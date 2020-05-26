В России коронавирус выявили у кошки. Ее поместили на карантин

Источник материала: IT.Tut.by

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.





«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», — сказал он.

По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и отправил животное в центр.

Как пояснил замглавы Россельхознадзора, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.

Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки. «Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие», — сказал Власов.

Власов напомнил, что коронавирус сейчас распространяется путем прямой передачи от человека к человеку. «Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него — это эпидемиологический тупик», — отметил замглавы Россельхознадзора.

Ранее, напомнил он, ведомство сообщало о разработке методик и тест-систем для выявления коронавируса у животных. Тесты уже поступили в ряд лабораторий Россельхознадзора.

По словам Власова, ведомство продолжит работу по этому направлению. «При этом, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных, на сегодняшний день нет необходимости в проведении широкомасштабных исследований животных», — подчеркнул он.

Организация считает необходимым начать в странах, где коронавирус распространился среди людей, выборочную диагностику животных. Основанием для проведения исследований, полагает Власов, может стать в первую очередь тесный контакт животного с инфицированным человеком. Тестирование рекомендовано и для животных, у которых есть клинические признаки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ или владельцем животного после консультации с ветеринарным врачом, заключил замглавы Россельхознадзора.