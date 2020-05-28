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В Брестской областной клинической больнице - более ста пациентов с COVID-19. Тяжелых немного

28.05.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 27 мая в Брестской областной клинической больнице находится 120 пациентов с коронавирусом. Две недели назад их было 144, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

10 пациентов с коронавирусом — в тяжелом состоянии.

Брестская областная клиническая больница оказывает помощь в 5-ти отделениях стационара. Здесь лечатся не только жители Бреста, но и пациенты со всей области, переведенные сюда из районных больниц.

 
Теги: Брест
 
 
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