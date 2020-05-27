Актуально: вернут ли деньги за уплаченные путевки при отмене поездки

В связи с пандемией коронавируса для многих белорусов, запланировавших отдых за рубежом, весьма актуальны вопросы, связанные с отменой туров.





Прежде всего речь идет о возврате уплаченных за путевки денег при отмене поездки, если турист сам от нее отказался либо при невозможности таковой из-за принятых властями соответствующих стран мер по сдерживанию COVID-19.





Министерство спорта и туризма ответило на данные вопросы, опубликовав на своем официальном сайте подробное разъяснение, при каких условиях и каким образом могут быть возвращены деньги.





Ведомство обращает внимание: несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, договор оказания туристических услуг расторгается на общих основаниях в установленном законодательством порядке.









Стороны могут изменить или расторгнуть договор в том случае, если обстоятельства, оговоренные при составлении соглашения, существенно изменятся – в такой степени, что если бы стороны могли предвидеть это заранее, не заключали договора или подписывали документ на иных условиях.





К таким существенным обстоятельствам относятся принимаемые из-за COVID-19 меры: карантин, режим чрезвычайного положения в регионе, куда планировал отправиться турист, либо если государство полностью закрыло границы для иностранцев.





Также в эту категорию попадает отмена авиарейсов, из-за чего турфирмы не могут оказать соответствующие услуги.





Следует отметить, что, на наш взгляд, болезнь заказчика (участника туристической деятельности), его родственников или знакомых не признается существенным изменением обстоятельств либо непреодолимой силой, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством, – сообщили в министерстве.





В том случае, если ограничения в странах не будут продлевать и поездка запланирована после даты их снятия, расторгнуть договор можно на общих основаниях.





Белорусы могут отказаться от поездки, если оплатят турфирме понесенные ей расходы, подтвержденные документально. Но при этом компания должна еще принять меры по минимизации таких расходов.





Если фирма не предоставила клиенту соответствующих доказательств относительно расходов, то должна вернуть ему деньги в полном объеме.





Односторонний отказ заказчика является его правом, а не фактом ненадлежащего исполнения обязательств. В этой связи исполнителем не могут удерживаться с заказчика другие расходы (штрафы, пени и иные), – подчеркнули в Минспорта.





В договоре может быть прописан пункт об уплате туристом неустойки в случае нарушения им сроков оплаты путевки.





Требования исполнителя об оплате тура и взыскании признаются обоснованными, если сторонами не выражено намерение расторгнуть договор либо в договор не внесены соответствующие изменения, – уточнили в министерстве.





Вместе с тем суд может снизить размер неустойки, если она явно не соответствует последствиям нарушения сторонами принятых на себя обязательств.





Но не только клиент может отказаться в одностороннем порядке от своих обязательств. Таким правом наделена и турфирма, но только в том случае, если полностью возместит туристу убытки.





Также специалисты ведомства поясняют что сам факт существенного изменения обстоятельств не означает автоматического расторжения договора. Предусматривается возможность изменить его, например, скорректировав программу путешествия.







