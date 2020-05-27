«Все знают, как сеять, доить, все критикуют, а работать на селе некому». Репортаж из успешного агрокомплекса

Источник материала: Tut.by

У агрокомбината «Юбилейный» нет точного адреса. Но приложения-навигаторы по названию точно определяют расположенное «средь чиста поля» Оршанского района предприятие. Даже если бы дорогу к нему не построила онлайн-карта, как добраться, подсказал бы, пожалуй, любой встреченный местный житель. «Юбилейный» знаменит в городе и районе своей продукцией. Вместе с группой компаний «Белагро» мы познакомились с его работой.



Продукция агркомбината «Юбилейный» в фирменном магазине. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Этим материалом мы продолжаем проект «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль.

Путь к успеху

В 1990-е годы три расположенных вдали от значимых населенных пунктов сельхозпредприятия были единым комплексом. На базе «Юбилейного» планировалось откармливать свиней. В 2000 году к комбинату присоединили совхоз «Оршанский», с которым у предприятия стало 3 тысячи гектаров земли, которая использовалась в основном для утилизации стоков.



Александр Фирсиндиректор В 2002 году, когда я пришел сюда директором, комбинат был в тяжелом состоянии. На тот момент объединение распалось. Комбикормовый завод стал практически частным предприятием. «Юбилейный» и «Заднепровский» рассоединились. С 2002 года начал формироваться нынешний коллектив, был взят курс на «подводную лодку». Организовали собственную переработку свинины, которая сегодня выросла в отдельную отрасль комбината.

Сейчас агрокомбинат в год производит около 5 тысяч тонн свинины, 16 тысяч тонн молока, более 30 тысяч тонн зерна, 26 тысяч тонн сенажа и 25 тысяч тонн кукурузного силоса. «Фишка» агрокомплекса — мясопереработка. Здесь делают десятки видов колбас и копченостей из свинины и говядины, производят свежее мясо по собственной технологии созревания и разделки.

Основная деятельность (то, что помогает жить) — мясопереработка

Небольшой цех мясопереработки вмещает несколько специальных камер для созревания мяса и его хранения, зал для обвалки. Дальше часть мяса идет на переработку и станет колбасными изделиями.

Секрет вкусного мяса — в технологии обвалки, неспешном созревании и соблюдении температурного режима, говорят на производстве.



Предприятие ежедневно отгружает 7−8 тонн полуфабрикатов свинины и говядины. Имеет 15 фирменных торговых точек в Орше и районе, реализует продукцию и через торговые центры. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Благодаря этому мясо становится сочным, мягким, питательным. И, главное, создает при приготовлении специфический аромат. Если этот процесс нарушить, мы потеряем вкус и запах мяса. В системе созревания продукта мы хотим приблизиться к европейским стандартам, где охлажденная говядина созревает до 15 дней, а свинина — до одной недели, — рассказывает начальник цеха мясопереработки Олег Федько.

Здесь используют собственную технологию разделки свинины, при приготовлении колбас и копченостей не используют усилителей вкуса, а только натуральные приправы и специи.

— Сейчас эту продукцию народ не всегда понимает, потому что вкусы у людей поменялись. Проблема в том, что многие люди, особенно в больших городах, настолько отвыкли от вкуса натурального продукта, что без усилителей колбаса им кажется безвкусной, — сетует Олег Федько и добавляет, что несмотря на привычки людей, их продукция на прилавках не залеживается.

— Это прозвучит амбициозно, но мы производим лучшую говядину в городе. Это красота мяса, высокое качество говядины, потому что быки откармливаются на свежем воздухе, — добавляет Александр Фирсин.



Олег Федько: «У нас нет складов, больших холодильников. В магазины поставляется мясо сегодняшней разделки. Это европейский подход, когда, если назавтра у тебя осталась продукция, уже идет снижение цен». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мы не ощущаем проблем с реализацией. Но рассматриваем варианты расширения. Если осваивать новые рынки и направления, усложнится логистика. Привлекательность нашей продукции — это завоз каждый день и только «охлажденки». А довезти в тот же Витебск «охлажденку» каждый день — это дополнительные затраты и снижение эффективности. Все эти моменты надо детально продумать. Также мы не торгуем на экспорт. Но не раз замечали, как приезжали россияне, загружали полную машину продукции и уезжали к себе, — говорит Александр Фирсин.

Переход на замкнутое производство

При выращивании большого числа животных головной болью становится обеспечение их кормами.

— Раньше накормить поголовье было достаточно сложно. Зерно добывалось всеми силами, метались по колхозам, чтобы закупить порядка 25 тысяч тонн, — вспоминает Александр Фирсин.

А в 2011 году комбинат присоединил к себе СПК «Купаловский», увеличив размер сельхозугодий до 12 тысяч гектаров. Так комбинат смог сам выращивать зерно, построил хранилища в общей сложности на 30 тысяч тонн кормов, сушильные установки. Сейчас строят хранилище еще на 10 тысяч тонн кормов.

— Мы фактически стали первым холдингом на Витебщине. Но нам предлагали присоединить территории за 30 километров. Мы не видели перспектив работы с этой землей. Уже позже добровольно забрали «Купаловский» и создали систему «от поля до вилки». Вот произвели зерно, переработали его в комбикорма, скормили животным, получили молоко и мясо, произвели мясные изделия, продали в фирменных магазинах и вернули деньги, — рассказывает директор Александр Фирсин.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Глава «Юбилейного» считает, что холдинги создаются для эффективной работы, а также для того, чтобы социально правильно распределить добавленную стоимость, полученную после того, как произвели конечный продукт.

— Есть такое выражение «счастлив не тот, кто мясо выращивает, а тот, кто его рубит». Так вот мясокомбинаты, молочно-перерабатывающие комбинаты зарабатывали и жили припеваючи, а колхозы, которые сдавали свою продукцию по закупочным ценам, жили в нищете и постоянно ходили с протянутой рукой, — комментирует Александр Фирсин.

Новая ферма и новые перспективы

Менее заметное, но важное направление деятельности агрокомплекса — разведение крупнорогатого скота и производство молочной продукции. Сейчас у агрокомбината 1860 «молочных» коров и всего больше 5,5 тысячи крупного рогатого скота.

— Мы получили в наследство фермы 1970-х годов, вложили много средств в их реконструкцию и ремонт. Благодаря этому получали хорошую отдачу. При этой технологии на корову в прошлом году надоили 7,8 тысячи молока, — отмечает Александр Фирсин.



Новый молочно-товарный комплекс «Купалинка». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все молоко реализуется классом «экстра» и уходит прямиком на перерабатывающие заводы «Савушкина продукта». В день комплекс отгружает 45−48 тонн молока.

Тем не менее старый подход к производству молока требовал больших усилий работников и был достаточно затратным, поэтому встал вопрос создания современной фермы.

— Пользуясь ситуацией, когда президент обратил внимание на Оршанский регион и поручил создать программу по его развитию, мы добровольно в нее вошли. Построили новый молочно-товарный комплекс «Купалинка». Он уже завершен, к концу месяца планируем ставить туда поголовье, — говорит руководитель «Юбилейного».

Стоил комплекс около 50 млн рублей. Из них 34 млн взяли в кредит у Банка развития, остальные средства собственные.

— Видимо, стройка обойдется чуть дешевле, чем планировали. Дело в том, что комбинат обладает серьезным уровнем специалистов, которые жестко и четко следили за всем до последнего гвоздя, болта и потраченного ресурса. Все проверялось, выверялось по стоимости. Мы сами «прощупали», где купить, как купить, — с нескрываемой гордостью делится Александр Фирсин.

Отличие нового молочно-товарного комплекса — в автоматизации многих процессов. Система кондиционирования контролируется компьютером, данные получаются от местной метеостанции, и в зависимости от погоды, направления ветра автоматически опускаются или поднимаются «шторы», включается вентиляция. Здесь внедрена механизированная раздача кормов и уборка навоза. Для доения установили промышленную «карусель» компании DeLaval на 60 коров.



Доильный зал на 60 коров. Запчасти для отечественной и зарубежной сельхозтехники можно удобно приобрести в интернет-магазине «Белагро» . Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сейчас специалисты из Швеции обучают местных коллег работать с системой дистанционного управления и контроля механизма.

— Начинка доильного зала позволяет следить за здоровьем коровы, качеством молока, давать специалистам сигналы, на что обратить внимание по этим вопросам. Это уже другой уровень производства. Можно говорить, что это реальная фабрика молока, — отмечает руководитель предприятия.

Автоматизация на ферме позволяет снизить себестоимость молока, улучшить качество и продолжительность жизни коров, а также облегчить работу занятым здесь людям.

О господдержке и эффективности в сельском хозяйстве

План развития предприятия, говорят в «Юбилейном», принимается самостоятельно, с учетом бизнес-планов и стратегии. «В последнее время государство особо не вмешивается в эти вопросы», — отмечают в руководстве.

— Есть много показателей для оценки эффективности. Можно работать хорошо, но финансовые показатели будут падать, потому что растут затраты на ресурсы. Как это происходит сейчас из-за коронавируса, который дал серьезный рост по многим позициям: корма, медикаменты, белки. Стоимость их закупки увеличилась в разы. В этом году не думаю, что экономика предприятия может сложиться лучше, чем в прошлом году, — признается глава агрокомплекса.

Результативность в первую очередь оценивается по возможности платить по счетам, выплачивать зарплаты, оказывать поддержку работникам, чтобы деньги водились.

— Как экономист скажу, что сегодня предприятиям сложно работать. Если года два назад уровень рентабельности был 15−17%, сегодня это 8−10%. При 10% рентабельности невозможно вести расширенное воспроизводство. Чтобы развиваться на будущее, нужны совсем другие деньги. Мы много пользуемся кредитными ресурсами, объем кредитного портфеля достаточно высокий, но нет такого, чтобы деньги у нас просто лежали в шкафчике. Мы каждый год что-то строим, развиваем, совершенствуем, — говорит Александр Фирсин.



Молочно-товарный комплекс «Купалинка». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Директор утверждает, что предприятие пользуется господдержкой в виде льготного кредитования для покупки минеральных удобрений и другими общепринятыми программами льготного кредитования.

— Да, мы участвовали в определенных государственных льготных программах. Например, пользовались программой по энергосбережению. Нам дали деньги на реконструкцию крыши свинокомплекса и утепление сараев. В итоге там, где раньше зимой на крышах таял снег, потому что через них уходило тепло, теперь лежит шапка снега, а тепло держится внутри. «Юбилейный» хоть и государственный комбинат, но «подарков» не получал, — подчеркивает его руководитель.

В 2009 году предприятие стало ОАО. Только это ничего не изменило — оно как было государственным предприятием, так и осталось. Государству принадлежит 99,9% акций, а частным собственникам — 0,098%. Зато реорганизация лишила комбинат прежней господдержки. «Мы считаемся коммерческой организацией, поэтому обязаны производить отчисления части прибыли государству», — объясняют в руководстве.

— А что вы ответите на претензию о том, что сельское хозяйство потребляет огромное количество госресурсов, а отдачи — мизер?

— Сельское хозяйство — это тяжелая работа. Неправда, что сельское хозяйство и крестьянин только забирает и ничего не отдает. Во-первых, страна получила продовольственную безопасность. Раньше, приходя в магазин, мы становились в очередь за вареной колбасой, а сегодня выбираем из 10−15 сортов, полукопченых изделий, мяса. Появилось море овощей. Разве это не показатель того, что это не «черная дыра»? То, что есть неэффективно работающие предприятия — может быть, это и не их вина. Если посмотреть историю, что делалось с крестьянами десятилетиями, то станет понятно, почему все люди перебежали в город. Во-первых, труд этот тяжелый, во-вторых, это не просто работа, а образ жизни.

А сколько государство выделяет крестьянину? Мизер. Если сравнить дотационные выплаты в той же Европе, Америке, то наши выплаты крестьянам — это пыль по сравнению с теми дотациями, которые другие государства отдают крестьянам, чтобы получить продукт. И тем не менее наше крестьянство, находясь на полуголодном пайке, обеспечило продовольственную безопасность. А если бы оно финансировалось еще круче, то можно было бы создать и условия для жизни людей на селе, и многое другое. Поэтому неверно называть село или сельское хозяйство «черной дырой». Скорее, это большая государственная проблема, когда все знают, как сеять, как молоко получить, все критикуют, а работать на земле некому.

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