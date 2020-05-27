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Интересный поворот: власти Витебщины сообщали о 5,4 тысячи пневмоний в апреле-мае, а через две недели их оказалось... 3,5 тысячи

27.05.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За апрель-май из стационаров области были выписали более 3,5 тысячи человек, перенесших пневмонию.



Об этом сообщили на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19, пишут «Витебские вести».

Точных данных, сколько жителей области перенесли коронавирус и пневмонии, до сих пор нет. Со статистикой по выздоровевшим тоже оказалось не все понятно.

Сейчас, в конце мая, власти сообщают про 3,5 тысячи человек, излечившихся от пневмонии. 

А две недели назад, 13 мая, на заседании областного штаба по борьбе с COVID-19 глава облздрава Михаил Вишневецкий сообщил, что с 1 апреля по 12 мая в Витебской области выписали более 5400 пациентов, вылеченных от пневмонии.


Можно допустить, что 13 мая речь шла о всех пневмониях, а 27-го — только о «ковидных», но ни одно из госСМИ, присутствовавших на оперштабе, этого не уточняет. 

Не смог TUT.BY и оперативно получить разъяснения от начальника облздрава.

Если предположение неверно, то сложно представить, куда могли «пропасть» почти 2 тысячи выписанных из больниц пациентов с пневмонией.
 
 
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За апрель-май из стационаров области были выписали более 3,5 тысячи человек, перенесших пневмонию.
 
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