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В Москве продлили режим самоизоляции до 14 июня. Гулять можно не более трех раз в неделю

28.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.


Фото: Reuters

До этого периода в городе сохраняются пропускной режим и остальные ограничительные меры. Речь идет о запрете на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, на работу кафе, ресторанов, салонов красоты и ряда других предприятий, следует из указа мэра.

Собянин уточнил, что переоформлять цифровые пропуска не нужно, они будут продлены автоматически.

«Еще рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы», — заявил мэр в своем блоге. По его словам, также преждевременно отказываться от работы в удаленном режиме и отменять в городе масочный режим. С 1 июня он, напротив, будет ужесточен: граждане будут обязаны носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания при любом выходе из дома, а не только в общественных местах.

Вместе с тем мэр объявил об ослаблении режима самоизоляции. С 1 июня заработают автосалоны и непродовольственные магазины, а также приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, где не требуется длительного контакта между работниками и клиентами.

С этого же дня в городе заработает велопрокат, откроются стадионы и другие спортивные объекты для проведения тренировок, а москвичам, в том числе пожилым и с хроническими заболеваниями, разрешат прогулки и занятия спортом на улице, но с ограничениями. В частности, гулять можно будет выходить не более трех раз в неделю с 9.00 до 21.00 по графику, который позднее появится на сайте мэрии. Радиус прогулки при этом рекомендуется ограничить 2 км от места проживания.

Собянин объявил о введении режима самоизоляции в столице 29 марта. В течение последующих нескольких дней аналогичные режимы были введены в российских регионах. Своим предыдущим указом мэр продлил действие ограничений в Москве до 31 мая.

О решении смягчить ограничения в столице Собянин объявил 27 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным.

За последние сутки в Москве выявили 2140 новых случаев коронавируса. Скончался 71 пациент. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 171 443 случая коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 достигло 2254 человек, сообщил Оперштаб Москвы.

 
 
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Вместе с тем мэр объявил об ослаблении режима самоизоляции. С 1 июня заработают автосалоны и непродовольственные магазины, а также приемные пункты химчисток,...
 
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