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Макась выписан из больницы. В дубле «Ислочи» нет зараженных коронавирусом («Прессбол»)
27.05.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
Также в дубле команды не подтвердились подозрения на
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Форвард «Ислочи» Александр Макась, у которого была диагностирована односторонняя пневмония, выписан из больницы.
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