Дом для отшельника? Недалеко от Минска продается стильный коттедж с участком в 1 га

Перед участком есть небольшое озеро. Из соседей неподалеку — лишь одна небольшая усадьба. Сама же деревня, по словам собственницы дома, напоминает небольшой городок, причем старинный.

Проект, по словам Ольги, предложила одна из белорусских строительных фирм, они и возводили дом. Общая площадь коттеджа — 162 «квадрата». Сюда входит кухня-гостиная (55,8 кв.м.), три жилые комнаты (15,1 — 16,8 кв.м.), в одной из которых есть собственная ванная комната и гардеробная. В прихожей есть гардероб, а с одной террасы, пройдя через навес для автомобиля, можно попасть в 2 кладовых комнаты. Есть еще одна большая терраса с другой стороны дома.

— Коттедж строили для себя, но теперь переезжаем в другую страну на постоянное место жительства. Планировка дома предполагает семью с двумя детьми. Мы хотели построить маленький уютный дом, а то большой дом нужно много убирать, — уточнила Ольга. — Мы согласны на обмен с доплатой в $150 тысяч. Именно такой суммы нам не хватает на покупку квартиры в той стране, куда мы уезжаем. Поэтому готовы были взять квартиру в зачет, если кто-то продает здесь.