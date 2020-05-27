Коронавирус в Беларуси: данные на 27 мая

Источник материала: ОНТ

Как информирует Минздрав, в Беларуси на 27 мая выздоровели и выписаны 15 923 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Всего в республике были зарегистрированы 38 956 человек с подтвержденным COVID-19.

За все время распространения COVID-19 на территории страны проведено 485 534 теста. За этот период скончались 214 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram