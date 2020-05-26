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Больницы Минска постепенно возвращаются в привычный режим работы

26.05.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Так, уже возобновили плановую госпитализацию пациентов в онкологическом диспансере. В ближайшие дни врачи приступят к операциям, а на следующей неделе здесь начнут принимать больных по всем профильным направлениям. Как сообщили в Минздраве, возвращение к обычному графику больниц будет проходить постепенно - пока заболеваемость коронавирусом не будет сведена к нулю. Кстати, с каждым днем и все больше белорусов с диагнозом COVID-19 возвращаются к привычной жизни. Даже самые тяжелые пациенты, пожилые, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями восстанавливаются и идут на поправку. О том, как наши врачи держат руку на пульсе каждого белоруса,  расскажет  Александр Лучонок.

Крик ребенка и слова акушера "у вас девочка" - все, что услышала 34-летняя Анастасия Ломпик после тяжелых родов. Чтобы младенец сделал первый вдох, трудилась целая бригада врачей: хирурги, акушеры, анестезиологи и все в средствах индивидуальной защиты. Женщине делали кесарево. 

Ребенок родился здоровый. А вот у мамы были осложнения. Причина - COVID-19. После родов состояние пациентки постоянно ухудшалось. 11 дней провела на ИВЛ. Но медики не опускали руки. И вот теперь после курса лечения и регулярных процедур, наконец, она дышит полной грудью. 


COVID-19 у большинства беременных протекает в легкой форме

В 6-й больнице Минска с середины апреля принимают беременных пациенток с подтвержденной COVID-инфекцией. Здешние специалисты  говорят: сложные случаи, как у Анастасии, скорее редкость. В основном  женщины в положении переносят болезнь легко. Инфекция матери, по словам акушеров,  ребенку не передается. 


Больницы Минска постепенно возвращаются в привычный режим работы


Уникальные случаи выздоровления 


А это уже госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Здесь лечат  пожилых пациентов. Так было всегда. И мало что изменилось, когда больница стала инфекционной. Из трехсот человек  40 старше 80 лет. Да, возраст влияет на течение болезни, но это совсем не приговор, признаются медики. Правда, дополняют:  в таком случае важно действовать в тандеме. 

И это еще одно подтверждение - методы лечения белорусские врачи выбрали верные. Сегодня большинство пациентов на ИВЛ отлучаются от искусственных легких, начинают дышать без дополнительной поддержки.


В Минздраве подчеркивают: именно перепрофилирование отдельных стационаров страны в инфекционные сыграло и играет ключевую роль в оказании качественной оперативной помощи. Так, с начала мая в Минском онкодиспансере для пациентов с коронавирусом выделили сразу два блока. 

Больницы Минска постепенно возвращаются в привычный режим работы


Хирургический корпус онкологического диспансера. Еще на прошлой неделе вход сюда был строго органичен. Принимали пациентов только с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Однако сегодня  это абсолютно безопасная (если хотите, чистая) зона. Буквально за несколько  дней в здании избавились от ненужных теперь шлюзов, переоборудовали палаты, а тех, кто не успел окончательно выздороветь, перераспределили в другие больницы города. 

Сегодня здесь уже вовсю идет плановая госпитализация профильных пациентов. Из нестандартных процедур на входе только измерение температуры и масочный режим в палатах. В остальном все, как до пандемии. Елизавета Федоровна сюда поступила утром. Сейчас ее активно готовят к операции по удалению щитовидной железы. 

В этом отделении пока чуть больше десятка пациентов. Часть палат пустует. Выйти к полной загрузке корпуса планируют буквально за несколько дней. А затем перераспределят в другие больницы города пациентов из соседнего радиологического корпуса. 


Возвращение к обычному графику больниц будет проходить постепенно в зависимости от эпидобстановки


Но все лечебные заведения, несмотря на это, продолжат работать в режиме повышенной готовности до тех пор, пока заболеваемость коронавирусом не будет сведена к нулю. Опыт борьбы с COVID-19 наших медиков уже дал своего рода здоровые плоды. Врачи регулярно проводят онлайн-совещания, видеоконференции и  даже делятся методами лечения с зарубежными специалистами. И сейчас уже действительно сложно представить, что в начале пандемии они до конца и не знали, как правильно лечить людей от тогда еще неизвестной болезни.

 
Теги: Минск
 
 
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Так, уже возобновили плановую госпитализацию пациентов в онкологическом диспансере. В ближайшие дни врачи приступят к операциям, а на следующей неделе здесь...
 
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