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Больницы Минска постепенно возвращаются в привычный режим работы
26.05.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТак, уже возобновили плановую госпитализацию пациентов в онкологическом диспансере. В ближайшие дни врачи приступят к операциям, а на следующей неделе здесь начнут принимать больных по всем профильным направлениям. Как сообщили в Минздраве, возвращение к обычному графику больниц будет проходить постепенно - пока заболеваемость коронавирусом не будет сведена к нулю. Кстати, с каждым днем и все больше белорусов с диагнозом COVID-19 возвращаются к привычной жизни. Даже самые тяжелые пациенты, пожилые, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями восстанавливаются и идут на поправку. О том, как наши врачи держат руку на пульсе каждого белоруса, расскажет Александр Лучонок.
Крик ребенка и слова акушера "у вас девочка" - все, что услышала 34-летняя Анастасия Ломпик после тяжелых родов. Чтобы младенец сделал первый вдох, трудилась целая бригада врачей: хирурги, акушеры, анестезиологи и все в средствах индивидуальной защиты. Женщине делали кесарево.
Ребенок родился здоровый. А вот у мамы были осложнения. Причина - COVID-19. После родов состояние пациентки постоянно ухудшалось. 11 дней провела на ИВЛ. Но медики не опускали руки. И вот теперь после курса лечения и регулярных процедур, наконец, она дышит полной грудью.
COVID-19 у большинства беременных протекает в легкой формеВ 6-й больнице Минска с середины апреля принимают беременных пациенток с подтвержденной COVID-инфекцией. Здешние специалисты говорят: сложные случаи, как у Анастасии, скорее редкость. В основном женщины в положении переносят болезнь легко. Инфекция матери, по словам акушеров, ребенку не передается.
Уникальные случаи выздоровления
А это уже госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Здесь лечат пожилых пациентов. Так было всегда. И мало что изменилось, когда больница стала инфекционной. Из трехсот человек 40 старше 80 лет. Да, возраст влияет на течение болезни, но это совсем не приговор, признаются медики. Правда, дополняют: в таком случае важно действовать в тандеме.
И это еще одно подтверждение - методы лечения белорусские врачи выбрали верные. Сегодня большинство пациентов на ИВЛ отлучаются от искусственных легких, начинают дышать без дополнительной поддержки.
В Минздраве подчеркивают: именно перепрофилирование отдельных стационаров страны в инфекционные сыграло и играет ключевую роль в оказании качественной оперативной помощи. Так, с начала мая в Минском онкодиспансере для пациентов с коронавирусом выделили сразу два блока.
Хирургический корпус онкологического диспансера. Еще на прошлой неделе вход сюда был строго органичен. Принимали пациентов только с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Однако сегодня это абсолютно безопасная (если хотите, чистая) зона. Буквально за несколько дней в здании избавились от ненужных теперь шлюзов, переоборудовали палаты, а тех, кто не успел окончательно выздороветь, перераспределили в другие больницы города.
Сегодня здесь уже вовсю идет плановая госпитализация профильных пациентов. Из нестандартных процедур на входе только измерение температуры и масочный режим в палатах. В остальном все, как до пандемии. Елизавета Федоровна сюда поступила утром. Сейчас ее активно готовят к операции по удалению щитовидной железы.
В этом отделении пока чуть больше десятка пациентов. Часть палат пустует. Выйти к полной загрузке корпуса планируют буквально за несколько дней. А затем перераспределят в другие больницы города пациентов из соседнего радиологического корпуса.
Возвращение к обычному графику больниц будет проходить постепенно в зависимости от эпидобстановки
Но все лечебные заведения, несмотря на это, продолжат работать в режиме повышенной готовности до тех пор, пока заболеваемость коронавирусом не будет сведена к нулю. Опыт борьбы с COVID-19 наших медиков уже дал своего рода здоровые плоды. Врачи регулярно проводят онлайн-совещания, видеоконференции и даже делятся методами лечения с зарубежными специалистами. И сейчас уже действительно сложно представить, что в начале пандемии они до конца и не знали, как правильно лечить людей от тогда еще неизвестной болезни.
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Так, уже возобновили плановую госпитализацию пациентов в онкологическом диспансере. В ближайшие дни врачи приступят к операциям, а на следующей неделе здесь...
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