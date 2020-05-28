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«Единичные заказы противовирусных». Аптеки рассказали, какие препараты белорусы заказывают на дом

28.05.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В середине мая Минздрав временно разрешил некоторым аптекам доставлять лекарства на дом. Пока только три аптечные сети наладили работу курьеров — остальные на своих сайтах обещают сделать это в ближайшее время. HEALTH.TUT.BY узнал, как аптекам работается в формате доставки.


«Популярен витамин D»

В сети «Зеленая аптека» разработкой интернет-магазина занялись полтора года назад: его запустили для продажи косметики, средств гигиены. После того, как стало ясно, что Минздрав обсуждает возможность доставки лекарств в период пандемии, подготовили сайт и к продаже лекарственных средств, хотя до конца не знали, когда и появится ли вообще постановление.

— Потом мы увидели, что попали в список тех, кто может заниматься реализацией лекарств через интернет, и первыми запустили сервис, — поясняет директор сети Ругия Кенгерли. — Не буду скрывать, что это разрешение увеличило продажи и тех товаров, которые уже были на сайте. Это и из-за того, что есть минимальная сумма заказа (20 рублей — прим. TUT.BY), и из-за психологии потребителя: если нужна недорогая вещь, например, гигиеническая помада — ее не будешь заказывать в интернете. А тут вместе с лекарствами вспоминаешь о том, что нужно из косметики, средств гигиены.

Сейчас доставкой пользуются в основном те, кто исключает лишние контакты и соблюдает рекомендации медиков оставаться дома. Часто препараты заказывают пожилым родителям, и практически все такие заказы оплачивают онлайн. Однако статистика продаж говорит, что сейчас в приоритете у белорусов не жаропонижающие или антибиотики, а препараты, которыми регулярно пользуются — для желудочно-кишечного тракта, противогрибковые и т.д.


Фото: pixabay.com

— Какие-то «тематические», связанные с коронавирусом препараты заказывают не так часто. Есть спрос на противопростудные и иммуностимулирующие препараты, поливитаминные комплексы и моновитамины. Например, сейчас популярен витамин D, — говорит Ругия. — Часто покупают антисептики, а вот маски — нет: все-таки они недорогие и сейчас есть почти в каждом магазине.

Доставлять аптеки могут только безрецептурные лекарства. А купить препарат, на который есть назначение врача, можно только у фармацевта в аптеке.

— И на данный момент вряд ли можно разрешить покупать онлайн лекарства по рецепту, потому что регулировать этот процесс достаточно сложно, — уверена Ругия.

«Не на последнем месте препараты, повышающие потенцию, презервативы и тесты на беременность»

Аптечные сети ADEL и «Добрыя лекi» (холдинг «Аптека Групп») из-за эпидемиологической ситуации в марте разработали систему бронирования товаров на сайте: человек может выбрать нужный товар, который ему доставят в ближайшую к дому аптеку. Непосредственно доставку лекарств запустили меньше недели назад, но помимо Минска сразу и в областных городах — Витебске, Гродно, Гомеле, Бресте. В ближайшие дни ее запустят в Могилеве, есть у холдинга планы и на другие города.

— В первые сутки мы получили 20 заказов, а через три дня вышли на показатель, который рассчитывали получить за три недели. Каждый день прирост покупателей — 30−40% по Минску и 14−16% в областных городах. И это несмотря на порог заказа в 30 рублей, — объясняет пресс-секретарь компании Юлия Шпак.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Несмотря на то, что заказывать с доставкой можно не только лекарства, но и косметику, средства гигиены, ЗОЖ-продукты и медтехнику, более 70% всех доставленных товаров именно лекарственные препараты. Среди них популярна группа так называемых сезонных средств — антигистаминных (противоаллергических) и веностабилизирующих.

— В числе «онлайн-лидеров» препараты, применяющиеся в комплексной терапии хронических заболеваний, жаропонижающие, лекарства кардиологической группы. Не наблюдаем активности по заказам санитарно-гигиенических масок, дезсредств и фиксируем единичные заказы противовирусных препаратов. При этом высоким спросом пользуется аптечная косметика — особенно солнцезащитные средства. Растет спрос на товары для ухода за детьми. Не на последнем месте в списке заказов препараты, повышающие потенцию, презервативы и тесты на беременность.

По недельной динамике спроса в холдинге видят, что онлайн-сервис в Беларуси будет востребован. Но в то же время здесь отмечают, что такой формат все равно не сможет полностью заменить аптеку — и даже в нынешних эпидемиологических условиях: классическая консультация провизора или фармацевта по-прежнему востребована.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В середине мая Минздрав временно разрешил некоторым аптекам доставлять лекарства на дом. HEALTH.TUT.BY узнал, какие препараты белорусы заказывают в первые недели работы...
 
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