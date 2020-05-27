«Люди устали от изоляции». Про карантин в Чикаго рассказывает менеджер культурных проектов

Источник материала: Tut.by

Виолетта Никитик, психолог по образованию, еще во время учебы в университете работала в театральной и киносфере, много волонтерила. В Чикаго девушка уехала три года назад — выиграла грин-карту.

В США она работает в культурной инициативе CreateCulture , созданный международной командой из Беларуси, США и Ботсваны. Занимается менеджментом, администрированием культурных проектов, а еще организовывала концерты мужа (солист группы Vuraj) в штатах.

О жизни в «городе ветров» во время пандемии и отношении американцев к карантину читайте в проекте «Наши за границей».





В Чикаго Виолетта живет вместе с бабушкой. Ее историю о переезде в США после 60 лет мы уже рассказывали в проекте «Наши за границей» .

— Мы почти никуда не ходим, — рассказывает девушка. — Только в магазин за продуктами и ближайшую аптеку. В США первый случай коронавируса был зарегистрирован 21 января, в Чикаго — 24 января. 13 марта закрыли авиасообщение, а с 17 марта в городе перестали работать пабы, рестораны, кафе, фитнес-центры и так далее.

Конечно, первое время был ажиотаж вокруг продуктов и предметов первой необходимости. Люди сметали все что можно. В Facebook сразу же появились смешные картинки (мемы) про туалетную бумагу и пустые полки. Хватали все, но особенно салфетки, санитайзеры и детские подгузники. Еще почему-то много брали хлеба и покупали воду (упаковки по 0,5 л).

Смех, смехом, но нужно учитывать один нюанс: классические американские семьи, представители среднего класса, всегда делают покупки на долгосрочный период. Для них купить сразу много продуктов — норма жизни. Это такие партизаны, которые не могу жить без запасов на случай чего. У нас в Беларуси обычно как: кладовка — это метр на метр или меньше, а у среднего американца, живущего в собственном доме, в подвале хранится запас еды на месяц. Они, как правило, собираются семьей и едут в ближайший гигантский супермаркет и тележками вывозят необходимое. Во многих домах есть запас туалетной бумаги, потому что, как правило, ее продают упаковками по 36 штук, а поштучно — нет. Поэтому вполне понятно, что, не зная, какими будут карантинные меры, они поспешили забить свои кладовые. Так поступили и остальные. Например, наша знакомая семья сразу же купила продуктов на 1000 долларов, когда появились новости о карантине.

Довольно скоро в Чикаго ввели ограничение на продажу некоторых товаров: замороженная курица, овощи, яйца, йогурты, бумага — все это можно взять только по одной единице в один чек на одного покупателя.

Помню, что когда я в первые дни карантина зашла в магазин и увидела пустые полки, то почувствовала себя очень непривычно. США — страна изобилия и потребительства. Здесь все направлено на то, чтобы человек покупал как можно больше, и всегда переизбыток разнообразных товаров, и вот это отсутствие продуктов настораживало.

Сейчас в магазины пускают только в масках и перчатках, а некоторые даже время с 7.00 до 9.00 утра отвели только для пенсионеров, чтобы ограничить их количество контактов.





Но выросли цены: если раньше упаковка воды (24 штуки) по 0,5 стоила 3,5 доллара, то теперь 5−6 долларов. Когда появилась туалетная бумага, то локальные магазины начали продавать ее по 5 долларов за упаковку из 4 штук. Раньше такого не было. Правительство обещало проводить проверки и штрафовать тех, кто накручивает цены, но как это будет работать на практике, я не знаю.

Еще интересно, что в некоторых консервативных штатах и в Калифорнии вырос спрос на оружие. Люди затаривались патронами про запас. В Чикаго такого видимого запроса не было (кроме южных районов, там оружие есть всегда) наверное потому, что это мультикультурный город и более демократический, здесь сложно представить, что у эмигрантов из Восточной Европы будет потребность в оружии, хотя недавно читала в новостях, что и они начали покупать.

«Полиция разогнала похороны»

Карантин в США вполне терпимый, без регистрации по SMS или пропусков. Но в нашем штате самые строгие правила карантина со всем США. Главная мера — самоизоляция, с запретом покидать дом без острой необходимости до 30 мая. На улице тебя может остановить полиция и спросить о цели перемещения. Если неубедительно объясняешься, то могут вынести предупреждение или оштрафовать.

Еще нельзя собираться группой больше 10 человек. Недавно город облетела новость, что в одном из пригородов на погребение собралось около 40 человек. Приехала полиция и разогнала похороны. «Штрафов и арестов не было», — сообщили местные СМИ.





Вообще, я бы сказала, что американцы очень законопослушные. Они любят жаловаться и обращаться в соответствующие органы, если видят нарушение порядка. Например, за первую неделю карантина в Чикаго поступило более 1000 жалоб на нарушения работы парикмахерских, йога-студий, баров, обслуживающих на зале, спортивных залов и студий йоги, табачных лавок, магазинов косметики и спорттоваров. И не только бизнес «попал под раздачу»: оштрафовали три церкви, проводившие воскресные службы. Всего штрафов вынесли на сумму в 120 000 долларов. Сами американцы не считают, что это плохо, наоборот — это гражданская позиция, ведь владельцы этих организаций нарушали закон и создавали опасную ситуацию для общества.

Городские парки закрыты, рядом с ними дежурит полиция, чтобы ни у кого не было искушения бегать или ходить в них. Но гулять вокруг дома можно, сходить в локальный парк в районе — можно, но при соблюдении дистанции. Также наличие маски обязательно. Штрафовать полицейские не будут, но подойдут и спросят: «Все ли с вами в порядке?» В США полиция вообще по умолчанию относится к гражданам доброжелательно, если ты не преступник, конечно.

Но ситуация становится немного проще: люди устали от изоляции. Недавно выезжала в центр города: много бегунов, практически все в масках. Главные парки все также закрыты, но вокруг людей много, которые держат дистанцию.

«Много зараженных среди черного населения»

Виолетта живет в районе, который считался «польским». Сейчас здесь стало больше мексиканцев и индусов.

— Районы в городе различаются по своему этническому составу. Наш район считается «белым». Черное население живет на юге города. В Чикаго мэр города — афроамериканка. Она создала специальную комиссию по поддержке чернокожего населения города во время коронавируса, потому что выяснилось, что 72% заболевших — черные.

Объяснений этому феномену может быть много: заняты на работах, которые не предполагают удаленку, не могут самоизолироваться, нет страховки, живут большими семьями в одной квартире. Есть версия, что черные семьи более религиозные и отрицают опасность коронавируса, надеясь на помощь Бога. Так или иначе, но большое количество заболевших — это факт, и власти стараются принять меры, чтобы уменьшить распространение болезни.





Население к коронавирусу относится довольно серьезно, как старшее, так и младшее поколения. Моя бабушка сначала считала, что не надо разводить панику (она часто смотрит белорусское телевидение, возможно, на нее оно так повлияло), но потом, когда мы стали следить за статистикой (в Чикаго можно узнать даже, сколько человек заболели в твоем районе), она увидела, что болеют люди буквально с соседней улицы, и стала гораздо осторожней. Теперь она говорит мне вслед: «Только не принеси мне вирус», когда я еду в магазин.

Действительно, большой фактор смертности от коронавируса — наличие хронических заболеваний. У бабушки они есть, и она сидит дома и говорит: «Я себе слово дала, что этот коронавирус переживу». Мы не скучаем, начали снимать ее воспоминания на видео. Давно хотели это сделать, да все руки не доходили, а теперь, можно сказать, благодаря карантину смогли этим заняться.

Еще провожу время на террасе, совершенствую английский, изучаю SMM. Конечно, большая радость, когда нужно поехать в магазин, но больше пойти никуда не тянет — не хочется заразиться. В новостях сообщали, что пик пандемии придется на середина апреля — а в нашем штате он выпал на 20 мая.

«Американцам белорусский песенный фольклор очень нравится»





США я ехала за работой, но культурные проекты, проекты в сфере развлечений и мероприятия отменились. Это очень тревожно, и совершено не понятно, когда все вернется к привычному состоянию. Наша организация CreateCulture занимается культурными проектами, ее создала продюсер, менеджер культурных проектов Надежда Илькевич, которая несколько лет назад уехала на учебу в Огайо из Минска.

Спектр интересов организации довольно широкий: от плейсмейкинга до культурной дипломатии. Например, мы организовываем совместные концерты белорусских, украинских и американских музыкантов. В США приезжал мой муж Сергей Долгушев — солист фолк-группы Vuraj и организатор « Спеўнага Сход у». Это встречи, которые собирают вместе людей, чтобы разучивать белорусские народные песни разных времен.





Американцам белорусский песенный фольклор очень нравится, на «сходы» приходит много людей, причем не только эмигрантов, но и тех, кто про Беларусь мало чего знают. Еще мы привозили наших музыкантов в США или наоборот — показываем американцам Беларусь. Сейчас вплотную занялись разработкой образовательных и культурных проектов онлайн.

Как и большинство знакомых, мы работаем из дома во время пандемии. Ничего сложного в этом нет: google-таблицы, мессенджеры, skype или zoom-созвоны. Надя живет в Огайо, поэтому нам довольно привычно работать дистанционно, иногда я езжу туда по необходимости. Но сейчас между штатами закрыта граница, стоят патрули и никого не пропускают.

Почти всем секторам экономики в Иллинойсе, да и в целом по стране, сейчас нелегко. В Чикаго, например, было решено, что все, кто платил налоги, вне зависимости от того, у тебя паспорт или грин-карта, получит компенсацию 1200 долларов в мае, но при условии, что ты получаешь меньше 70 000 в год.

Те, кто потерял работу, могут податься на получение пособия по безработице, которое будет составлять 60% от заработной платы. Его выдают на срок в четыре месяца. Кроме того, бизнес, который пострадал, смог рассчитывать на бюджетную помощь, но в итоге в Чикаго было так много заявок, что поддержали только часть, причем выбрали эти организации с помощью лотереи.





Но падение экономики все равно волнует граждан Штатов меньше, чем смерть людей и здоровье. Сейчас США на первом месте по числу заразившихся и смертей. Ситуация усложняется тем, что в США платная медицина, и далеко не у всех есть страховка. Самая дешевая — порядка 400 долларов в месяц. Ее можно купить самому, а иногда за тебя ее покупает работодатель. Есть штаты, в которых ты обязан иметь страховку, если у тебя ее нет — штраф в 500 долларов в год. Многие считают, что если у тебя хорошее здоровье, то выгодней платить штраф.

Количество недовольных растет, и хоть от жителей не скрывают настоящую статистику и рассказывают о мерах, которые принимаются, люди от карантина уже устали. Началась даже агиткампания против губернатора Иллинойса.

Те, кто потерял работу, пишет, что скоро будет нечем платить за жилье, другие рассказывают, что не знают, что есть. В принципе, некоторые арендодатели пошли на уступки — отсрочили срок выплаты по квартире, но какие-то нет. Еще компании — поставщики электричества дали отсрочки по оплате, то же самое со связью и интернетом. Ввели налоговые каникулы для всех на полгода.

Мы ожидаем, что в конце мая карантин смягчится. Обещают, что 30 мая можно будет покидать дом без ограничений, откроются рестораны с условием дистанции между столиками два метра, но все-так же без наличия маски в магазин вход будет запрещен. Надеюсь, что так и будет.

Все рассказы в проекте «Наши за границей» отражают только субъективный опыт героев и героинь. Если вы, как и Виолетта, перебрались за рубеж и готовы поделиться своим опытом в проекте «Наши за границей», — пишите на alesia. pesenko@tutby.com