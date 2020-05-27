Специалисты отделения ЦСАиР организовали благотворительную акцию «Подари улыбку»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из нас. Однако далеко не все люди могут похвастаться лишь радостными воспоминаниями о своём детском возрасте. День защиты детей был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте, искренности и наивности детской души. О том, что дети нуждаются в нашей любви и защите. Что они, когда вырастут, должны вспоминать о своём детстве только с доброй улыбкой.

В преддверии Дня защиты детей специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации организовали благотворительную акцию «Подари улыбку». В ходе акции родители смогли получить иностранную безвозмездную помощь в виде одежды и обуви б/у. По желанию могли выбрать мягкие игрушки, мозаику для ребят.

А. ШУДЕЛЬ,

заведующий отделением ЦСАиР ТЦСОН.