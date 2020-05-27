Макась выписан из больницы. В дубле «Ислочи» нет зараженных коронавирусом («Прессбол»)

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Форвард , у которого была диагностирована односторонняя пневмония, выписан из больницы. Футболист продолжит лечение на дому, сообщает «Прессбол».

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