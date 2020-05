Джоан Роулинг опубликует в интернете новую детскую сказку. Она не о Гарри Поттере

Источник материала: Tut.by

Джоан Роулинг удивила своих поклонников, объявив о публикации новой сказки для детей, которая будет бесплатно печататься по частям на ее сайте каждый день. «Икабог» (The Ickabog) — первая сказочная история писательницы, которая не связана с миром Гарри Поттера. На самом деле книга была написана для ее собственных детей более 10 лет назад, и вот теперь писательница решила опубликовать ее.

Книга предназначена для «детей на карантине и тех детей, кому пришлось вернуться в школу в эти странные и неспокойные времена», — признается автор.

Раньше Роулинг упоминала об этой книге как о безымянной «политической сказке».

«Икабог» будет печататься по главам до 10 июля на одноименном сайте .

В первых двух главах, которые были опубликованы во вторник, читатели познакомились с королем Фредом Бесстрашным, правителем Корнукопии (по-английски слово cornucopia означает «рог изобилия») и пятилетним Бертом Бимишем. Они также впервые услышали легенду о страшном монстре по имени Икабог, о котором говорят, что «он ест маленьких детей и овец».

По словам Роулинг, она поначалу хотела опубликовать эту сказку сразу после выхода в свет седьмого и последнего романа о Гарри Поттере в 2007 году. Но потом писательница передумала, решила немного отдохнуть от трудов, а рукопись отправила на чердак.

«Со временем я стала считать, что эта сказка принадлежит двум моим младшим детям, потому что когда они были маленькими, именно эту книжку я читала им по вечерам, и у меня сохранились об этом самые счастливые семейные воспоминания», — написала она на своем вебсайте .

Несколько недель назад Роулинг сообщила своим детям, что подумывает о том, чтобы достать рукопись с чердака. «Мои подростки отнеслись к этому с большим энтузиазмом, сверху была спущена очень пыльная коробка, и в последние недели мы все погрузились в выдуманный мир, в который, как я думала, уже нет возврата», — говорит Роулинг.

Фотографию этой коробки писательница разместила в своем «Твиттере».

