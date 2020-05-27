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В Литве предложили варианты допуска белорусов на территорию страны

27.05.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Литве готовятся ко второй волне коронавируса: высок риск того, что осенью количество заболеваний возрастет. Но границы уже открываются, и можно продумать варианты, при которых белорусы смогут попасть в Литву. Об этом заявил глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас и в интервью DELFI.


Глава литовского Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC), профессор Саулюс Чаплинскас. Фото: delfi.lt

Литва открыла границы со странами Балтии, сейчас обсуждается открытие границ с другими государствами в середине июня. Вопрос об открытии границы с Беларусью пока не поднимается, но глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас считает, что есть варианты допуска белорусов на территорию Литвы.

— Если говорить о Беларуси — все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать, проверься и покажи, — считает профессор.

Также он рассказал о том, что на границе может появиться специальное оборудование, с помощью которого в течение 30 минут, прямо на месте, можно выполнить тест. По словам Чаплинскаса, если власти постараются, то оно может появиться на границе Литвы в течение двух месяцев, но в первую очередь такой технологией хотят обеспечить США.

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- Если говорить о Беларуси - все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать,...
 
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