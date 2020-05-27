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Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Беларусью

27.05.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Беларусью

Страны-члены Европейского союза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление Совета Европы. 

Это значит, что процедуры ратификации обоих соглашений между ЕС и Беларусью были успешно завершены. 

В законную силу соглашения должны вступить в первый день второго месяца после обмена сторон документами, подтверждающими ратификацию. Ранее предполагалось, что соглашения вступят в силу уже в июне, однако сейчас уже понятно, что стоимость Шенгенских виз для Белорусов сократится с €80 до €35 только с начала июля. 

Соглашения предполагают не только существенное сокращение стоимости «шенгена» для белорусов, но и упрощение многих процедур при оформлении визы. Так, решение о выдаче визы теперь будут приниматься в срок до 10 дней, а не 30, как это было ранее. Более того, многие категории граждан (в зависимости от целей поездки) смогут избежать уплаты сбора, а также получать в упрощенном порядке многократные визы с более длительным сроком действия. 

Схожие изменения предусматриваются и для желающих въехать в Беларусь граждан ЕС, которым, помимо всего прочего, также будет продлен максимальный срок пребывания на территории Беларуси – с 90 до 180 дней.

В тоже время стоит отметить, что границы ЕС из-за пандемии коронавируса будут закрыты для иностранных граждан как минимум до 15 июня. Решение об открытии внешних границ после этой даты еще не было принято.

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Страны-члены Европейского союза утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и ЕС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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