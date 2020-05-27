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Согласно опросу, финансовые проблемы из-за коронавируса возникли у 60% граждан ЕС

27.05.2020 10:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Финансовые проблемы из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, возникли почти у 60 % граждан Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно опросу, финансовые проблемы из-за коронавируса возникли у 60% граждан ЕС

Неутешительную статистику, основанную на результатах опроса, опубликовал Европарламент.

В онлайн-сборе мнений приняли участие граждане 21 страны ЕС в возрасте от 16 до 64 лет.

Согласно опросу, финансовые проблемы из-за коронавируса возникли у 60% граждан ЕС

Сообщается, что на финансовое положение опрошенных повлияли карантинные ограничения, которые страны предприняли для сдерживания заболевания. Ряд граждан заявили о потере работы и доходов, некоторые – о проблемах с оплатой аренды жилья и ежемесячных счетов, а также о трудностях с покупкой продуктов питания.

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Новости мира. Финансовые проблемы из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, возникли почти у 60 % граждан Евросоюза, сообщили в программе...
 
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