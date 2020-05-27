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Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»

27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»

Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из нас. Однако далеко не все люди могут похвастаться лишь радостными воспоминаниями о своём детском возрасте. День защиты детей был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте, искренности и наивности детской души. О том, что дети нуждаются в нашей любви и защите. Что они, когда вырастут, должны вспоминать о своём детстве только с доброй улыбкой.

В преддверии Дня защиты детей специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации организовали благотворительную акцию «Подари улыбку». В ходе акции родители смогли получить иностранную безвозмездную помощь в виде одежды и обуви б/у. По желанию могли выбрать мягкие игрушки, мозаику для ребят.

А. ШУДЕЛЬ,

заведующий отделением ЦСАиР ТЦСОН.

Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»

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