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Италия рассчитывает на товарооборот с Беларусью в один миллиард евро
27.05.2020 09:20 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Такую задачу поставил Посол Италии в Беларуси Марио Бальди.
«В настоящее время годовой товарооборот между нашими странами достигает 800 млн евро, но мы ставим перед собой амбициозную задачу достигнуть цифры в 1 млрд евро. К сожалению, по причине коронавируса мы не знаем, получится ли достичь данной отметки до конца 2020 года, но мы будем продолжать работу в этом направлении», – заявил Марио Бальди.
Основу итальянских поставок в Беларусь составляют товары, относящиеся к категории Food, Fashion, Furniture (еда, мода, мебель). Однако итальянский посол уточнил, что для достижения поставленной цели Италия намерена диверсифицировать свой экспорт, передает
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Такую задачу поставил Посол Италии в Беларуси Марио Бальди.
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