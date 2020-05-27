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«Рядом с "энками" поставили оценки». Как оценивали школьников за четвертую четверть и год

27.05.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии в четвертой четверти у школьников и их родителей была альтернатива: дети могли ходить на занятия или учиться дистанционно. В связи с этим активно обсуждалось, как будут оценивать тех, кто «на удаленке». Вариантов было несколько. Каждая школа выбирала свой. Родители рассказали TUT.BY, как их дочкам и сыновьям ставили и ставят отметки за четвертую четверть и год.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов

В начале мая, отвечая на вопросы о том, как будут аттестовывать детей «на удаленке», Ирина Старовойтова, первый замминистра образования озвучила два варианта. Первый: дети, которые не ходят в школу по заявлению родителей, могут быть аттестованы по результата трех четвертей. Второй: если у ребенка была «обратная связь с учителем», например, он отправлял педагогу выполненные работы или приходил на консультации, то он может рассчитывать на отметку за последнюю четверть. И тут уже годовая будет высчитываться по четырем четвертям.

Именно второй подход использовали в одной из школ Кобрина, куда ходит дочь Оксаны. Девочка в 4 классе. Весной у мамы выявили коронавирус, школьница стала контактом первого уровня и всю четверть не посещала занятия.

— У нас из класса на уроки не ходило три человека, но учительница придумала, как включить их в работу дистанционно, — описывает свою ситуацию собеседница. — Еще, когда мы были в первом классе, педагог попросила зарегистрировать детей на российской платформе Учи.ру. Тогда мы не представляли, зачем нам это нужно, но в ситуации с «ковид», это очень пригодилась.

В классном кабинете у Оксаниной дочки есть компьютер, учитель принесла свою камеру — так был настроен «мостик» с теми, кто «на удаленке». Дети «на дистанционке» учились так: когда в классе начинался урок, они садились дома за компьютер и с помощью Учи. ру присутствовали на занятии онлайн. Причем, они могли не только смотреть и слушать, что происходит в классе, но и отвечать.

— Ребенок нажимал кнопку, что хочет ответить, учитель видел, выводил его изображение на экран, и ученик мог высказаться, — говорит Оксана. — В итоге, дети «на удаленке» могли полноценно присутствовать на уроке, поэтому «энок» учитель им не ставила. А вот отметки за работу на уроке — да.

В конце недели, продолжает мама, всех, кто в их классе был «на дистанционке», аттестуют за четвертую четверть. А годовую отметку ребятам выставят по итогу четырех четвертей.

Похожая ситуация и у сына Антонины. Мальчик ходит в пятый класс минской гимназии. В учебных кабинетах, говорит мама, у них есть компьютеры или ноутбуки. За весенние каникулы директор быстро решила все вопросы с интернетом, поэтому те, кто учился из дома, могли «присутствовать» на занятиях по skype.

— Иногда родители жаловались: «плохо видно» или «плохо слышно», но это нюансы, — рассказывает Антонина. — У нашей родственницы дети ходят в школу в Уручье, там «не заморачивались». Классная сказала: тем, кого нет на уроках, поставят «энки», а годовую — по трем четвертям. А наши «домашние» даже контрольные со всеми писали.

— Как?

— В электронном дневнике есть функция — файловый архив. Те, кто в классе, получали варианты задания на руки, а «домашние» в это же время находили его в файловом архиве. Затем все писали работу. Те, кто в классе, сдавали тетрадки учителю, а те, кто «на дистанционке», отправляли работы через электронный дневник. Кстати, на отправку им дополнительно давали пять минут. Решения тех, кто «на удаленке», учитель распечатывала, проверяла и вкладывала в тетрадки для контрольных. В итоге все дети в классе получат отметки за четвертую четверть.

В слаженной работе «на удаленке», продолжает Антонина, заслуга и учителей, и родителей.

— В нашем классе, например, мамы с папами очень ответственно подошли к ситуации, — отмечает она. — Дети, которые учились из дома не пропускали онлайны. Как было в других классах, я не знаю. Возможность не присутствовать на уроке в skype у ребят была. Тогда с педагогом они контактировали через электронный дневник.

«В школу я не ходила, тетради с заданием никто не проверял, поэтому оценок в четверти у меня нет»

Комментируя ранее ситуацию выставлением оценок за четверть и год, министр образования Игорь Карпенко сказал, что детям, которые не ходят в школу, будут ставить «энки». Это, пояснял он, нужно, чтобы отметить: на данный момент ребенок находится под юрисдикцией родителей. При этом, подчеркивал руководитель ведомства, если ребенок занимается — пусть и из дома, рядом с «н» может быть выставлена оценка.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Про такой пример аттестации TUT.BY рассказала одна из мам, ребенок которой ходит в 4 класс минской школы.

— В нашей школе все оценки выставляли через электронный дневник, — описывает ситуацию мама. — Всю четверть учитель присылал нам задания по viber. «Домашку» мы делали, но не сдавали. Педагогу отправляли только контрольные и проверочные. За это она ставила детям оценки и записывала их себе в отдельную тетрадку. В конце четверти все эти отметки классная выставила в журнал рядом с «энками».

В итоге ученики заканчивают май с четвертными отметками, а годовые их ждут по четырем четвертям.

— Оценки за четверть и год сыну пока поставили только по нескольким предметам, — говорит Антонина, мама шестиклассника из Минска. — Те, кто «на удаленке», задания у нас получали через электронный дневник. Туда же — в файловый архив, мы отправляли готовую «домашку». Кроме того, по математике, например, учитель организовывал детям гугл-тестирование, по результатам которого школьники получали оценки. В электронном дневнике у сына по математике было две отметки, но при выставлении итоговой за четвертую четверть их не учли. Ребенок получил «не аттестовано». Похожая ситуация и с историей: он оправлял учителю домашние задания, но это не считали.

В итоге, годовую по математике и истории мальчику поставили по результатам трех четвертей. По словам мамы, ее и сына данная ситуация совершенно не расстраивает.

— Если бы это был 9 или 11 класс и эта оценка имела какое-то решающее значение, возможно, мы бы отнеслись к ситуации по-другому, — рассуждает собеседница. — А так, мы продолжаем учиться и в следующем году, если что, улучшим свой результат.

А вот 7-классница Софья из Гомеля решила подтянуть годовые. С начала четверти девочка училась «на удаленке». «Домашку» она получали так: в конце дня классная фотографировала страничку из дневника ответственного ученика и сбрасывала в вайбер-чат класса. Отправлять выполненные домашние задания детей просили только по химии и физике. Остальное Софья готовила для себя.

— Оценки за три четверти у нас не очень хорошие, чтобы их подтянуть, я обратилась в школу, — говорит мама ученицы Оксана. — Думала, написать заявление на индивидуальное обучение, но мне предложили, чтобы дочка неделю походила на занятия. Мы согласились и решили поучиться две недели. На занятиях в их классе сейчас сидят пять человек. Риск подхватить здесь коронавирус меньше, чем, например, у нашего папы на работе.

У Софьи проверили все письменные домашние, а также ей разрешили подготовить доклады. За них в журнале тоже появились оценки.

— А как ситуация у других детей?

— Не в курсе, но знаю, что для тех, кто не посещал занятия, в школе проводили консультации. Тут ученики тоже могли получить оценки.

У 10-классницы Александры из Бреста консультаций для тех, кто «на дистанционке», не было.

— Сразу, пока мы не знали, как будет проходить аттестация за четвертую четверть, «домашку» по письменным и устным предметам готовили письменно. На учебу уходило больше времени, чем у тех, кто сидел на занятиях, — описывает ситуацию ученица. — Позже, когда сказали, что отметки могут выставить по трем четвертям, я немного расслабилась. Уроки делала, но уже не так тщательно. Тетради с заданием у меня никто не проверял, поэтому оценок в четверти у меня нет. Сегодня занесла в школу дневник, в субботу, когда буду забирать, увижу, как меня аттестовали.

По словам школьницы, одноклассников, у которых было хотя бы по одной оценке по какому-либо из предметов, классная попросила походить на уроки, «получить три оценки» и соответственно отметку за четвертую четверть.

— Я не расстроена, что годовую мне поставят за три четверти. Я не выпускница, золотая медаль мне тоже «не светит», поэтому отметки за 10 класс для меня не принципиальны. Знания важнее. Что могла, я постаралась разобрать и выучить.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Родители рассказали TUT.BY, как их дочкам и сыновьям ставили и ставят отметки за четвертую четверть и год.
 
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