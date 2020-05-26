Меры безопасности на отдыхе во время коронавируса. Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

На какую дату планировать отпуск море и будет ли он вообще? Из-за коронавируса многие вопросы пока без точного ответа. Но и в этой истории оптимистичные новости все же есть. Так что чемодан можно уже доставать!

Без пяти минут лето. Впереди разгар отпусков. Правда, с планами на отдых в этом году не всё так однозначно. Коронавирус добавил интриги всему туристическому сезону.

Удастся ли попасть в отпуск на море? Этот вопрос волнует если не всех, то, наверняка, многих. Повод для оптимизма есть. Распахнуть объятия и границы туристам готовы многие европейские страны. И принимать иностранных гостей начнут едва ли не с начала лета.

Чуть больше недели туристам из стран Евросоюза остается до отдыха в Италии. Греция также готовится к возвращению иностранных гостей. Правда, открытие летнего сезона будет без привычного «шведского стола». А шезлонги на пляже оборудуют одноразовыми чехлами. С середины июня всех отдыхающих ждёт побережье Турции. Правда, туристам по прилету придётся сдать экспресс-тест на коронавирус. Если он отрицательный – добро пожаловать на море.

С распростёртыми объятиями европейцев, да и других путешественников, ждут на Кипре. Правда, поездку на остров следует планировать лишь на июль.

Не исключено, что из-за пандемии нам ещё не раз придется пересмотреть маршруты путешествий. И если берег заморский будет казаться пока ещё не слишком безопасным и гостеприимным, родные берега – рек и водоёмов – тоже неплохая альтернатива. Тем более, что внутренний туризм становится всё популярнее среди белорусов.

Учеными доказано: пребывание на природе благотворно влияет не только на общее состояние здоровья, но и на ситуацию в целом с COVID-19. Шансов подхватить вирус на свежем воздухе гораздо меньше, чем в помещении. Но и там не стоит забывать о мерах защиты.

На сегодняшний день нет чётких исследований, может ли вода являться фактором передачи инфекции. А вот банальное переохлаждение способно снизить защитный барьер организма. И он становится гораздо восприимчивее к различным вирусам.

Так что не стоит открывать купальный сезон раньше времени. Планируйте свой отдых с акцентом на здоровье! И не болейте!

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