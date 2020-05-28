Новые «горячие точки» коронавируса в регионах. Самое важное об эпидемии в Беларуси к 28 мая

К утру 28 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 5,65 миллиона; погибли – 353 тысячи человек, а излечились – 2,33 миллиона. Эти данные мы увидели на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным инфекциям:
США: 1,7 миллиона эпизодов инфекции;
Бразилия: 391,2 тысячи;
Россия: 370,7 тысячи;
Британия: 268,6 тысячи;
Испания: 236,3 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 99,8 тысячи летальных исходов;
Британия: 37,5 тысячи;
Италия: 33,1 тысячи;
Франция: 28,6 тысячи;
Испания: 27,1 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как в Беларуси:
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 38956 случаев коронавируса. Выздоровели 15923 человека, скончались 214. Итого: впервые за месяц Беларусь спустилась ниже отметки в 900 новых эпизодов COVID-19 в день.
Минздрав прокомментировал ситуацию в регионах беларуси. По его словам, спад заболеваний наблюдается в Витебской и Могилевской областях, но «горячей точкой» остается Гомельская область: по ней есть вопросы.
Турция возобновляет авиасообщение с Беларусью с 1 июля. Правда, кого именно и на каких условиях впустят в эту страну, – все еще не ясно.
В Литве предложили способ допуска беларусов на территорию страны.
В Ивьевском районе – первым в Гродненской области – ввели обязательное ношение защитных масок в общественных местах. Такое решение объясняется ухудшением эпидемиологической ситуации в районе.
В минской 10-й городской клинической больнице, где лечат от коронавируса, отключат горячую воду (к счастью, учреждение оснащено бойлерами). Интересно, что главный врач больницы Виктор Исачкин говорил, что отключения горячей воды здесь не планируется.
Беларусь попала в топ-10 стран по числу подтвержденных инфицирований COVID-19 на миллион населения и в топ-25 стран по общему количеству зараженных с начала вспышки.
МВД доложило, что эпидемия снизила наркопреступность в Беларуси на 30%. Причина – закрытие границ: уменьшилось поступление в нашу страну психотропов, из-за чего онлайн-магазины продают наркотики меньшими дозами за бóльшие деньги, перекупают их друг у друга.
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.