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Джоан Роулинг опубликует в интернете новую детскую сказку. Она не о Гарри Поттере
26.05.2020 21:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Джоан Роулинг удивила своих поклонников, объявив о публикации новой сказки для детей, которая будет бесплатно печататься по частям на ее сайте каждый день. «Икабог» (The Ickabog) — первая сказочная история писательницы, которая не связана с миром Гарри Поттера. На самом деле книга была написана для ее собственных детей более 10 лет назад, и вот теперь писательница решила опубликовать ее.
Книга предназначена для «детей на карантине и тех детей, кому пришлось вернуться в школу в эти странные и неспокойные времена», — признается автор.
Раньше Роулинг упоминала об этой книге как о безымянной «политической сказке».
«Икабог» будет печататься по главам до 10 июля на
В первых двух главах, которые были опубликованы во вторник, читатели познакомились с королем Фредом Бесстрашным, правителем Корнукопии (по-английски слово cornucopia означает «рог изобилия») и пятилетним Бертом Бимишем. Они также впервые услышали легенду о страшном монстре по имени Икабог, о котором говорят, что «он ест маленьких детей и овец».
По словам Роулинг, она поначалу хотела опубликовать эту сказку сразу после выхода в свет седьмого и последнего романа о Гарри Поттере в 2007 году. Но потом писательница передумала, решила немного отдохнуть от трудов, а рукопись отправила на чердак.
«Со временем я стала считать, что эта сказка принадлежит двум моим младшим детям, потому что когда они были маленькими, именно эту книжку я читала им по вечерам, и у меня сохранились об этом самые счастливые семейные воспоминания», — написала она на
«Невероятное чувство»
Несколько недель назад Роулинг сообщила своим детям, что подумывает о том, чтобы достать рукопись с чердака. «Мои подростки отнеслись к этому с большим энтузиазмом, сверху была спущена очень пыльная коробка, и в последние недели мы все погрузились в выдуманный мир, в который, как я думала, уже нет возврата», — говорит Роулинг.
Фотографию этой коробки писательница разместила в своем «Твиттере».
«Когда я работала над завершением книги, я снова начала вслух читать главы из нее моим детям. И это стало самым невероятным ощущением во всей моей писательской жизни, когда первые два читателя Икабога стали рассказывать, что они запомнили из своего детства, и стали требовать, чтобы я непременно восстановила детали, которые им особенно понравились (и я подчинилась)».
Книга была написана с расчетом, чтобы ее читали вслух, но дети в возрасте от 7 до 9 вполне могут читать ее самостоятельно, отмечает писательница.
В ноябре книга выйдет отдельным изданием на английском языке, а весь авторский гонорар пойдет на «нужды тех, кто особенно пострадал от пандемии коронавируса».
Конкурс иллюстраторов
Роулинг попросила также юных читателей прислать свои иллюстрации к книге, пообещав, что лучшие из них будут напечатаны в бумажном издании.
«Я хочу, чтобы ваше воображение ничто не сдерживало, — написала она. — Креативность, изобретательность и усилие, — вот самые важные вещи, а техника и навыки нас интересуют в меньшей степени».
Как объясняет сама Роулинг, ее сказка — о правде и злоупотреблении властью.
«Предваряю очевидный вопрос: идея написать эту книгу пришла ко мне больше десяти лет назад, так что не ищите в ней реакцию на то, что происходит в мире прямо сейчас. Это извечная история, которая может произойти в любое время и в любой стране».
Сказочная жизнь?
Еще в 2007 году писательница
Теперь она подтвердила, что речь шла о «Икабоге».
Уже в первой главе явственно звучит тема неравенства. Корнукопия, как узнают читатели, по большей части «волшебно богатая страна» со счастливыми людьми и изобилием хорошей еды.
Однако на северной оконечности королевства обитают Marshlanders — жители пустошей, которые довольствуются весьма скудными ресурсами. У них «грубые голоса, и другие жители Корнукопии любят их передразнивать», и еще они — предмет насмешек из-за их «грубых манер и неотесанности».
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В ноябре книга выйдет отдельным изданием на английском языке, а весь авторский гонорар пойдет на «нужды тех, кто особенно пострадал от пандемии коронавируса».
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