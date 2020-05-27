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«Сейчас благодарят - раньше была редкость». Знакомьтесь с неформальным парнем со скорой и его сказками
27.05.2020 14:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«О, Сумкин, привет! Я сегодня читал твою сказку — очень хорошо, очень», — кричит прохожий, и кажется, что самого неформального фельдшера Гродно знает полгорода. Нет, он, конечно, не Сумкин — это все отсылки к его профилю в Instagram, а оттуда — к карапузу (хоббиту) Федору Михайловичу из Шира из операции «Братва и кольцо», а оттуда — к толкиеновскому «Властелину колец». Он — Федор Остапович. В инсте он честно и открыто пишет о жизни и работе на скорой, в том числе и во время пандемии, а еще о своих татуировках, увлечениях. Ну и сказки злободневные про друидов и королей там есть, не без этого. После нескольких публикаций в местной прессе у Федора «нарулилась популярность», жизнь «чуток изменилась», но работы, меньше, конечно, не стало. Поговорили с фельдшером гродненской скорой о буднях медработников и новых условиях труда в эпоху коронавируса.
Мы встречаемся с Федором в центре Гродно около одного из уличных кафе. Он сразу рассказывает: уличную мебель здесь делал он «вместе с братанами». Хобби у него такое между напряженными сменами. Передышка и переключение на какую-то другую деятельность — действенный способ от профессионального выгорания.
— Конечно, медики, как и, наверное, представители каких-то других профессий, выгорают. Наступает такой момент, когда твоя работа, которая была и есть дело твоей жизни, вдруг перестает нравиться. Слушай, у всех бывают такие моменты. Тогда очень важно переключаться. Мои коллеги кто на рыбалку ходит, кто в походы. А я вот мебель делаю, татуировки люблю набивать себе и другим. Так и спасаюсь, — говорит Федор.
Он рассказывает, что после школы поступил учиться на повара, но вдруг понял — не его. Потом были два года в монастыре в польском городе Ломжа.
— Я серьезно готовился стать монахом. Внутри была необходимость какого-то служения людям. Там часто приходилось помогать, например, работал на кухне для бездомных. Но вдруг понял, что, не будучи заперт стенами, я смогу сделать больше. Вышел из ордена, вернулся в Гродно и поступил в медколледж. Учиться было напряжно, но все нравилось. Я знал, что хочу работать на скорой, поэтому четко шел к своей цели. Поступил сначала на сестринское отделение, потом перевелся на фельдшерское. Теперь могу работать, кем угодно — хоть акушеркой, хоть помощником врача в доврачебном кабинете, хоть на ФАПе. В принципе, сейчас такая тенденция — готовят таких вот универсальных солдат. Например, врач общей практики должен знать всего по чуть-чуть. Вроде абы что — с одной стороны. А с другой, если человек все хорошо знает и понимает процессы, то из него выйдет крутой специалист, — рассказывает Федор.
Во время учебы молодой человек устроился работать на скорую санитаром.
— Учиться и параллельно подрабатывать — это максимально круто, сразу узнаешь всю «подложечку» и четче понимаешь, чем ты будешь заниматься. Я остался в городе, меня могли бы, конечно, отправить куда-то в деревню, на отшиб, но я хорошо учился, косяков не было. Со старта попал в травмбригаду. Вот там был адреналин, конечно! Кто-то любит работу поспокойнее — многие мои одногруппницы стали акушерками: принимают роды, носятся с детьми и мамами и очень счастливы. Я же люблю движ. Скорая — вот это моя любовь. Сейчас же я сам «папа», — смеется Федор. Объясняет: он фельдшер, который выезжает на вызов самостоятельно. — Фельдшер — это такой разведчик: справишься — ок, нет — вызывай подмогу. Но хорошо, если есть такая подмога — в некоторых районах ее просто нет. Вот какой-нибудь ФАП на периферии. Многие ржут — мол, ну что там за медицина, — а именно там надо быть асом. Там тебе ни-и-и-и-кто не поможет, даже если захочешь. Бывает, приедешь на курсы — и сразу видишь ребят из глубинки: они такие «намаханные», потому что привыкли рассчитывать только на себя. В городе, конечно, тоже не особо расслабишься, но там все жестче.
После травмбригады у нашего героя случилась бригада интенсивной терапии.
— Знаешь, что важно. Восемь лет работаю на скорой — и при мне ни один человек не умер. Были случаи, когда приезжаешь, а человек уже. Ты пытаешься его завести, но ничего не помогает. Это, конечно, очень тягостное ощущение.
За 12-часовую смену у фельдшера бывает и 12, и 16 вызовов, но Федор признается — очень много из них таких, что «аж за людей стыдно».
— У нас народ балованный. Меня когда в той же Польше спрашивают, на какие случаи мы выезжаем, я начинаю перечислять: вот, мол, давление поднялось… Удивляются. Там все по-другому. Медицина страховая — и человек будет думать вызывать ли ему врачей, если поднялась температура, или справится сам. Там скорая — если тебе отрезало ногу. И то подумают: может, лучше эту ногу под мышку — на такси? В Европе 10 раз подумают, вызывать или нет. Там скорая приедет — не вопрос. И помощь окажут, и КТ сделают, анализы возьмут. Но потом комиссия страховой фирмы будет смотреть, обоснованно ли была вызвана бригада или нет. Обоснованно — ок, все хорошо, нет — будь добр оплати из своего кармана. Так в Европе и отношение к скорой другое — там бригаду максимально уважают. У нас такое уважение появилось только сейчас. Пандемия коронавируса — единственное время, когда я почувствовал какую-то благодарность, прикинь? А классика — это «почему так долго ехали?!», «бахилы надень, а!» и так далее. Точно тебе скажу: если со старта орут надевать бахилы — никому здесь не плохо. Или женщина звонит и говорит, что со своего шестого этажа видит, что под деревом кто-то долгое время лежит неподвижно. Мы мчимся туда — никого нет. Диспетчер перезванивает ей, бродим, ищем, находим. Оказывается, мешок для мусора с листьями. И даже в голову не придет самой спуститься с 6-го этажа и посмотреть вначале — нам же проще приехать проверить, да? Или вот — дежурство в Новый год. Час ночи. Вызов. Мужик ударился мизинцем о тумбочку. Ударился-то еще в 11 вечера, но там же бой курантов, выступление президента и выпить надо — а потом уже и нас можно вызвать, чтобы отвезли в травмпункт.
— А сейчас что-то поменялось в сознании людей?
— Да. Беда поменяла сознание людей. Надеюсь, так все и останется, — говорит Федор. — Сейчас много пишут в Instagram, благодарят — раньше такое было редко. Это, конечно, очень приятно, и пусть и дальше люди ценят нашу работу. Мы работаем не за то, чтобы вот все это афишировать — мол, какие мы молодцы! Нет, скажем так — это приятный бонус.
— Какая обстановка с коронавирусом в городе?
Каждую смену мы перевозим зараженных коронавирусом. Сложнее стало в том, что надо надевать защитные костюмы. В них душно, жарко. Людей с подтвержденным диагнозом становится все больше. Иногда получается так, что перевозишь пациента с каким-то совершенно другим диагнозом, а потом у него оказывается коронавирус. И уже звонят из санстанции: «Та-а-ак, во что был одет?» Медики тоже болеют. Какова статистика по городу — мы, сотрудники скорой, не знаем. Нам ее не говорят.
— СИЗов гродненским медикам хватает?
— Сейчас хватает. Есть «пижамы», то есть комбинезоны, есть «подрясники» — халаты. Очки у меня были свои. Защитные экраны подогнали волонтеры, за что им спасибо. С СИЗами еще такая штука. Есть протокол, когда и на какой вызов их надо надевать. Но если чуйка говорит — а диспетчер собирает же перед вызовом какую-то общую картину, — что здесь может быть коронавирус, то едешь полностью в обмундировании. А потом у тебя спрашивают о целесообразности их использования. Хотя это просто спанбонд.
— Гродненские медики
— Есть такая тема. Есть недовольные, есть те, кому обидно. И если раньше немногие хотели работать с коронавирусом, то сейчас из-за надбавок люди сами хотят ездить на такие вызовы. Все это внесло какую-то разбалансировку в дружные наши коллективы — такая вот еще есть проблема. Но в принципе, если говорить сугубо по выплатам, то была уже встреча с руководством — и там все еще раз обговорили, объяснили и обещали пересчитать тем, кто был недоволен.
— Тебе за что-то «прилетало» от руководства? Инста, например, твоя не нравилась? Или вид неформальный?
— Внешний вид вызывал вопросы. Борода там, татуировки. Сначала было так — пристегни рукава, когда на вызове. И в жару с этими рукавами. Но я думаю так: если человеку плохо, то он не будет меня рассматривать. Ему все равно, татуированный ли фельдшер на вызов приехал. Кстати, со стороны пациентов никогда не было нареканий. Я стандарты четко соблюдаю: своя одежда из-под формы не видна, ногти короткие, украшений нет. Когда-то заплетал афрокосы — так собирал их в хвост. Или были длинные волосы — тоже их не было видно. Сейчас вот побрился «под коленку» — так легче для работы в СИЗах: потеешь в них страшно.
— Быть самым узнаваемым в городе парнем со скорой — это как?
— Наверное, приятно. Как это в пацанском цитатнике? «Раньше делал все, чтобы тебя запомнили, а сейчас, чтобы забыли»? Как-то так. Жизнь поменялась немножко. Стало больше людей на улице узнавать, но и раньше было такое — я подрабатывал в баре, круг общения был большой, но теперь он стал больше. Было смешное недавно. Дали [вызов на] роды. Мы спешим, чтобы в дороге не принять нечаянно. Открывает муж: «О, а я тебя по телику видел. Нормальный пацан. Забирай!».
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«Сейчас благодарят - раньше была редкость». Знакомьтесь с неформальным парнем со скорой и его сказками
«Внешний вид вызывал вопросы. Борода там, татуировки. Но я думаю так: если человеку плохо, то он не будет меня рассматривать. Ему все равно, татуированный ли фельдшер...
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