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Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га

28.05.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе коттеджей на продажу часто появляются очень необычные и интересные объекты. Например, в деревне Выгоничи в 5 километрах от Ракова за $289 тысяч продается коттедж общей площадью 162 кв.м. Помимо модного сейчас дизайна, в этом объявлении привлекает внимание и размер участка — 100 соток, или 1 гектар.

Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га

«Коронавирус Вас здесь не найдет, потому что соседей нет!» — именно с такой фразы начинается объявление о продаже коттеджа в д. Выгоничи. Соседей и правда найти будет сложно, потому что размер участка — 100 соток. По словам владелицы дома Ольги, из 1 гектара в собственности лишь 25 соток, еще 75 — оформлены в аренду под ЛПХ. На большей части этих 75 соток — лес.

Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га

Перед участком есть небольшое озеро. Из соседей неподалеку — лишь одна небольшая усадьба. Сама же деревня, по словам собственницы дома, напоминает небольшой городок, причем старинный.

Проект, по словам Ольги, предложила одна из белорусских строительных фирм, они и возводили дом. Общая площадь коттеджа — 162 «квадрата». Сюда входит кухня-гостиная (55,8 кв.м.), три жилые комнаты (15,1 — 16,8 кв.м.), в одной из которых есть собственная ванная комната и гардеробная. В прихожей есть гардероб, а с одной террасы, пройдя через навес для автомобиля, можно попасть в 2 кладовых комнаты. Есть еще одна большая терраса с другой стороны дома.

— Коттедж строили для себя, но теперь переезжаем в другую страну на постоянное место жительства. Планировка дома предполагает семью с двумя детьми. Мы хотели построить маленький уютный дом, а то большой дом нужно много убирать, — уточнила Ольга. — Мы согласны на обмен с доплатой в $150 тысяч. Именно такой суммы нам не хватает на покупку квартиры в той стране, куда мы уезжаем. Поэтому готовы были взять квартиру в зачет, если кто-то продает здесь. 

Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га

В объявлении указано, что дом построен из красного кирпича, обшит лиственницей. Интерьер сделан в спокойных выдержанных тонах. В гостиной панорамные окна и камин.

Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га

На участке сделан ландшафтный дизайн, оформлена зона барбекю. Есть отдельно стоящая баня на дровах. Собственница уточняет, что «до момента продажи баня будет обшита лиственницей в одном стиле с домом».

Напомним, дом выставлен на продажу за $289 тысяч. До Минска расстояние составит около 27 километров, до Ракова — около 5 километров.

Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га
Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га

 
Теги: Минск
 
 
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В базе коттеджей на продажу часто появляются очень необычные и интересные объекты. Например, в деревне Выгоничи в 5 километрах от Ракова за $289 тысяч продается...
 
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