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Макась выписан из больницы. В дубле «Ислочи» нет зараженных коронавирусом («Прессбол»)

27.05.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Ислочи» Александр Макась, у которого была диагностирована односторонняя пневмония, выписан из больницы. Футболист продолжит лечение на дому, сообщает «Прессбол».

Также в дубле команды не подтвердились подозрения на COVID-19

Ранее сообщалось, что Ян Вергейчик болен коронавирусом, однако в плановом порядке восстанавливается после операции и уже приступил к тренировкам.

В 11-м туре чемпионата «Ислочь» сыграет против БАТЭ.

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Форвард «Ислочи» Александр Макась, у которого была диагностирована односторонняя пневмония, выписан из больницы.
 
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