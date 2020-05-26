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Меры безопасности на отдыхе во время коронавируса. Рубрика «Антивирус»

26.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меры безопасности на отдыхе во время коронавируса. Рубрика «Антивирус»

На какую дату планировать отпуск море и будет ли он вообще? Из-за коронавируса многие вопросы пока без точного ответа. Но и в этой истории оптимистичные новости все же есть. Так что чемодан можно уже доставать! 

Без пяти минут лето. Впереди разгар отпусков. Правда, с планами на отдых в этом году не всё так однозначно. Коронавирус добавил интриги всему туристическому сезону.  

Удастся ли попасть в отпуск на море? Этот вопрос волнует если не всех, то, наверняка, многих. Повод для оптимизма есть. Распахнуть объятия и границы туристам готовы многие европейские страны. И принимать иностранных гостей начнут едва ли не с начала лета.  

Чуть больше недели туристам из стран Евросоюза остается до отдыха в Италии. Греция также готовится к возвращению иностранных гостей. Правда, открытие летнего сезона будет без привычного «шведского стола». А шезлонги на пляже оборудуют одноразовыми чехлами. С середины июня всех отдыхающих ждёт побережье Турции. Правда, туристам по прилету придётся сдать экспресс-тест на коронавирус. Если он отрицательный – добро пожаловать на море.    

С распростёртыми объятиями европейцев, да и других путешественников, ждут на Кипре. Правда, поездку на остров следует планировать лишь на июль. 

Не исключено, что из-за пандемии нам ещё не раз придется пересмотреть маршруты путешествий. И если берег заморский будет казаться пока ещё не слишком безопасным и гостеприимным, родные берега – рек и водоёмов – тоже неплохая альтернатива.  Тем более, что внутренний туризм становится всё популярнее среди белорусов. 

Учеными доказано: пребывание на природе благотворно влияет не только на общее состояние здоровья, но и на ситуацию в целом с COVID-19. Шансов подхватить вирус на свежем воздухе гораздо меньше, чем в помещении. Но и там не стоит забывать о мерах защиты. 

На сегодняшний день нет чётких исследований, может ли вода являться фактором передачи инфекции. А вот банальное переохлаждение способно снизить защитный барьер организма. И он становится гораздо восприимчивее к различным вирусам.  

Так что не стоит открывать купальный сезон раньше времени. Планируйте свой отдых с акцентом на здоровье! И не болейте!

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На какую дату планировать отпуск море и будет ли он вообще? Из-за коронавируса многие вопросы пока без точного ответа. Но и в этой истории оптимистичные новости все...
 
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