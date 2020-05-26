Министр здравоохранения Владимир Караник принял участие в распределении выпускников Гродненского государственного медицинского университета

Источник материала: Вороновская газета





Это уже традиция, которой не один год, когда в распределении выпускников медицинских вузов участвует лично министр здравоохранения. В Гродно направление на свое первое рабочее место получили будущие врачи, окончившие медуниверситет. Еще раньше распределение состоялось в Белорусском государственном медицинском университете, в ближайшее время пройдет в Витебске Гомеле . Такое внимание будущим сотрудникам сферы уделяют не случайно.



– Вопрос обеспеченности системы здравоохранения медицинскими кадрами – в числе приоритетных и находится на личном моем контроле, – отметил Владимир Караник.

Как ранее говорилось, особый подход на распределении – к тем, кто сегодня работает в учреждениях здравоохранения. В этом смогли убедиться сами выпускники.

– В Гродно порадовало, что много студентов работают. Это касается и 5, и 6 курсов. Списки у нас есть по всем университетам. Они на контроле у Главы государства. Мы понимаем, что те, кто на сегодняшний момент не ушел или пришел в систему и оказывает медицинскую помощь, это люди, которые останутся с нами всегда. Естественно, мы отдаем им приоритет по месту работы, специальностям. Потому что это люди, убежденные в правильности выбранной профессии.









Гродненского медицинского университета получили распределение не только в учреждения здравоохранения области – они разъезжаются фактически по всей стране. Самых успешных рады видеть в том числе в столице. Выпускникиполучили распределение не только в учреждения здравоохранения области – они разъезжаются фактически по всей стране. Самых успешных рады видеть в том числе в столице.

– Гродненскими кадрами мы довольны. Точно так же когда-то и я после окончания гродненского вуза уехал в Минск. И не я один: достаточно много выпускников гродненского медуниверситета работают в Минском областном управлении здравоохранения, во всех столичных клиниках, на руководящих постах. В целом в Беларуси нет слабых университетов. Создана хорошая школа, которая готовит кадры по единым стандартам.









На сегодняшний день в медицине обеспеченность кадрами учитывается исходя из коэффициента совместительства. Теперь он составляет 1,36 и постепенно снижается. Оптимальный – 1,25, когда отрасль укомплектована кадрами, но у врачей есть возможность брать дежурства и оказывать неотложную помощь, чтобы не потерять навыки. Учитывая планомерное снижение коэффициента совместительства, к цифре 1,25 планируют прийти в ближайшие годы. Если же оценивать укомплектованность врачами на 100 тысяч населения, в Беларуси этот показатель выше, чем в Европе и сопредельных странах бывшего Советского Союза. Это, как отметил министр здравоохранения, один из показателей, который, наряду с обеспеченностью койками и медоборудованием дает устойчивость системе.

Гродненский медуниверситет в этом году оканчивают порядка 600 человек. Впереди у них –интернатура и первое рабочее место. Распределение гарантированно получают те, кто учился за бюджетные средства. Также ежегодно примерно треть выпускников – это те, кто получал образование за собственные средства. И большинство из них изъявляют желание быть направленными на работу, они тоже обеспечиваются первым рабочим местом.





Также Владимир Караник встретился с коллективом БСМП, где он некогда работал на скорой помощи. Речь шла о доплатах медицинским работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, обсудили вопросы материально-технической базы учреждения. При посещении Щучинской районной больницы главу ведомства интересовало, насколько учреждение готово к оказанию всех видов медицинской помощи.







Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО