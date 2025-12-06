Самые веселые бизнес-аккаунты Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Белорусские бренды — от промышленных гигантов до кофеен — все чаще выбирают неформальный язык, самоиронию и юмор как главный инструмент для привлечения аудитории. «Про Бизнес» спросил у людей на улицах Минска о том, какие компании привлекают веселым и необычным контентом. На основе ответов собрали 10 популярных и веселых бизнес-аккаунтов.

1. Слодыч – кондитерская фабрика

В аккаунтах компании в ТикТок и Instagram используется интересная озвучка известных фильмов и популярные мемы. Кондитерский бренд вместо глянца использует абсурд. Вместо идеальных кадров — cвои ребята, нестандартное использование сладостей в визуале, юмор из реальности цеха и офиса. Барьер между производителем и покупателями компания снимает через ироничное использование трендов.

Вывод для бизнеса: лучший маркетинг — это эмоция, а не картинка. Показ продукции и жизни компании с юмором создает доверие и сильное комьюнити, которое ценит человечность бренда больше, чем идеальную упаковку.

2. Varka coffee – сеть кофеен

Аккаунт этой сети благодаря харизматичным сотрудникам, «бабулиным фразочкам», использованию трендов озвучки и визуала стал очень популярным даже среди тех, кто не пьет кофе. Это экшен-сериал про будни бариста, где показаны смешные ситуации с клиентами, внутренний сленг и типичные рабочие проблемы. Аккаунт — живой, узнаваемый, построенный на локальной идентичности и самоироничном юморе.

Вывод для бизнеса: создавайте контент, который говорит на языке вашей аудитории и рассказывает ее же истории. Юмор, основанный на подлинном опыте и локальном контексте, превращает клиентов в соучастников и формирует мощное сообщество. Это делает бренд не просто точкой продаж, а частью повседневной культуры.

3. ОАО «БЕЛАЗ»

Официальный аккаунт гиганта машиностроения, который вместо парадного тона использует человечный и современный, а также музыку и трендовую озвучку. Здесь гигантские карьерные самосвалы показывают через жизнь их создателей: инженеров, водителей-испытателей, рабочих. Аккаунт сочетает мощь техники с личными историями, юмором и эффектными видео процессов.

Вывод для бизнеса: даже крупнейший промышленный бренд может и должен говорить с аудиторией на человеческом языке. Показ команды, «изнанки» производства и готовой продукции создает эмоциональную связь, ломает стереотипы о закрытости предприятия и работает на привлечение клиентов, повышая узнаваемость и лояльность.

4. Zoobazar

Сеть зоомагазинов превратила свой аккаунт в смесь умиления и полезных советов. Контент балансирует между милотой питомцев, забавными бытовыми ситуациями «хозяин vs животное» и практическими рекомендациями без занудства. Главные герои — показанные с теплым юмором характеры питомцев и их владельцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ | БЕЛАРУСЬ (@zoobazar.by)

Вывод для бизнеса: В нише, где эмоциональная привязанность клиента к питомцу колоссальна, лучшая стратегия — говорить на языке любви и юмора. Показ жизни владельцев домашних животных создает доверительную атмосферу, где продажи становятся естественной частью заботы. Это превращает бренд из продавца в друга и эксперта, к которому обращаются по любому поводу.

Вывод для бизнеса: d нише, где эмоциональная привязанность клиента к питомцу колоссальна, лучшая стратегия — говорить на языке любви и юмора. Показ жизни владельцев домашних животных создает доверительную атмосферу, где продажи становятся естественной частью заботы. Это превращает бренд из продавца в друга и эксперта, к которому обращаются по любому поводу.

5. Oz.by

Аккаунт крупнейшего книжного ритейлера, который отказался быть просто витриной. Это культурный хаб, где нейросети генерируют безумные образы по мотивам книг, а мемы с трендовой озвучкой про читателей и покупку книг соседствуют с анонсами новинок и идеями подарков. Главный герой здесь — не книга как товар, а читатель и его внутренний мир, показанный с юмором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OZ (@myozby)

Вывод для бизнеса: В розничной торговле можно создать эмоциональную связь, выйдя за рамки коммерческих анонсов. Акцент на культуре, интеллектуальной игре и общем чувстве юмора с аудиторией превращает клиента в соучастника. Такой подход оживляет бренд, делает его «своим» для целевой аудитории и сильно выделяет на фоне конкурентов.

Вывод для бизнеса: в розничной торговле можно создать эмоциональную связь, выйдя за рамки коммерческих анонсов. Акцент на культуре, интеллектуальной игре и общем чувстве юмора с аудиторией превращает клиента в соучастника. Такой подход оживляет бренд, делает его «своим» для целевой аудитории и сильно выделяет на фоне конкурентов.

6. Битрикс

Аккаунт сложного B2B-продукта, который смог превратить рассказы о CRM, тасках и автоматизации в увлекательный и человечный контент. Вместо сухих инструкций — рилсы из офисной жизни, ироничные скетчи, а также истории, где бизнес-задачи решаются через призму самоиронии.



Вывод для бизнеса: даже сложный продукт в сегменте B2B можно продвигать с юмором и эмпатией. Говорить с бизнес-аудиторией нужно на языке ее повседневных проблем и боли, переводя их в легкий, запоминающийся формат. Это не просто снижает порог входа для потенциальных клиентов, но и создает эмоциональное ядро лояльности вокруг бренда.

7. Шаговита

Бренд обуви, который строит контент не только вокруг идеальных фото из каталога и видео, а вокруг забавных и ироничных ситуаций из жизни продавцов и покупателей магазинов. В аккаунте используется трендовая озвучка рилсов, в стилизации обуви участвует цепляющая внимание харизматичная леди Галина. Юмор здесь добрый и узнаваемый.



Вывод для бизнеса: Для того, чтобы продавать в розницу физический продукт, можно создавать контент о взаимодействии продавцов и клиентов. Бренд становится своим, обыгрывая повседневный опыт и боли целевой аудитории с юмором и эмпатией.

8. Белоруснефть

Официальный аккаунт гиганта, который преодолевает образ «серьезной корпорации». Контент строится на контрасте масштаба и человечности: официальные фото и видео соседствуют с юмористическим и ироничным контентом из жизни сотрудников компании. Стиль — сдержанный, но теплый.

Вывод для бизнеса: даже в традиционной и консервативной отрасли можно вести живой диалог с обществом. Показ людей за процессами, соединение промышленной мощи с социальной ответственностью создает современный, открытый и вызывающий симпатию образ компании. Это хорошие инвестиции в репутацию бренда.

9. Dominos Pizza Беларусь

СММ-щик аккаунта бренда говорит с аудиторией на локальном, почти дружеском сленге. Вместо безликих рекламных постов — остроумный челлендж с вечными спорами о вкусах, актуальные мемы, активное вовлечение через вопросы и реакция на троллинг с изящной самоиронией. Здесь пицца — это не просто еда, а повод для легкого и веселого диалога.



Cкриншот аккаунта компании в Threads



Вывод для бизнеса: глобальный бренд может и должен «локализироваться», перенять локальный юмор и культурные коды. Активное, ироничное общение с аудиторией в соцсетях на равных снимает барьер между корпорацией и клиентом, превращая продажи в дружеское взаимодействие. Это мощный инструмент для повышения лояльности на массовом рынке.

10. Бела-кола (бренд Минского завода безалкогольных напитков)

Аккаунт сочетает ретро-эстетику с мемами, отсылками к белорусской поп-культуре и узнаваемыми героями, например, Оксаной, которая с юмором рассказывает о производстве и напитке. Это не просто «наша кола», а бренд-заявление, упакованное в формат дружеского троллинга и культурных отсылок.



Вывод для бизнеса: сильная локальная идентичность, поданная с юмором и ироничной эстетикой, — эффективная стратегия в конкуренции с глобальными гигантами. Бренд становится частью культурного кода и предметом гордости, а легкая провокационность и самоирония помогают оставаться современными и вовлекать молодую аудиторию, для которой патриотизм — это не лозунг, а эмоция и стиль.