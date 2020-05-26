Джоан Роулинг опубликует в интернете новую детскую сказку. Она не о Гарри Поттере

Источник материала: Tut.by

Джоан Роулинг удивила своих поклонников, объявив о публикации новой сказки для детей, которая будет бесплатно печататься по частям на ее сайте каждый день. «Икабог» (The Ickabog) — первая сказочная история писательницы, которая не связана с миром Гарри Поттера. На самом деле книга была написана для ее собственных детей более 10 лет назад, и вот теперь писательница решила опубликовать ее.





Книга предназначена для «детей на карантине и тех детей, кому пришлось вернуться в школу в эти странные и неспокойные времена», — признается автор.

Раньше Роулинг упоминала об этой книге как о безымянной «политической сказке».

«Икабог» будет печататься по главам до 10 июля на одноименном сайте .

В первых двух главах, которые были опубликованы во вторник, читатели познакомились с королем Фредом Бесстрашным, правителем Корнукопии (по-английски слово cornucopia означает «рог изобилия») и пятилетним Бертом Бимишем. Они также впервые услышали легенду о страшном монстре по имени Икабог, о котором говорят, что «он ест маленьких детей и овец».

По словам Роулинг, она поначалу хотела опубликовать эту сказку сразу после выхода в свет седьмого и последнего романа о Гарри Поттере в 2007 году. Но потом писательница передумала, решила немного отдохнуть от трудов, а рукопись отправила на чердак.

«Со временем я стала считать, что эта сказка принадлежит двум моим младшим детям, потому что когда они были маленькими, именно эту книжку я читала им по вечерам, и у меня сохранились об этом самые счастливые семейные воспоминания», — написала она на своем вебсайте .

«Невероятное чувство»

Несколько недель назад Роулинг сообщила своим детям, что подумывает о том, чтобы достать рукопись с чердака. «Мои подростки отнеслись к этому с большим энтузиазмом, сверху была спущена очень пыльная коробка, и в последние недели мы все погрузились в выдуманный мир, в который, как я думала, уже нет возврата», — говорит Роулинг.

Фотографию этой коробки писательница разместила в своем «Твиттере».

I always meant to publish it, but after the last Potter

was released I wrote two novels for adults and, after some dithering, decided to put those out next. Until very recently, the only people who’d heard the story of

The Ickabog were my two younger children. 3/13 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

«Когда я работала над завершением книги, я снова начала вслух читать главы из нее моим детям. И это стало самым невероятным ощущением во всей моей писательской жизни, когда первые два читателя Икабога стали рассказывать, что они запомнили из своего детства, и стали требовать, чтобы я непременно восстановила детали, которые им особенно понравились (и я подчинилась)».

Книга была написана с расчетом, чтобы ее читали вслух, но дети в возрасте от 7 до 9 вполне могут читать ее самостоятельно, отмечает писательница.

В ноябре книга выйдет отдельным изданием на английском языке, а весь авторский гонорар пойдет на «нужды тех, кто особенно пострадал от пандемии коронавируса».

Конкурс иллюстраторов

Роулинг попросила также юных читателей прислать свои иллюстрации к книге, пообещав, что лучшие из них будут напечатаны в бумажном издании.

«Я хочу, чтобы ваше воображение ничто не сдерживало, — написала она. — Креативность, изобретательность и усилие, — вот самые важные вещи, а техника и навыки нас интересуют в меньшей степени».

Как объясняет сама Роулинг, ее сказка — о правде и злоупотреблении властью.



Фото с сайта BBC

«Предваряю очевидный вопрос: идея написать эту книгу пришла ко мне больше десяти лет назад, так что не ищите в ней реакцию на то, что происходит в мире прямо сейчас. Это извечная история, которая может произойти в любое время и в любой стране».

Сказочная жизнь?

Еще в 2007 году писательница в интервью журналу Time рассказывала, что работает над «политической сказкой». Позже она призналась, что писала текст на своем платье, которое надевала по случаю по случаю 50-летия и, одновременно, Хэллоуина в 2015 году, когда она изображала потерянную рукопись.

Теперь она подтвердила, что речь шла о «Икабоге».

Уже в первой главе явственно звучит тема неравенства. Корнукопия, как узнают читатели, по большей части «волшебно богатая страна» со счастливыми людьми и изобилием хорошей еды.

Однако на северной оконечности королевства обитают Marshlanders — жители пустошей, которые довольствуются весьма скудными ресурсами. У них «грубые голоса, и другие жители Корнукопии любят их передразнивать», и еще они — предмет насмешек из-за их «грубых манер и неотесанности».