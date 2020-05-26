Больницы Минска постепенно возвращаются в привычный режим работы

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В Минздраве подчеркивают: именно перепрофилирование отдельных стационаров страны в инфекционные сыграло и играет ключевую роль в оказании качественной оперативной помощи. Так, с начала мая в Минском онкодиспансере для пациентов с коронавирусом выделили сразу два блока.