В Брестской областной клинической больнице - более ста пациентов с COVID-19. Тяжелых немного

Источник материала: Tut.by

На 27 мая в Брестской областной клинической больнице находится 120 пациентов с коронавирусом. Две недели назад их было 144, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

10 пациентов с коронавирусом — в тяжелом состоянии.

Брестская областная клиническая больница оказывает помощь в 5-ти отделениях стационара. Здесь лечатся не только жители Бреста, но и пациенты со всей области, переведенные сюда из районных больниц.