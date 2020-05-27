Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в один миллиард евро

Источник материала: Ежедневник

Такую задачу поставил Посол Италии в Беларуси Марио Бальди.

«В настоящее время годовой товарооборот между нашими странами достигает 800 млн евро, но мы ставим перед собой амбициозную задачу достигнуть цифры в 1 млрд евро. К сожалению, по причине коронавируса мы не знаем, получится ли достичь данной отметки до конца 2020 года, но мы будем продолжать работу в этом направлении», – заявил Марио Бальди.

Основу итальянских поставок в Беларусь составляют товары, относящиеся к категории Food, Fashion, Furniture (еда, мода, мебель). Однако итальянский посол уточнил, что для достижения поставленной цели Италия намерена диверсифицировать свой экспорт, передает soyuz.by .