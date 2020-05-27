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Кто из случчан сумел предсказать будущее? Итоги мартовского опроса о коронавирусе

27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кто из случчан сумел предсказать будущее? Итоги мартовского опроса о коронавирусе

Уверенность в завтрашнем дне для многих людей - один из важнейших столпов психической устойчивости. Но с приходом коронавируса, «коронакризиса» и «коронаистерии» прогнозируемость скорого будущего куда-то улетучилась.

В конце марта, когда ситуация с COVID-19 в Беларуси только начинала набирать обороты, некоторые белорусы и вовсе почувствовали себя словно на краю пропасти. «Обламывались» планы на лето, отменялись заграничные поездки, бизнес и промышленность, казалось, стояли под угрозой гибели.

Мало кто брался прогнозировать события даже на месяц вперёд. Но мы попытались. В группе SlutskGorod Вконтакте был опубликован опрос, в котором ситуацию за два месяца попытались просчитать 954 человека.

На вопрос, какая ситуация сложится в Беларуси из-за коронавируса к концу весны, большинство участников (25,37%) выбрало вариант «Заболеваемость в пределах нормы, но экономика потерпит крах, вырастут цены, закроются предприятия, многие останутся без работы». Кажется, многие опасались кризиса и недооценивали именно эпидемиологическую опасность, связанную с COVID-19.

Второй по популярности вариант (16,56%) был «Эпидемия пройдёт, истерия закончится - благодаря потеплению и грамотным действиям властей».

На третьем месте (12,79%) оказался вариант «Частичный карантин - отменены все развлечения, многие работают удалённо, жители стараются не выходить из домов». До этой стадии мы, наверное, не дошли.

Другие варианты ответов выбрали меньше 10% участников опроса. А как вы считаете, кто в итоге оказался прав?

 
 
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Уверенность в завтрашнем дне для многих людей - один из важнейших столпов психической устойчивости. Но с приходом коронавируса, «коронакризиса» и «коронаистерии»...
 
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