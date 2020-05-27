Мы готовы работать... Автобусные рейсы на Польшу из Бреста скорее всего возобновятся 29 мая

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее , возобновленное Брестским автовокзалом автобусное сообщение с Польшей в минувшее воскресенье прекратилось. К международным перевозчикам пассажиров применили требование о 14-дневной самоизоляции при пересечении границы, выполнить которое они не могут.





– На регулярных рейсах с Польшей мы работаем с 1 мая, ежедневно выполнялось два рейса Брест – Варшава, периодически добавляли еще один автобус, – рассказал Zarya.by начальник автовокзала Николай Радюк. – Билеты продавались с учетом социального дистанцирования: один на два места. 16-местные автобусы в соответствии с санитарными нормами были полностью загружены. К тому же по пятницам через Брест проходил международный рейс Минск – Гданьск. В Польшу выезжали главным образом те люди, которые там работают или учатся и готовы были на 14-дневную самоизоляцию. Наши водители не поехали, поскольку они также попадали бы в Польше на карантин. Что, понятное дело, было не в их интересах. Регулярные рейсы на Варшаву стали обслуживать польские перевозчики. С начала мая в этом направлении отбыли 505 пассажиров.

1 мая, кстати, белорусские перевозчики в Польшу съездили и вернулись. А когда на следующий день снова отправились в рейс, наши пограничники их развернули обратно, сославшись на то, что водители не отбыли здесь 14-дневную самоизоляцию.

Администрации Брестского автовокзала пришлось срочно связаться с польскими коллегами, те к пункту пропуска доставили своих шоферов, и через несколько часов пассажиры двинулись дальше.

– Утром 24 мая мне позвонили польские перевозчики, которых белорусские пограничники предупредили об обязательной 14-дневной самоизоляции, если они въедут на нашу территорию. Владельцами фирм им было дано указание разворачивать автобусы обратно. Мы стали экстренно обзванивать пассажиров, которые приобрели билеты в Польшу – а они были распроданы до 10 июня. В первой половине дня автобусы на Варшаву от нас ушли, а на Бялу Подляску после обеда уже транспорта не было. Из 200 пассажиров не дозвонились буквально единицам, владельцам билетов деньги возвращены. В основном люди понимают ситуацию.





14-дневная самоизоляция, напомним, введена в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №171 от 25 марта «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19»: «Лица, прибывшие в Республику Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь: должны находиться в самоизоляции в домашних условиях; не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Республики Беларусь (до истечении срока самоизоляции)». Исключение составляют представители дипломатического корпуса, главы и члены официальных делегаций, водители транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов.

В общем, передвижение польских перевозчиков без самоизоляции было явным нарушением постановления белорусского Совмина.

Ситуация, правда, не коснулась открывшегося с начала марта рейса Минск – Гданьск, который следует через Брест: там для польских водителей действует разрешение на уровне МИДа.





В мае возобновила регулярное международное движение и бобруйская фирма «Визит-Тур» с белорусскими перевозчиками в направлениях на Прагу (маршрут сократили до польского Катовице) и Варшаву с остановкой в Бресте. По согласованию в министерстве на них карантин также не распространялся.

Как сообщил Николай Радюк, в данный момент в Совмине подписи ждет документ, в соответствии с которым в 171-е постановление будут внесены изменения – наряду с грузоперевозчиками исключение по самоизоляции будет сделано и для водителей международных пассажирских автобусов. Ожидается, что в свет изменения выйдут не сегодня – завтра. Эту информацию подтвердили и в облисполкоме.

– Скорее всего движение возобновится с 29 мая. Мы готовы работать. У нас достаточно автобусов – как наших, так и польских, хватает средств, возможностей, чтобы выполнять перевозки. Даже собственный транспорт стоит на парах и в любой момент готов отправиться в путь. То, что «Визит-Тур» будет выполнять рейсы Минск – Прага и Минск – Варшава с 29 мая, это уже однозначно – руководство фирмы прислало нам об этом соответствующее письмо.