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«Международный скандал!» Лукашенко обсудил с тем самым «человеком в маске» отставку посла Словакии

28.05.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в развитие двустороннего сотрудничества. Такую оценку он дал 28 мая во время встречи с послом, которая состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, сообщает пресс-служба президента.


Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич, глава МИД Беларуси Владимир Макей, президент Беларуси Александр Лукашенко, 28 мая 2020 года. Фоо: пресс-служба президента Беларуси

— Насколько я понимаю, вы собрались в Сербию, к сожалению. Но служба есть служба, я прекрасно понимаю. Очень надеюсь и по-дружески хочу вас попросить передать президенту, чтобы следующий посол после вас был такой, как вы. Если будет лучше, мы не против, — пошутил Лукашенко.

При этом он обратил внимание: «У нас все больше и больше появляется среди послов настоящих друзей».

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь очень заинтересована в том, чтобы с Сербией были добрые отношения и посол соответствовал этим отношениям.

Многим белорусам посол Сербии Велько Ковачевич запомнился тем, что во время торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила 8 мая в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых, он единственный из чиновников и дипломатов был в медицинской маске.


Фото: Пресс-служба президента

Отставка посла Словакии

Во время общения с послом Сербии Велько Ковачевичем, Александр Лукашенко также вспомнил ситуацию с участием посла Словакии в Беларуси Йозефа Мигаша в торжествах по случаю Великой Победы 9 мая в Минске, которое имело неоднозначные последствия для дипломата.

— Вы, наверное, знаете о поступке посла Словакии. Это был действительно достойный поступок. Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку. Это вообще международный скандал, — продолжил президент.

Он напомнил, что посол Словакии вырос в семье патриота, его отец боролся с нацизмом, был партизаном, о чем сам дипломат неоднократно говорил. «Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?», — задался вопросом Лукашенко. По его мнению, за такие вещи наказывать человека вообще неприемлемо.

— Это то же самое, как если бы сербский посол пришел на подобное мероприятие, а его наказали. Мы же свои люди. Как так может быть? Мы же воевали вместе против нацизма. Мы и сегодня категорически против этого, — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш подал в отставку, которая была принята. Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».

В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в Беларуси Велько Ковачевича в развитие двустороннего сотрудничества.
 
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