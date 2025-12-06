|
Самые веселые бизнес-аккаунты Беларуси
06.12.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Белорусские бренды — от промышленных гигантов до кофеен — все чаще выбирают неформальный язык, самоиронию и юмор как главный инструмент для привлечения аудитории. «Про Бизнес» спросил у людей на улицах Минска о том, какие компании привлекают веселым и необычным контентом. На основе ответов собрали 10 популярных и веселых бизнес-аккаунтов.
1. Слодыч – кондитерская фабрика
В аккаунтах компании в ТикТок и Instagram используется интересная озвучка известных фильмов и популярные мемы. Кондитерский бренд вместо глянца использует абсурд. Вместо идеальных кадров — cвои ребята, нестандартное использование сладостей в визуале, юмор из реальности цеха и офиса. Барьер между производителем и покупателями компания снимает через ироничное использование трендов.
Вывод для бизнеса: лучший маркетинг — это эмоция, а не картинка. Показ продукции и жизни компании с юмором создает доверие и сильное комьюнити, которое ценит человечность бренда больше, чем идеальную упаковку.
2. Varka coffee – сеть кофеен
Аккаунт этой сети благодаря харизматичным сотрудникам, «бабулиным фразочкам», использованию трендов озвучки и визуала стал очень популярным даже среди тех, кто не пьет кофе. Это экшен-сериал про будни бариста, где показаны смешные ситуации с клиентами, внутренний сленг и типичные рабочие проблемы. Аккаунт — живой, узнаваемый, построенный на локальной идентичности и самоироничном юморе.
Вывод для бизнеса: создавайте контент, который говорит на языке вашей аудитории и рассказывает ее же истории. Юмор, основанный на подлинном опыте и локальном контексте, превращает клиентов в соучастников и формирует мощное сообщество. Это делает бренд не просто точкой продаж, а частью повседневной культуры.
3. ОАО «БЕЛАЗ»
Официальный аккаунт гиганта машиностроения, который вместо парадного тона использует человечный и современный, а также музыку и трендовую озвучку. Здесь гигантские карьерные самосвалы показывают через жизнь их создателей: инженеров, водителей-испытателей, рабочих. Аккаунт сочетает мощь техники с личными историями, юмором и эффектными видео процессов.
Вывод для бизнеса: даже крупнейший промышленный бренд может и должен говорить с аудиторией на человеческом языке. Показ команды, «изнанки» производства и готовой продукции создает эмоциональную связь, ломает стереотипы о закрытости предприятия и работает на привлечение клиентов, повышая узнаваемость и лояльность.
4. Zoobazar
Сеть зоомагазинов превратила свой аккаунт в смесь умиления и полезных советов. Контент балансирует между милотой питомцев, забавными бытовыми ситуациями «хозяин vs животное» и практическими рекомендациями без занудства. Главные герои — показанные с теплым юмором характеры питомцев и их владельцев.
Вывод для бизнеса: d нише, где эмоциональная привязанность клиента к питомцу колоссальна, лучшая стратегия — говорить на языке любви и юмора. Показ жизни владельцев домашних животных создает доверительную атмосферу, где продажи становятся естественной частью заботы. Это превращает бренд из продавца в друга и эксперта, к которому обращаются по любому поводу.
5. Oz.by
Аккаунт крупнейшего книжного ритейлера, который отказался быть просто витриной. Это культурный хаб, где нейросети генерируют безумные образы по мотивам книг, а мемы с трендовой озвучкой про читателей и покупку книг соседствуют с анонсами новинок и идеями подарков. Главный герой здесь — не книга как товар, а читатель и его внутренний мир, показанный с юмором.
Вывод для бизнеса: в розничной торговле можно создать эмоциональную связь, выйдя за рамки коммерческих анонсов. Акцент на культуре, интеллектуальной игре и общем чувстве юмора с аудиторией превращает клиента в соучастника. Такой подход оживляет бренд, делает его «своим» для целевой аудитории и сильно выделяет на фоне конкурентов.
6. Битрикс
Аккаунт сложного B2B-продукта, который смог превратить рассказы о CRM, тасках и автоматизации в увлекательный и человечный контент. Вместо сухих инструкций — рилсы из офисной жизни, ироничные скетчи, а также истории, где бизнес-задачи решаются через призму самоиронии.
7. Шаговита
Бренд обуви, который строит контент не только вокруг идеальных фото из каталога и видео, а вокруг забавных и ироничных ситуаций из жизни продавцов и покупателей магазинов. В аккаунте используется трендовая озвучка рилсов, в стилизации обуви участвует цепляющая внимание харизматичная леди Галина. Юмор здесь добрый и узнаваемый.
8. Белоруснефть
Официальный аккаунт гиганта, который преодолевает образ «серьезной корпорации». Контент строится на контрасте масштаба и человечности: официальные фото и видео соседствуют с юмористическим и ироничным контентом из жизни сотрудников компании. Стиль — сдержанный, но теплый.
Вывод для бизнеса: даже в традиционной и консервативной отрасли можно вести живой диалог с обществом. Показ людей за процессами, соединение промышленной мощи с социальной ответственностью создает современный, открытый и вызывающий симпатию образ компании. Это хорошие инвестиции в репутацию бренда.
9. Dominos Pizza Беларусь
СММ-щик аккаунта
10. Бела-кола (бренд Минского завода безалкогольных напитков)
Аккаунт сочетает ретро-эстетику с мемами, отсылками к белорусской поп-культуре и узнаваемыми героями, например, Оксаной, которая с юмором рассказывает о производстве и напитке. Это не просто «наша кола», а бренд-заявление, упакованное в формат дружеского троллинга и культурных отсылок.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские бренды - от промышленных гигантов до кофеен - все чаще выбирают неформальный язык, самоиронию и юмор как главный инструмент для привлечения аудитории....
|
Архив (Разное)