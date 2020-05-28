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Больше не США: в мире сменился лидер по заболевамости COVID-19

28.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом - более 22 тысяч новых инфицированных.



Бразилия вышла на первое место по суточному приросту заболеваемости коронавируса в мире, обогнав США, свидетельствуют данные сайта Worldometers.

За минувшие сутки в Бразилии выявили 22301 случай заболевания, тогда как в США - 20546 случаев.

Заметим, что в Бразилии, как и в Беларуси не было никаких карантинных ограничений.

Всего в мире уже 5 794 000 заболевших коронавирусом, 357 509 больных умерли, 2 499 544 – выздоровели.

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 45,9 против 45,2 в среду. В США он достиг 309 человек, Испании - 580, Великобритании - 552, Италии - 547, Франции - 438, Германии - 102.
 
 
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Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом - более 22 тысяч новых инфицированных.
 
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