди, убежденные в правильности выбранной профессии.
 
Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета
Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета
 
Выпускники Гродненского медицинского университета получили распределение не только в учреждения здравоохранения области – они разъезжаются фактически по всей стране. Самых успешных рады видеть в том числе в столице.
 
– Гродненскими кадрами мы довольны. Точно так же когда-то и я после окончания гродненского вуза уехал в Минск. И не я один: достаточно много выпускников гродненского медуниверситета работают в Минском областном управлении здравоохранения, во всех столичных клиниках, на руководящих постах. В целом в Беларуси нет слабых университетов. Создана хорошая школа, которая готовит кадры по единым стандартам.
 
Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета

 
На сегодняшний день в медицине обеспеченность кадрами учитывается исходя из коэффициента совместительства. Теперь он составляет 1,36 и постепенно снижается. Оптимальный – 1,25, когда отрасль укомплектована кадрами, но у врачей есть возможность брать дежурства и оказывать неотложную помощь, чтобы не потерять навыки. Учитывая планомерное снижение коэффициента совместительства, к цифре 1,25 планируют прийти в ближайшие годы. Если же оценивать укомплектованность врачами на 100 тысяч населения, в Беларуси этот показатель выше, чем в Европе и сопредельных странах бывшего Советского Союза. Это, как отметил министр здравоохранения, один из показателей, который, наряду с обеспеченностью койками и медоборудованием дает устойчивость системе.
 
Гродненский медуниверситет в этом году оканчивают порядка 600 человек. Впереди у них –интернатура и первое рабочее место. Распределение гарантированно получают те, кто учился за бюджетные средства. Также ежегодно примерно треть выпускников – это те, кто получал образование за собственные средства. И большинство из них изъявляют желание быть направленными на работу, они тоже обеспечиваются первым рабочим местом.
 
Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета
 
Также Владимир Караник встретился с коллективом БСМП, где он некогда работал на скорой помощи. Речь шла о доплатах медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, обсудили вопросы материально-технической базы учреждения. При посещении Щучинской районной больницы главу ведомства интересовало, насколько учреждение готово к оказанию всех видов медицинской помощи.
 
Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета
Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО
 
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Это уже традиция, которой не один год, когда в распределении выпускников медицинских вузов участвует лично министр здравоохранения. В Гродно направление на свое...
 
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