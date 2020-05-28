«Шенген» по 35 евро, куда мы (не) поедем этим летом, щенки «швабры» и бедняга Сало - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

«Шенген» для нас уже точно будет по 35 евро: ЕС одобрил визовое соглашение с Беларусью. Когда — расскажем здесь , но и напомним, что этим летом, увы, он нам может не пригодиться (хотя мы все еще надеемся!): вот здесь собрали все , что пока известно об открытии границ других стран для белорусов. Кстати, и визовый центр Великобритании с 1 июня откроется , если вам интересно. Ну, а пока давайте вспомним, что происходило в нашей стране и мире вчера.





СКОРО ВЫБОРЫ

Собрать 100 тысяч подписей за выдвижение кандидата в президенты инициативные группы должны до 19 июня. Посмотрели, кто и как собирает подписи — на границах, на пикетах и в интернете . Вон Бабарико рассказал, что за три дня его команда уже собрала более 50 тысяч подписей !

— . Вон Бабарико рассказал, что за три дня его команда ! Вот вчера вечером в центре Могилева собирали подписи сразу за трех претендентов на участие в президентских выборах. Но безусловной звездой стал блогер Сергей Тихановский, который приехал поддержать сбор подписей за свою жену Светлану. Под песни «Ляписа Трубецкого», «N.R.M.», «Песняров» он фотографировался со всеми желающими и, как Леонид Якубович на «Поле чудес», принимал подарки — тапки. Наш большой репортаж — здесь .





И Валерий Цепкало выступил в Могилеве, на родине жены : говорил о смертной казни, БелАЭС, президентстве, хорошем вине и коровках Лукашенко . «Мы должны просто перевернуть страницу и оставить Лукашенко там, где он находится. А именно — в истории, в этих традиционных сельских укладах, в том, что ему нравится: свинки там, коровки, экологически чистое молоко. Арбузы он собирает, по 4 мешка картошки в Кремль приносит. Ради бога, пусть этим занимается в одной из резиденций. Пусть живет этим, потому что видно же, что он делает это с огромным азартом. А мы поведем Беларусь вперед — в будущее».

: говорил . «Мы должны просто перевернуть страницу и оставить Лукашенко там, где он находится. А именно — в истории, в этих традиционных сельских укладах, в том, что ему нравится: свинки там, коровки, экологически чистое молоко. Арбузы он собирает, по 4 мешка картошки в Кремль приносит. Ради бога, пусть этим занимается в одной из резиденций. Пусть живет этим, потому что видно же, что он делает это с огромным азартом. А мы поведем Беларусь вперед — в будущее». Кстати, чтобы понять, какие у Валерия Цепкало политические планы, мы решили поговорить с ним в прямом эфире TUT.BY. Подключайтесь к нашему интервью сегодня, 28 мая, в 16.30.

О КОРОНАВИРУСЕ





Еще раз хотим вам сказать — после коронавируса на-а-а-а-много больше позитивных исходов, нежели трагических ! Даже если у вас инфекция протекает тяжело, с пневмонией и даже ИВЛ. Можете почитать историю минчанки, которую через два дня после родов подключили к ИВЛ — и она справилась и скоро вернется домой. «Я написала мужу, родителям, родным, что мое состояние ухудшилось и что я их люблю… Не допускала даже маленькой мысли, что не выйду из комы. Была настроена на то, что войду и выйду из нее». Настрой пациента — это очень важно!

! Даже если у вас инфекция протекает тяжело, с пневмонией и даже ИВЛ. Можете почитать — и она справилась и скоро вернется домой. «Я написала мужу, родителям, родным, что мое состояние ухудшилось и что я их люблю… Не допускала даже маленькой мысли, что не выйду из комы. Была настроена на то, что войду и выйду из нее». Настрой пациента — это очень важно! Одним из самых популярных препаратов, которым пытались предупреждать или лечить коронавирусную инфекцию, оказался гидроксихлорохин. Им лечился Трамп, применяли его и в Беларуси. Но противоречивой информации об этом лекарстве много, а недавно ВОЗ и вовсе приостановила испытания препарата. Так работает он или нет? И почему ученые никак не могут прийти к согласию? Давайте ответим на простые вопросы о гидроксихлорохине и COVID-19.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Белорусское правительство не отказывается от цели достичь 100 млрд долларов ВВП в 2025 году . «Ориентир по ВВП к концу 2025 года определен: это 100 млрд долларов. Выстроить такую экономику, которая была бы способна достичь этого уровня, — ключевая задача для всех нас», — заявил министр экономики госСМИ. А мы с экономистом попробовали прикинуть, каковы шансы Беларуси практически удвоить ВВП за пять лет с учетом последних изменений в мировой и отечественной экономике. Спойлер: очень малы.

. «Ориентир по ВВП к концу 2025 года определен: это 100 млрд долларов. Выстроить такую экономику, которая была бы способна достичь этого уровня, — ключевая задача для всех нас», — заявил министр экономики госСМИ. А мы с экономистом попробовали прикинуть, с учетом последних изменений в мировой и отечественной экономике. Спойлер: очень малы. В «Шабанах», оказывается, заработала новая сигаретная фабрика создателя «Табакерок», однако ее запуск широко не анонсировался. Так-так-так, в чем секрет Полишинеля ?

создателя «Табакерок», однако ее запуск широко не анонсировался. ? С 1 июня вырастут некоторые тарифы на электроэнергию — для тех, кто обогревает жилье электричеством, — как частные дома, так и жилье в многоквартирных жилых домах. Посчитали, на сколько вырастут ваши траты .

— для тех, кто обогревает жилье электричеством, — как частные дома, так и жилье в многоквартирных жилых домах. . Печальная новость. Вчера умер сын Якуба Коласа Михась Мицкевич. Он делал немало для сохранения памяти о великом отце.

ИНТЕРЕСНОЕ

Родители, этот странный учебный год, в принципе, всё — и мы вас с этим поздравляем. Помните, сколько вопросов было с аттестацией за 4 четверть — решили кто как в итоге. Некоторые из вас рассказали нам , как их дочерям и сыновьям ставили и ставят отметки за четвертую четверть и год. У вас так же?





А некоторые учителя так соскучились по ученикам , что сняли для них клип. «Многих детей давно не видели, тоскливо без них. У нас ведь школа с музыкальным уклоном и постоянно вокруг творчество, а сейчас все затихло. Ученики теперь нам только пишут в интернете, что скучают. Вот мы и решили поддержать друг друга». Смотрите, как трогательно .

, что сняли для них клип. «Многих детей давно не видели, тоскливо без них. У нас ведь школа с музыкальным уклоном и постоянно вокруг творчество, а сейчас все затихло. Ученики теперь нам только пишут в интернете, что скучают. Вот мы и решили поддержать друг друга». . А теперь о детских мультиках . Вот вы знали, что они не так безобидны, как кажется? А что такое квиркодинг — знали? Нам тут помогли разобраться, что не так с а мы расскажем вам . Шрамом из «Короля Льва» или Урсулой из «Русалочки», например, —

. Вот вы знали, что они не так безобидны, как кажется? А что такое квиркодинг — знали? Нам тут помогли разобраться, что не так с трое гомельчан продали белорусам почти 40 угнанных авто — и те только через два года узнали, что на их машинах перебиты номера. Трое обвиняемых, 38 изъятых машин… «Ну ладно, хорошо сделана работа, можно при сверке номеров не заметить. Но на белорусский учет-то ставили по липовым российским документам! На этом этапе же можно было обнаружить?», — негодуют потерпевшие. Сейчас идут суды . Теперь очень печальная история о том, как— и те только через два года узнали, что на их машинах перебиты номера. Трое обвиняемых, 38 изъятых машин… «Ну ладно, хорошо сделана работа, можно при сверке номеров не заметить. Но на белорусский учет-то ставили по липовым российским документам! На этом этапе же можно было обнаружить?», — негодуют потерпевшие.

Кстати, в Гомеле вчера осудили грабителя банков . Станиславу 25, раньше судим не был, занимался техническим обслуживанием дымоходов, есть жена, дети, благополучные родители, зарплата 800 рублей, а еще — «2−3 тысячи» рублей кредитов в различных банках. «Увлекался ставками на спорт и онлайн-казино, это зависимость», — объяснял нападение на два банка парень. Получил, кстати, серьезный срок .

. Станиславу 25, раньше судим не был, занимался техническим обслуживанием дымоходов, есть жена, дети, благополучные родители, зарплата 800 рублей, а еще — «2−3 тысячи» рублей кредитов в различных банках. «Увлекался ставками на спорт и онлайн-казино, это зависимость», — объяснял нападение на два банка парень. . А вот у нас прекрасный фельдшер гродненской скорой — знакомьтесь с неформальным парнем и его сказками . «Внешний вид вызывал вопросы руководства. Борода там, татуировки. Но я думаю так: если человеку плохо, то он не будет меня рассматривать. Ему все равно, татуированный ли фельдшер на вызов приехал. Кстати, со стороны пациентов никогда не было нареканий. Я стандарты четко соблюдаю: своя одежда из-под формы не видна, ногти короткие, украшений нет. Когда-то заплетал афрокосы — так собирал их в хвост. Или были длинные волосы — тоже их не было видно. Сейчас вот побрился „под коленку“ — так легче для работы в СИЗах: потеешь в них страшно».





А в столице на гаражах нарисовали 350-метровое граффити от БРСМ. Показать ?

? Вот здесь у нас новый материал проекта «На земле» — об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль. А то « все знают, как сеять, доить, все критикуют, а работать на селе некому ». В этот раз побывали на агрокомбинате «Юбилейный» в Оршанском районе . «Мы фактически стали первым холдингом на Витебщине… Добровольно забрали „Купаловский“ и создали систему „от поля до вилки“. Вот произвели зерно, переработали его в комбикорма, скормили животным, получили молоко и мясо, произвели мясные изделия, продали в фирменных магазинах и вернули деньги… Счастлив не тот, кто мясо выращивает, а тот, кто его рубит».

— об успешных предприятиях сельского хозяйства, которые подтверждают: животноводство и растениеводство способны приносить прибыль. А то « ». В этот раз . «Мы фактически стали первым холдингом на Витебщине… Добровольно забрали „Купаловский“ и создали систему „от поля до вилки“. Вот произвели зерно, переработали его в комбикорма, скормили животным, получили молоко и мясо, произвели мясные изделия, продали в фирменных магазинах и вернули деньги… Счастлив не тот, кто мясо выращивает, а тот, кто его рубит». А еще продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства . В этот раз наша героиня — девушка с синдромом Марфана. При такой болезни поражаются многие системы организма: суставы, сердце, глаза, сосуды… Этот список у каждого больного свой. Как правило, визуально люди отличаются длинными тонкими пальцами, аномально гибкими конечностями и эльфийскими ушами. Знакомьтесь с Ксюшей .

, где рассказываем о . В этот раз наша героиня — девушка с синдромом Марфана. При такой болезни поражаются многие системы организма: суставы, сердце, глаза, сосуды… Этот список у каждого больного свой. Как правило, визуально люди отличаются длинными тонкими пальцами, аномально гибкими конечностями и эльфийскими ушами. . Собаку-«швабру» видели? В Беларуси такая порода очень редкая: на всю страну всего две такие собаки. И вот в апреле у них родились щенки — посмотрите, какая милота .





А видели, как Путин во время совещания положил ручку на стол? Зачем мне это и что за новость, подумали сейчас вы? Вы что, это вызвало столько шума в Сети! Рассказываем .

О СПОРТЕ

Помните Томми Сало? Шведский хоккейный вратарь вошел в историю нашего спорта как символ несуразицы и необходимости веры в то, что даже с превосходящими по мастерству соперниками стоит бороться до конца, ведь они — тоже люди и иногда ошибаются. Но ошибка Сало в матче с белорусскими хоккеистами на Олимпиаде-2002 повлекла за собой преждевременное завершение карьеры в НХЛ, распад брака и затянувшуюся депрессию, пиком которой стало желание покончить с собой. «Я сыграл на восьми чемпионатах мира и выиграл золото этого турнира в 1998-м. Всегда здорово играл против Финляндии. Защищал честь страны на трех Олимпиадах и провел только один плохой матч. Результат в нем — главное разочарование в моей карьере. […] Мы недооценили белорусов, мыслями были уже в полуфинале. Так-то должны обыгрывать эту команду семь дней в неделю, то есть каждый раз, когда бы ни играли с ней». Давайте расскажем о бедняге Сало .





А еще 11 лет назад белорус впервые выиграл Лигу чемпионов. Помните ?

Все новости среды, 27 мая

Кстати, если вы, как и мы много работаете за компьютером и у вас тоже болит шея — то обязательно почитайте врача-невролога на эту тему . Похоже, все наши проблемы можно решить, если не запустить. Ладно, мы пойдем пока учить скороговорки — говорят, взрослым тоже очень полезно .

Хорошего дня, не болейте, пока не тусуйтесь — в общем, берегите себя.

Ваша редакция